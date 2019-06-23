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Внеземные цивилизации. Есть ли у землян шанс встретить братьев по разуму?

23 Июня 2019 152 0 Наука и технологии
Внеземные цивилизации. Есть ли у землян шанс встретить братьев по разуму?

Возникновение жизни на Земле остается одной из величайших неразгаданных тайн современной науки. А вопрос «Есть ли разумная жизнь еще где-нибудь во Вселенной?» пока остается без ответа как для ученых, так и для простых землян.

Главный элемент на Земле

Все живое на Земле основано на кислородно-углеродной основе. Почему углерод? А потому, что этот элемент обладает способностью к созданию разнообразных, подчас крайне сложных соединений с противоположными свойствами. Простейший пример – обыкновенная сажа и алмазы. И то и другое состоит из атомов углерода. И все их отличие заключается в расположении атомов в кристаллических решетках. Не говоря уже о таких углеводородах как нефть и газ. Это же тоже углерод в соединении с другими элементами. Вот такой он, соединительный элемент.

Но подобными свойствами обладает и кремний. Так почему, где-то там далеко, не может существовать и «кремневая жизнь»?

Внеземные цивилизации

Поэтому поиск внеземных цивилизаций является очень популярной темой, далеко выходящей за рамки науки и широким потоком разливающейся по вполне серьезным СМИ, литературе и кино. Об интернете и говорить не приходится – на его просторах имеются все грани этой темы.

Несколько лет назад НАСА, собирающая всю подобную информацию, анализируя ее, установила, что 97% сообщений об НЛО имеют понятные научные объяснения, не имеющим никакого отношения к посторонним космическим силам. А остальные три процента – заявления людей с богатым воображением и зачастую – не очень здоровой психикой. Отсюда все эти многочисленные  истории о том как кого-то похитили инопланетяне, увезли к себе на летающие тарелки, провели опыты и вернули назад на Землю.

Тем не менее, поиски внеземных цивилизаций продолжаются. И в этих поисках задействована самая современная техника – телескопы, работающие в самом широком спектре электромагнитных волн. Но и они пока ничего не нашли.

Представляется, что это закономерно.

Бесплодные поиски

Сколько лет современной человеческой цивилизации? Мы не говорим о наших далеких предках, что бродили по Земле и постепенно заселяли ее просторы. Мы говорим о том времени, когда стали образовываться первые государства? Это где - то 5 тысяч лет назад. Египет, Китай, Месопотамия. Хорошо. Добавим сказки про Атлантиду, следов которой до сих пор так и не обнаружено. Получится 10. Или 15. А когда человечество смогло исследовать далекий космос? Менее 100 лет назад. И что же?

В солнечной системе – никаких «зеленых человечков» нет. Следов хоть какой-нибудь жизни на планетах Солнечной системы не обнаружено. Хотя бы примитивных бактерий. А где расположены звезды, в окрестности которых обнаружены так называемые «экзопланеты»? В миллионах световых лет от нас. Причем, пока ни одна из них по внешним признакам не отвечает условиям возникновения жизни, подобной земной.

Но, главное не в этом. Вся информация, которую мы получаем из наблюдений за этими объектами, имеет возраст миллионы лет. Это не то, что происходит там сейчас, а то, что происходило миллионы, а то и миллиарды  лет назад. И какова вероятность того, что эта, пока не найденная инопланетная цивилизация, жива до сих пор? А если мы пошлем им какое-то сообщение? Оно же тоже будет идти миллионы лет. И когда они его получат, от нашей Земли, скорей всего, ничего не останется. Солнце, по всем законам физики взорвется и уничтожит всю Солнечную систему.

Хочется верить

Но людям свойственно во что-то верить - вот и богов всяких разных они себе придумали. Людям  хотелось бы, чтобы мы были  не одни такие в бескрайней Вселенной. Тем более, что никаких гипотез об уникальности Земли, как единственного объекта для существования жизни, тем более разумной, сейчас нет. Другое дело, что согласно представлениям современной физики о допустимой скорости распространения любых сигналов (а это скорость света – изучайте Специальную теорию относительности, опровержения которой нет), на установление контактов с инопланетными цивилизациями, рассчитывать не приходится. Даже на обнаружение их существования.

И что делать

Так что, на инопланетян надеется не стоит. Не придут они к нам на помощь. И «на Марсе яблони цвести» не будут. Нашу единственную планету обустраивать надо. А астрономы пусть себе ищут. Это, в масштабах человечества, не затратно. Там глядишь, и прок какой-то получится. Ведь наша цивилизация развивалась только потому, что ставила перед собой, казалось бы, неразрешимые задачи. Некоторые решить так и не удалось. А с некоторыми – получилось. Потому сейчас живем, как живем. А не бродим по лесам, одетые в шкуры.

 

 

Сергей Егорушкин
Сергей Егорушкин

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