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Власти отказали россиянам в бесплатных «кредитных каникулах». За отсрочку придется заплатить
6 Апреля 2020 143 0 Экономика
«Кредитные каникулы» для людей, попавших в тяжелую жизненную ситуацию или потерявших треть дохода не будут бесплатным. В Центральном банке России разъяснили, что за время «каникул» финансовые организации будут начислять проценты по кредитам. Оплачивать набежавшие проценты придется после окончания льготного периода и до двух лет после. В Сбербанке, в свою очередь, ограничили суммы кредитов, по которым можно будет получить «каникулы». Президент Владимир Путин подписал закон о «кредитных каникулах» 3 апреля в связи с ситуацией с коронавирусом. Ожидалось, что эта мера поддержит граждан России в кризис.
Заплатить за «каникулы»
- Согласно закону о «кредитных каникулах», который 3 апреля подписал президент Владимир Путин, заемщики получают право обратиться к кредитору за предоставлением отсрочки по выплатам до 6 месяцев из-за снижения доходов на 30% и более по сравнению со среднемесячными доходами предыдущего года. Кредитным организациям закон предоставляет право затребовать документы, подтверждающие ухудшение финансового положения заемщика, в течение 90 дней.
- В Сбербанке отметили, что россиянам лучше не торопиться с подачей заявки на получение «кредитных каникул». Потому что если они не смогут подтвердить снижение дохода, им будет выставлена неустойка по просроченной задолженности. В банке утверждают, что большинство уже обращающихся заемщиков не могут представить необходимые документы. Для этого нужна справка 2-НДФЛ, которую легко получить, если человек работает по найму, но невозможно в случае с индивидуальными предпринимателями.
- В Центробанке уточнили правила предоставления «каникул»: во время льготного периода заемщикам будет начисляться процент по кредиту. Погасить его он должен будет в течение 24 месяцев равными ежемесячными платежами. Но главное – первый платеж должен быть сделан через 30 дней после окончания «каникул».
- Также не будут прощены просроченные проценты, пени и штрафы, которые образовались до «каникул» по потребительским кредитам. Регулятор установил, что заемщик должен будет выплачивать их кредитору после погашения потребительского кредита ежемесячными платежами, которые будут равны платежам по кредиту.
- Ипотечным заемщикам придется выплатить проценты за льготный период после погашения ипотечного кредита ежемесячными платежами, так же равными ежемесячным платежам по кредиту.
Лимиты на «каникулы»
- Крупнейшая российская финансовая организация – Сбербанк, ввел лимиты на получение «каникул». Максимальная сумма ипотечного кредита составляет 1,5 млн руб. При превышении этой суммы «каникулы» не положены, но только в связи с коронавирусом. По закону об «ипотечных каникул» сумма ипотеки может составлять 15 млн руб. при потере 30% дохода.
- По автокредитам Сбербанк готов «пойти на встречу» заемщикам при сумме не более 600 тыс. руб. Индивидуальные предприниматели, пострадавшие от коронавируса, могут рассчитывать только на кредит до 300 тыс. руб. Физические лица и держатели карт – до 100 тыс. руб.
- Предельные суммы по кредитам при этом не могут быть остатками. Если, к примеру, ипотечный кредит был больше 1,5 млн руб., но сейчас заемщику осталось выплатить 1,5 млн, то он не сможет уйти на «каникулы». То же самое с автокредитом и потребительскими займами. Более того, все кредиты должны быть получены до 3 апреля 2020 года, чтобы заемщик имел право на «каникулы».
- Однако в Центробанке заметили, что верхние планки по кредитам должно установить правительство. Максимальная сумма будет определяться в зависимости от дохода заемщика и с учетом региональной специфики.
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