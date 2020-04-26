Война заводов. Как сражались на сталинградских «Баррикадах»

Сталинградская битва была уникальна не только масштабом сражений и интенсивностью боев, но и тем, что бой шли не только солдаты Красной Армии, но и рабочие военных заводов, которые сделали все, что могли для фронта и для Победы.

«Баррикады», бывший Царицынский орудийный завод – одно из старейших предприятий города.

С первых дней войны завод встал на фронтовые рельсы.

За несколько недель здесь освоили серийный выпуск 76-миллимитровых пушек.

Много сил специалисты завода отдали изготовлению новой артиллерийской установки очень сложной конструкции. Детали машины достигали по габариту десятков метров и весили сотни тонн. Обработка самых ответственных деталей занимала от трех до восьми месяцев. Но заказ выполнили точно в срок.

Самыми трудными были дни, когда с мелкосерийного выпуска вооружения переходили на крупносерийное производство. Пришлось перестраивать цеха, менять планировку производственных площадок, чтобы сократить время процессов. Ставя на поток производство пушек, конструкторы пересмотрели каждую деталь с точки зрения уменьшения ее веса и облегчения производства. Осваивались новые методы ускоренной механической обработки изделий и резки металла.

Благодаря удвоению скорости работ в дни сражения под Москвой заводчане изготовили и отправили на фронт 20 орудий сверх плана.

Завод «Баррикады» выпускал артиллерийские орудия самых различных систем – от дивизионных пушек до гаубиц особой мощности Резерва Главного Командования. Обозначение «Бр» отмечало принадлежность орудий к этому заводу.

Так, 210-миллиметровая пушка Бр-17 могла стрелять снарядом весом в 150 килограммов на 30 километров. Такой снаряд пробивал бетонные стены двухметровой толщины. Гаубица Бр-18 выстреливала снарядами весом почти полтонны. От их взрывов образовывались воронки глубиной 3 метра и диаметром 8 метров.

В годы войны на заводе «Баррикады» производили также прицелы и передки к УСВ, 120-миллиметровые полковые минометы, артустановки Б-64, Б-64с для сухопутной и морской артиллерии. В июле 1942 года завод получил задание по монтажу бронеплощадок к бронепоездам.

Кроме того, здесь ремонтировали автомашины, поступавшие из воинских частей. В период осадного положения города завод освоил выпуск противотанковых мин.

С утра 24 августа 1942 года немецкая авиация обрушила на завод «Баррикады» десятки тонн смертоносного груза. По неполным данным, с 24 августа по 6 сентября на завод было сброшено свыше 150 фугасных и 2,5 тысяч зажигательных бомб.

Даже в дни, когда бои шли на подступах к заводу, квалифицированные специалисты, оставшиеся в цехах, собирали и ремонтировали разбитую боевую технику.

Когда линия фронта уже проходила между заводскими корпусами, «Баррикады» стали неодолимой крепостью, мощным узлом обороны.

К столь необычной боевой обстановке легче всего было приспособиться минометчикам. Мест для огневых позиций здесь было сколько угодно.

Минометы ставились за стенами цехов, крыши которых были разрушены авиабомбами.

Наблюдательные пункты минометчиков помещались в самых необычных местах, например, на мостовом кране. Известен случай, когда на территории завода «Баррикады» артиллеристы и минометчики совместно с пулеметчиками разгромили целый батальон противника, который три дня и три ночи ожесточенно атаковал их позиции.

П-образное здание заводоуправления «Баррикад», ставшее одним из узлов обороны во время активных боевых действий, гитлеровцы прозвали «Домом комиссаров». Силами нескольких десятков красноармейцев здесь было отражено множество атак противника, чьи потери исчислялись сотнями. Последние снайперы уходили из полностью сожженного здания через его подвалы.

Производственные площади завода в дни Сталинградской битвы были разрушены на 90%.

Двести дней и ночей город, получивший приказ «Ни шагу назад!», героически сражался за каждый дом, за каждый городской цех, продолжая трудиться для фронта.

Не было электроэнергии, отопления, воды, не работали грузовые краны – все приходилось делать вручную. Сталинградцы бесстрашно трудились, не зная отдыха. В дни сражений рабочие брали в руки оружие. И победили!

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