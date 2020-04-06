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Власти приготовились к худшему. Нефть по 10 долларов, доллар – по 89 рублей

6 Апреля 2020 724 0 Экономика
Власти приготовились к худшему. Нефть по 10 долларов, доллар – по 89 рублей

Российские власти разработали два возможных сценария развития ситуации с коронавирусом, которые будут использоваться для тестирования устойчивости системообразующих предприятий. В первом сценарии карантин продлится до лета, а цены на нефть зафиксируются на уровне 20 долларов за баррель. Во втором – карантин затянется до осени, при этом нефтяные цены не превысят 10 долларов. И в том и в другом сценарии курс рубля будет выше 80 руб.

Все сценарии – плохие

Правительство России обратилось к 646 системообразующим компаниям и попросило их оценить свою устойчивость при двух возможных сценариях, пишет РБК. Результаты стресс-тестов компании должны передать Сбербанку, ВТБ, Газпромбанку, Россельхозбанку, Новикомбанку и Промсвязьбанку, которые проанализируют данные и передадут их в Минэкономразвития и Минпромторгу.

В первом сценарии власти допускают:

  • ужесточение карантина и закрытие крупных городов;
  • заморозку экономики во втором квартале 2020 года;
  • восстановление экономической активности Китая во втором квартале и Европы – в третьем;
  • сохранение цены на российскую нефть Urals на уровне 20 долларов за баррель до конца 2020 года;
  • инфляцию на уровне 4,5%, курс доллара – выше 80 руб. до конца года.

Во втором сценарии все гораздо хуже:

  • основная территория России будет закрыта, а транспортное сообщение между городами прекращено;
  • до конца сентября будет остановлена экономическая деятельность, в Китае произойдет вторая вспышка коронавируса;
  • Китай и Европа восстановят экономическую деятельность только в четвертом квартале 2020 года или первом квартале 2021 года;
  • российская нефть будет стоить 10 долларов во втором и третьем кварталах;
  • инфляция вырастет до 5,5%, курс доллара превысит 89 руб. во втором квартале, но скорректируется до 82 руб. в четвертом.

При этом сами власти надеются на более оптимистичный сценарий – Минфин переверстывает бюджет на текущий год, закладывая в него цену в 20 долларов за баррель, писал Bloomberg. Также отмечается, что условия для стресс-тестов не являются прогнозами, хотя сегодня они и совпадают с консенсусом аналитиков.

Реальных денег не дождутся

По мнению ректора РАНХиГС Владимира Мау, в России есть риски стагфляции – стагнации производства и высокой инфляции. Россия не может «разбрасывать деньги с вертолета», потому что это ухудшит ситуацию: мировая экономика столкнулась с шоком предложения, а не спроса, считает Мау. Сейчас рушатся цепочки товарных поставок и услуг, что ведет к шоку спроса, «то есть потере доходов из-за буквально физических ограничений функционирования предприятий», – сказал Мау в интервью «Коммерсанту». Бороться с шоком предложения нельзя, заливая экономику деньгами, убежден ректор РАНХиГС.

Российские власти не собираются помогать деньгами отечественной экономике, компаниям и гражданам. Как пишут «Ведомости», второй антикризисный пакет исключает денежные меры поддержки бизнеса. На некоторую помощь могут рассчитывать представители малого и среднего бизнеса в отраслях, пострадавших от пандемии коронавируса. Другие компании – только косвенные меры. Федеральные чиновники считают, что реальных денег на покрытие убытков и выплату зарплат компании, если и дождутся, то не раньше конца мая.

Министр финансов Антон Силуанов в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что тучные времена прошли. «Сейчас приходится более эффективно распоряжаться теми ресурсами, которые есть в государстве», – сказал Силуанов. Он заверил, что у России есть золотовалютные резервы и резервы правительства, которых будет достаточно для преодоления кризиса. Однако все они пойдут на поддержание макрофинансовой стабильности и покрытие дефицита бюджета.

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Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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