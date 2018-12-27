Власти обещают стабильный курс рубля, Путин требует от бизнеса участия в нацпроектах и другие новости четверга

Свыше 230 тыс. россиян могут потерять работу в первые три месяца 2019 года, пишут «Известия». В зоне риска находятся, прежде всего, жители Москвы и Санкт-Петербурга. Увольнения грозят чуть более 30 тыс. работников финансовой сферы. Около 28 тыс. рабочих мест может потерять транспорт.

Курс рубля будет оставаться стабильным в 2019 году. Об этом заявил первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов. Министр считает, что негативных факторов, влиявших на падение курса рубля в этом году, больше не предвидится, передает ТАСС.

На встрече с предпринимателями, которая состоялась вчера, Владимир Путин заявил о большой роли бизнеса в реализации национальных проектов, которая начнется уже в первом квартале 2019 года. Путин подчеркнул, что выполнение задач, стоящих перед Россией, невозможно без тесного сотрудничества бизнеса и государства. Направлениями такого сотрудничества президент назвал модернизацию производств, подготовку высокопрофессиональных кадров, повышение производительности труда, сообщает ТАСС.

Впервые за последние семь лет российский бюджет будет профицитным. По данным Минфина, профицит составит 2,5% ВВП. Этого показателя удалось достичь благодаря высоким нефтегазовым ценам. Одновременно эксперты отмечают, что суммарный внешний долг России является одним из самых низких в мире и составляет 525 млрд долларов. Он сопоставим с размером золотовалютных резервов страны. Специалисты утверждают, что чем меньше долг страны, тем устойчивей окажется ее экономика к последствиям возможных глобальных кризисов, пишет РИА Новости.

Цены на нефть продолжают снижение. Так, стоимость марки Brent остается на 7% ниже, чем в начале декабря, а падение стоимости марки WTI за тот же период превышает 9%. Однако аналитики считают, что в 2019 году эта тенденция изменится, и цены начнут расти, передает «Интерфакс».