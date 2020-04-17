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Власти спорят – изымать деньги россиян в банках или не трогать
17 Апреля 2020 384 0 Экономика
Глава Счетной палаты предложил вкладывать банковские депозиты россиян в государственные облигации, чтобы поддержать экономику в кризис. Об этом он сказал в интервью телеканалу РБК. Слова чиновника и экономиста были расценены как призыв изъять деньги вкладчиков в пользу государства. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина поспешила успокоить граждан – для изъятия нет законного способа.
Есть что изымать
- Глава Счетной палаты Алексей Кудрин в интервью РБК предложил использовать для помощи экономике 30 трлн руб., которые лежат на счетах и вкладах физических лиц в российских банках. Часть этих средств может быть привлечена в рамках заимствований на внутреннем рынке, отметил экономист. Однако его слова были расценены как рекомендация государству изъять деньги вкладчиков.
- Объясняя свою идею, Кудрин отметил, что вложение свободных средств в государственные облигации – это обычная практика банков во всех странах мира. «Кто-то расценил это как рекомендацию изъять деньги вкладчиков – это абсурд», – написал в Twitter чиновник. По его словам, государство должно больше занимать в период подобных кризисов, а при низком государственном долге России это «наиболее надежные вложения».
- В ситуации пришлось вмешаться главе Центробанка Эльвире Набиуллиной, которая сказала, что нет никаких оснований для беспокойства: во-первых, ни Гражданский кодекс, ни банковское законодательство не позволяют вводить подобные меры. Во-вторых, по словам Набиуллиной, в этом нет никакой необходимости.
- Чиновница отметила, что у России «все нормально с фондированием, с ликвидностью банковской системы». В России сейчас «структурный профицит ликвидности банковской системы». Он достигает 2,5 трлн руб. Также у банков есть еще 7 трлн руб. рыночного обеспечения для привлечения денег на рынке или у Центробанка.
- По данным Центробанка, россияне хранят на депозитах около 30 трлн руб. С 15 по 25 марта из банков были выведены 616 млрд руб. Это объясняется девальвацией рубля и желанием людей перед карантином запастись деньгами. Карантинные меры приостановили отток вкладов. Однако с начала марта в обращение попал почти 1 трлн руб. наличных, что в 10 раз больше, чем за весь прошлый год, отмечают аналитики.
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