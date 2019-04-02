Во второй тур президентских выборов в Украине вышли Зеленский и Порошенко, Владимир Путин подписал закон о пенсиях, ВВП России вырос на 2,3% и другие новости

Прошли выборы президента Украины. Украинский ЦИК обработал почти все бюллетени. Как и предполагалось, с большим отрывом победил Владимир Зеленский. Но более 50% голосов избирателей ему набрать не удалось. Так что, 21 апреля будет второй тур, где он будет соперничать с действующим президентом Петром Порошенко. Результат и последствия этой выборной гонки непредсказуемы.

Владимир Путин подписал закон, согласно которому российские пенсионеры будут получать пенсии сверх прожиточного минимума, передает «ТАСС». Перерасчет коснется пенсий, начисленных с 1 января 2019 года. И еще. Теперь величина прожиточного минимума пенсионера в целом по стране будет устанавливаться в соответствии с прогнозом социально-экономического развития РФ и законом о федеральном бюджете. Установление прожиточного минимума в каждом регионе будет определяться по правилам, которые должно разработать правительство РФ. В этом году на повышение пенсий потратят 15-20 миллиардов рублей. Выплаты коснутся 3,9 миллиона человек.

ВВП РФ вырос в 2018 году на 2,3%, сообщил «Росстат». «Интерфакс» пишет, что эти и другие макроэкономические показатели за прошлый год «Росстат» повысил после пересмотра данных. Так динамика роста ВВП в третьем квартале прошлого года выросла до 2,2% (раньше было 1,5%), во втором квартале – на 0,3%, а в первом – так и вообще на 0,6% процента. В общем, считать правильно надо, чтобы не было пессимизма!

Экспорт сжиженного природного газа (СПГ) из России в Европу составил в прошлом году 4,43 миллиона тонн. В тот же период США удалось продать только 2,7 миллиона тонн своего СПГ, передает «РИА Новости». Помимо России и США крупнейшими поставщиками сжиженного газа в Европу являются Катар (16,42 миллиона тонн), Алжир (9,29 миллиона) и Нигерия (9,07 миллиона). По итогам прошлого года Россия также опередила США и на самом привлекательном рынке СПГ — в Азии. 12,86 миллиона тонн против 10,73. Но до лидеров в Азиатско-Тихоокеанском регионе нам еще далеко. Так первое место на этом рынке у Австралии (66,54 миллиона тонн), второе — у Катара (56,78 миллиона), третье — у Малайзии (24,66 миллиона).

Самой прибыльной компанией в мире по итогам прошлого года стал саудовский нефтяной холдинг «Saudi Aramco», чистая прибыль которого составила 111,1 миллиарда долларов, сообщает «Bloomberg». На последующих местах с большим отрывом идут «Apple» и «Samsung». То есть и в мире сырьевая экономика пока остается более выгодной, чем высокие технологии.

Инженер-мехатроник в автомобилестроении и сварщик дуговой сварки являются самыми высокооплачиваемыми профессиями в России. Эти специалисты получают зарплату от 100 тысяч рублей. Далее следуют специалисты по операциям на межбанковском рынке и бурильщики шпуров (от 95 тысяч), передает «РИА Новости».