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Война заводов. Как билось стальное сердце Сталинграда

25 Апреля 2020 205 0 Общество
Война заводов. Как билось стальное сердце Сталинграда

В Сталинградской битве невероятный героизм проявили как бойцы Красной Армии, так и рабочие крупнейших заводов, которые отправляли технику в бой прямо из цехов и отбивали атаки гитлеровцев выпущенными своими руками оружием.

До войны масштабное развитие тяжелой промышленности в Сталинграде обеспечивало крупнейшее в Советском Союзе металлургическое производство – завод «Красный Октябрь», который называли "стальным сердцем" города.

Построенный еще в царской России, он прошел капитальную модернизацию и к началу 1940-х годов стал одним из самых современных в стране. На «Красном Октябре» действовало 15 мартеновских печей (всего в СССР было 35 мартенов) и 14 прокатных станов, обеспечивавших выпуск более 700 тысяч тонн стали в год.

С началом войны на сталинградский «Красный Октябрь» легла огромная нагрузка по выпуску стали, в том числе, броневых сортов. Прежде всего, металлопрокат направляли на оборонные заводы Сталинграда – для производства танков, орудий, катеров, снарядов и т.д.

В 1941 году «Красный Октябрь» выплавлял около десяти процентов всей стали, производимой в СССР, ежемесячно выпуская более двух тысяч тонн сверхплановой стали.

Рекордный результат стал возможен благодаря скоростным плавкам по инициативе сталеваров. На заводе «Красный Октябрь» впервые в мире броневая сталь была выплавлена в мартене, а не в электропечах.

Помимо производства новых оборонных марок высококачественной стали, завод развернул массовый выпуск снарядов самого ходового 76-миллиметрового калибра. Кроме того, в броню из стали «Красного Октября» были одеты танки Т-34, Т-60, Т-70, бронеавтомобили, кабины военных самолетов и многое другое.

Для обеспечения военных нужд на заводе стали изготавливать сложные приспособления для минометов, выпускать и ремонтировать малые минометы, наладили производство корпусов мин типа «клин» и «бутылка».

В  ноябре 1941  года началось производство стали для танков Т-34 и легендарных реактивных минометов «Катюша».

В  цехе  №3 выпускались ракетные снаряды для «Катюш» и знаменитые ручные гранаты-лимонки. Главной продукцией этого цеха стал стальной шлем — солдатская каска, спасшая тысячи наших бойцов.

Срочные заказы различных военных частей выполнялись круглосуточно. В  цехах «Красного Октября» выпускали противотанковые ежи, щитки для пулеметов, бронеколпаки для дотов и дзотов, скобы для наведения переправ на реках и даже подковы для кавалерийских частей.

С приближением линии фронта сокращалось количество и ухудшалось качество сырья, легирующих и вспомогательных материалов. В переплав шло старое оборудование, вместо железной руды — окалина прокатных цехов. Но качество металла оставалось неизменно высоким.

С начала войны до остановки работы 23 августа 1942 года завод «Красный Октябрь» дал фронту 900 тыс.  тонн высококачественной стали, 585 тыс. тонн проката, свыше 9 млн штук штамповки для снарядов и другую военную продукцию.

Производство было остановлено лишь после того как оказавшись на главном направлении наступления гитлеровских войск. Территория завода стала ареной жестоких сражений. Гитлеровцы пытались захватить мартеновский цех, но им это не удалось.

В результате 100-дневных кровопролитных боев «Красный Октябрь»  был практически полностью разрушен.

Но уже в 1943-м на отдельных участках здесь возобновили производство.

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Светлана Никифорова
Светлана Никифорова

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