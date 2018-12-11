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Во Франции введено чрезвычайное положение, Украина не продлит договор о дружбе с Россией и другие новости вторника

11 Декабря 2018 298 0 Тренды События и факты
Во Франции введено чрезвычайное положение, Украина не продлит договор о дружбе с Россией и другие новости вторника

Чрезвычайное экономическое и социальное положение введено во Франции. Об этом объявил президент Эммануэль Макрон, осудивший насилие в ходе манифестаций «желтых жилетов» и заявивший, что совершенным преступлениям нет оправданий, передает РИА Новости. Президент предложил увеличить зарплаты на 100 евро в месяц, обязать предприятия выплачивать своим сотрудникам годовые бонусы и отменить повышение выплат на обязательное социальное страхование для пенсионеров с пенсиями менее 2000 евро.

Договор Украины о дружбе с Россией прекратит свое действие с 1 апреля 2019 года. Соответствующий документ подписал Петр Порошенко, передает РИА Новости. Эксперты склоняются к мнению, что это никак не отразится на отношениях двух стран.

Утвержден план поэтапного перехода регионов на цифровое телевидение, передает ТАСС. Этот переход произойдет в три этапа. 11 февраля он состоится в семи регионах, 15 апреля в 20, а 3 июня – в остальных. Таким образом, к концу следующего года россияне смогут смотреть 20 эфирных каналов в цифровом качестве. При этом для приема цифрового сигнала телевизорами, купленными до 2012 года, следует приобрести приставку DVB T2. Сколько она стоит, где ее можно будет купить и как подключить ее к телевизору, пока не сообщается.

Снять запрет на поставки рыбы из некоторых стран предложили рыбоперерабатывающие предприятия. Они заявили, что импортозамещения на рынке рыбного сырья не произошло. Росрыболовство же ориентировано лишь на увеличение экспорта необработанной рыбы. В Рыбном союзе, объединяющим рыбоперерабатывающие предприятия, считают, что сохранение сложившейся ситуации может привести к снижению потребления рыбы с сегодняшних 11 до 3 килограммов на человека в год, передает «Интерфакс». Интересно, что эти данные (11 килограмм на человека) почти вдвое расходятся с данными Росстата (21 килограмм на человека). Рыбный союз объясняет это расхождения разными методиками подсчета. Однако если цифра 11 килограмм соответствует реальности, то как можно будет верить всем другим данным Росстата.

Вчера в Индии прошли успешные испытания дальней баллистической ракеты Agni-5, способной нести ядерную боеголовку. Дальность ее действия достигает 5,5 тыс. километров. Отмечается также, что запуск ракеты произошел с установки мобильно базирования. На вооружение армии Индии ракета должна поступить в следующем году, сообщает «Интерфакс».

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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