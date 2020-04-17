Власти спорят – изымать деньги россиян в банках или не трогать 384 0 Экономика

Глава Счетной палаты предложил вкладывать банковские депозиты россиян в государственные облигации, чтобы поддержать экономику в кризис. Об этом он сказал в интервью телеканалу РБК. Слова чиновника и экономиста были расценены как призыв изъять деньги вкладчиков в пользу государства. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина поспешила успокоить граждан – для изъятия нет законного способа.