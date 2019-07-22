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Власть переменилась? Что будет делать партия Зеленского после победы на выборах в Верховную Раду?

22 Июля 2019 485 0 Политика
Власть переменилась? Что будет делать партия Зеленского после победы на выборах в Верховную Раду?

Сегодня утром после обработки более 40 процентов бюллетеней партия президента Украины «Слуга народа» набирала 42,34% голосов на внеочередных выборах в Верховную раду Украины. Всего по партийным спискам в украинский парламент проходят пять партий – эта информация подтверждается на официальном сайте ЦИК Украины.

Признанные выборы

Согласно предварительным прогнозам экспертов, партия Зеленского может набрать 237 мест, и, таким образом, самостоятельно сформировать большинство.

На втором месте после «Слуги народа» –  «Оппозиционная платформа - За жизнь», которая после обработки немногим больше 42% голосов набрала 12,78%. Пятипроцентный барьер  также смогли преодолеть «Европейская солидарность» экс-президента Украины Петра Порошенко (8,67%), «Батькивщина» бывшего премьер-министра  Юлии Тимошенко (8,38%), а также «Голос» известного музыканта Святослава Вакарчука (6,33%).

Напомним, что голосование по внеочередным выборам в Верховную раду прошло в это воскресенье. Партии, которые прошли в парламент, получают 225 мандатов. Еще 199 парламентариев избираются по одномандатным округам. Со своей стороны ЦИК Украины признал внеочередные выборы в Раду состоявшимися. Явка избирателей к моменту закрытия участков в воскресенье показала отметку 49,84% по обработанным данным из всех 199 округов.

Вернуться на мирный путь

Одним из первых высказался глава Украины Владимир Зеленский. Еще в воскресенье, после того как проголосовал на участке, он отметил, что в коалиции в Верховной раде он не хочет видеть «старую власть». «Я хочу, чтобы были только новые лица. Ни с кем из старой власти мы не видим коалиции», — подчеркнул он.

Со своей стороны глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук, выступил с заявлением, что его партия результатом выборов довольна. Он верит в то, что теперь на Украине произойдут изменения и страна сможет вернуться на путь к миру.

Парламентские выборы прокомментировал и экс-глава Украины Петр Порошенко. Пытаясь проанализировать итоги экзитпола, он заявил, что его партия «Европейская солидарность» готова к объединению в новой Раде со всеми политическими силами, являющихся сторонниками европейского курса Украины.

Драфт соглашения

Тем временем представители пропрезидентской партии «Слуга народа» уже ведут работу над подготовкой коалиционного соглашения для нового состава Рады Украины, чем проинформировал глава партии Дмитрий Разумков.

«Драфт коалиционного соглашения пишется, определенные вещи уже подготовлены. Сейчас я не буду о них распространяться, это будет некорректно. Сейчас мы исходим из того, как мы это видим. Дальше мы будем смотреть – самостоятельно формируем большинство или начинаем с кем-то обсуждать коалиционное соглашение», - рассказал он в беседе с изданием «the Бабель».

При этом, не исключено, что партия «Голос» музыканта Вакарчука может оказаться партнером по коалиции для «Слуги народа», однако есть небольшая поправка: предметно на эту тему разговоров еще не было. Все произойдет после того, как официально будут оглашены результатов выборов.

«Я думаю, что наша политическая сила показала неплохой результат, такого, если я не ошибаюсь, на Украине еще не было. Точно так же, как весной президент Зеленский показал результат, которого в этой стране еще не было, и я не уверен, что кому-то удастся это повторить», - заключил Разумков.

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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