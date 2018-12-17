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«Воевать не будем». Киев готовит военную провокацию на границе с Крымом. Чем ответит Россия?

17 Декабря 2018 600 0 Политика
«Воевать не будем». Киев готовит военную провокацию на границе с Крымом. Чем ответит Россия?

В последнюю декаду декабря Киев планирует провернуть вооруженную провокацию на границе с Крымским полуостровом. Об этом во время эфира радиостанции «Комсомольская правда» заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Запад консультирует

Не исключено, что в ближайшие несколько дней на границе Украины и Крымского полуострова произойдет вооруженная провокация, организатором которой выступит Киев. С таким предупреждением в эфире радио КП выступил глава МИД РФ Сергей Лавров. При этом, как отметил министр, украинский глава Петр Порошенко обсуждает эту провокацию, консультируясь со «своими западными кураторами».

«На последнюю декаду декабря Порошенко планирует вооруженную провокацию на границе с Россией, на границе с Крымом», – сообщил Лавров.

Глава внешнеполитического министерства также сообщил, что Россия ответит на провокации Украины. Говоря о президенте Украины, министр заявил: «Ответ – мало не покажется. Это наша страна, это наша граница. Мы не допустим, чтобы он пытался каким-то образом отстаивать свои, как он понимает, интересы и нарушать те права, которые крымчане защитили в полном соответствии с международным правом».

Что касается консультаций с «западными коллегами», то, по словам Лаврова, они советуют Порошенко «поддерживать боевые действия малой интенсивности». Это нужно для того, чтобы о России можно было бы говорить в пропагандистском ключе, мол, русские наступают на Украину. «Поэтому русских нужно еще больше подвергать санкциям, но ни в коем случае не переводить военные действия в такую фазу, за которой уже последуют полномасштабные ответы», – добавил министр.

Нацистский режим

Вместе с этим глава российского МИДа считает, что Киев будет продолжать провоцировать Москву. Однако Россия, судя по его словам, к этому готова: «Наши соответствующие службы принимают все необходимые усилия, чтобы подобных эксцессов не происходило».

Лавров подчеркнул, что Россия не планирует воевать с Украиной: «Воевать с Украиной мы не будем, это я вам обещаю».

Говоря в целом о поведении Киева, Сергей Лавров подчеркнул, что киевский режим носит антинародный, нацистский характер: «Мы не воюем с украинским режимом. С украинским режимом, который имеет все черты нацистского и неонацистского, воюют граждане Украины, которые живут в Донбассе».

При этом внутренние проблемы Украины «гораздо шире и гораздо глубже, чем просто ЛНР и ДНР», считает Лавров. Поясняя, что Москва не может просто признать провозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР и ЛНР), поскольку это бы означало оставить остальную часть Украины в руках нацистского режима: «Вы хотите признать ЛНР и ДНР? А дальше? Потерять всю остальную Украину, оставить ее нацистам?»

С чего все началось

Отношения между Россией и Украиной обострились после того, как Украина устроила провокацию в Керченском проливе 25 ноября. В тот раз украинские военные корабли «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу», несмотря на предупреждения российских пограничников, нарушили границу Российской Федерации. В течение долгого времени судна долго маневрировали, нарушая тем самым, установленные в стране законы.

В конечном итоге нарушителей задержали. Как позднее станет известно, на борту оказалось 24 военнослужащих, включая сотрудников и СБУ. Они были арестованы, а позднее в официальном порядке обвинены в нарушении государственной границы.

Киев молчать не стал и заявил, что Россия снова проявляется агрессию. В итоге Порошенко решил ввести в ряде областей военное положение. Однако, как акцентируют эксперты, подобное положение в стране позволяет на некоторое время ввести ограничения конституционные права и свободы граждан, включая право на участие в выборах.

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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