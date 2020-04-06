Власти отказали россиянам в бесплатных «кредитных каникулах». За отсрочку придется заплатить 143 0 Экономика

«Кредитные каникулы» для людей, попавших в тяжелую жизненную ситуацию или потерявших треть дохода не будут бесплатным. В Центральном банке России разъяснили, что за время «каникул» финансовые организации будут начислять проценты по кредитам. Оплачивать набежавшие проценты придется после окончания льготного периода и до двух лет после. В Сбербанке, в свою очередь, ограничили суммы кредитов, по которым можно будет получить «каникулы». Президент Владимир Путин подписал закон о «кредитных каникулах» 3 апреля в связи с ситуацией с коронавирусом. Ожидалось, что эта мера поддержит граждан России в кризис.