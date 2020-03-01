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Власть женщин. Почему по индексу равноправия Россию поставили между Сальвадором и Эфиопией?

1 Марта 2020 105 0 Общество
Власть женщин. Почему по индексу равноправия Россию поставили между Сальвадором и Эфиопией?

Россия спустилась вниз на шесть позиций в рейтинге Global Gender Gap Index 2020 ranking, который ежегодно публикует в своем докладе Всемирный экономический форум. Аналитики ВЭФ считают, что по уровню образования и здоровья российские женщины превосходят мужчин, но находятся практически вне политики. И в прошлом году у них стало еще меньше возможностей участвовать в управлении страной.

Место в мире

Аналитики ВЭФ изучили ситуацию в 153 странах, исследуя участие мужчин и женщин в экономике, вовлеченность в политику, доступ к образованию и уровень здоровья.

За 2019 год 101 страна улучшила свои показатели, в 48 государствах ситуация не изменилась.

Общемировой  индекс составил 68,6%, то есть гендерное неравенство в среднем составляет 31,4%.

В целом прогнозы  ВЭФ стали  оптимистичней – в прошлом году они считали, что во всем мире гендерное неравенство будет полностью преодолено через 108 лет, а теперь думают, что за 99 лет.

По версии Всемирного экономического форума (ВЭФ) по итогам прошлого года Россия занимает 81-е место в мире по индексу гендерного равенства.

Это на шесть позиций ниже, чем в рейтинге Global Gender Gap Index 2019. Тогда Россия, занимала 75-е место, соседствуя с Доминиканской Республикой (74-е место) и Кенией (76-е). Сегодня располагается между Сальвадором (80-е место) и Эфиопией 82-е место.

Примечательно, что остальные страны бывшенго СССР  находятся на более высоких позициях.

В первую десятку стран по гендерному равенству вошли Исландия, Норвегия, Финляндия, Швеция, Никарагуа, Новая Зеландия, Ирландия, Испания, Руанда и Германия.

А вот «оплоты демократии» занимают более скромные позиции -  Великобритания — 21-е  место, а США и вовсе 51-е, пропустив Зимбабве вперед на 47-е место.

Плачевнее всего дела с равноправием мужчин и женщин обстоят в Саудовской Аравии (146 место), Иране(148 место ), Сирии (150 место), Пакистан (151 место), Ирак (152 место) и Йемен (153 место).

Образованные и аполитичные

Индекс гендерного равенства формирует совокупность нескольких  индексов.

Аналитики ВЭФ отмечают, что российские женщины более образованны и живут дольше, чем мужчины, а в среднем разрыв между ними и соотечественниками-мужчинами составляет 29,4%.

Отмечается, что в вузы поступает 89% женщин и лишь 75% мужчин, а в научной сфере их позиции  практически равны  64% женщин и 66% мужчин  становятся кандидатами наук. Здоровье у российских женщин лучше, а продолжительность их жизни почти на восемь лет больше, чем у мужчин.

Россия занимает 32-е место по равенству в экономике, 24-е - в образовании, 27-е - по состоянию здоровья. Но вниз ее тянет индекс политической вовлеченности женщин — 122-е место.

В высших эшелонах власти и в крупном бизнесе женщины проигрывают мужчинам. По данным ВЭФ доля женщин среди менеджеров и высокопоставленных сотрудников госорганов в России составляет 41,8%, среди министров — 12,9%, среди парламентариев — 15,8%.

Причем тут идет «игра на понижение» - в 2006 году по количеству женщин в парламенте Россия занимала 84-е место, а в 2019 году – 112-е.

В экономике динамика тоже  отрицательная. В 2006 году по уровню экономического участия женщин наша страна занимала  22-е место, а в прошлом году - 32-е место в рейтинге.

Некоторые равнее

В России имеются свои данные и свои рейтинги равноправия.

В «Национальной стратегии действий в интересах женщин на 2017-2022 годы»  отмечается, что в России проживает 78,6 миллиона женщин  и они «отличаются высоким уровнем образования и высокой экономической активностью».

Уровень экономической активности женщин в трудоспособном возрасте составляет 77% и они составляют 49% от общей численности занятых в российской экономике.

Авторы Национальной  стратегии отмечают, что доля женщин на государственной гражданской службе составляет 72%, из них 58,1% женщин работают в федеральных министерствах и ведомствах, а на муниципальной службе - 78,8% женщин.

Правда, в основном это  рядовые сотрудники. Доля женщин, занимающих руководящие должности в федеральных госорганах - 38%, на региональном уровне — 42,3%.

Эти данные «не бьются» с данными ВЭФ. Скорее всего, тут имеют место разные методологии. Для  российских исследователей  и начальник отдела – руководящая должность, а для аналитиков ВЭФ руководить - значит  возглавлять министерство или департамент.

И те и другие оперируют данными «в среднем по России». Но страна у нас большая и в разных ее территориях тоже все по-разному.

Институтом экономики РАН составлен рейтинг гендерного равенства регионов России.

Рейтинг строился по шести показателям. Учитывались здоровье, продолжительность жизни, уровень образования, экономическая активность, благосостояние, участие в политике и управлении женщин и мужчин.

Лидирующие позиции заняли Санкт-Петербург (первое место) и Москва (второе место) третье место, как это не удивительно,— у Калмыкии, а на последнем месте — Хакасия.

По данным исследователей РАН, в Москве свое здоровье как хорошее и очень хорошее оценивают 43,9%женщин, что примерно на 10% выше, чем по России в целом.

Доля женщин, имеющих высшее или среднее образование, в Москве выше, чем в любом другом регионе России  - 74,1%. И соотношение уровня занятости женщин и мужчин в Москве (88,4%) выше, чем по России в целом (84,1%).

При этом по уровню экономической активности женщин (72%) Москва занимает четвертое место. Самый  высокий показатель в Чукотском автономном округе (79,4%), самый низкий — в Дагестане (53%).

Доля женщин в органах государственной власти в Москве составляет 14%, что лишь немного выше среднего по России уровня. А «в общем зачете», Санкт-Петербург опередил Москву в основном из-за высоких показателей представительства женщин в органах власти.

 

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Наталья Мамон
Наталья Мамон

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