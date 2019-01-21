Владимир Зеленский – реальный или технический кандидат в президенты Украины?

Президентская кампания 2019 года на Украине обещает быть самой нестандартной за всю историю независимости страны. Среди «постоянных» кандидатов-политиков в первой тройке лидеров оказался Владимир Зеленский – шоумен, продюсер, киноактер.

Причины баллотирования

Владимир Александрович Зеленский – уроженец Кривого Рога, родился 25 января 1978 года в семье преподавателя криворожского экономического университета и домохозяйки. С 17 лет играл в КВН, после конфликта с Масляковым в 2003 году организовал студию «Квартал-95». Автор и продюсер фильмов, сериалов, во многих снимается сам.

Кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского неразрывно связывают с Игорем Коломойским. Именно этот олигарх предоставил медийную площадку для студии «Квартал-95» на телеканале «1+1». Он обеспечил хороший старт проекта и финансовую поддержку.

Можно выделить несколько причин баллотирования:

Конфликт Коломойского с действующей властью. Отставка с должности председателя Днепропетровской организации, передача банка «Приват-банк» государству уменьшило политическое влияние олигарха, сказалось на его доходах. Зеленский может использоваться как марионетка для лоббирования интересов.

Политический кризис на Украине. Большинство политиков своими высказываниями, действием или бездействием дискредитировали себя в глазах населения. Появление «народного» кандидата стало неизбежным.

Желание личного роста. Зеленский – амбициозный шоумен и бизнесмен. Понимая, что дальнейшее развитие проекта проблемно, он решил выйти на политическую арену страны.

Независимо от причин, вероятность победы Зеленского высока. Участвуй он в кампаниях 2010 и 2014 годов, его бы не воспринимали серьезно. В 2019 году у него есть все шансы принять руководство страной.

Почему Зеленский может победить

Подготовка к предвыборной кампании началась задолго до официального объявления в новогоднюю ночь 2019 года. С начала лета 2018 года стали появляться слухи о желании шоумена баллотироваться. Первый сигнал – в июне 2018-го предложение Вакарчуку объединиться в президентской гонке. Но оно осталось без ответа.

Можно наблюдать изменение риторики Владимира Александровича. С 2014 по 2016 год он поддерживал АТО на юго-востоке Украины, высмеивал жителей ДНР, ЛНР, России. Однако с выходом второго сезона сериала «Слуга народа», где актер сыграл президента Украины, его официальные взгляды изменились. Для урегулирования конфликта на востоке он предлагает только переговорный процесс, полное прекращение боевых действий. Этого же желает большая часть народа Украины.

Недоверие политикам

Политическая элита на Украине не менялась десятилетиями. Народ знает, что кандидаты воспринимают приход во власть как способ обогащения себя и окружения. Все предвыборные кампании проходили под лозунгом «лучший из худших».

В пик недоверия политическому бомонду кандидатура Зеленского выглядит перспективно на фоне остальных. До этого он не принимал активных действий в политических кампаниях, воспринимается как действительно «народный» кандидат. Дополнительный плюс – его творчество нравится украинскому народу.

Финансовая поддержка

Проведение предвыборной кампании – дело затратное. Но это не будет слабой стороной Зеленского. Он получит, или уже получил, финансовую поддержку Коломойского. Дальнейшие действия будут зависеть от правильного распределения средств.

Как можно использовать финансовый фонд:

Телевидение. Здесь охват будет небольшой, только на канале «1+1».

Печатная пресса. Ее влияние на мнение населения минимально, будет несколько очерков, репортажей.

YouTube. Эту аудиторию нужно охватить максимально. Использование «вирусной» рекламы, интервью, инфоповодов – главный козырь кандидатов.

Наружная реклама. Здесь главная задача – сформировать узнаваемый и близкий к народу «слоган». Наружная реклама – это дополнение к другим способам продвижения.

На начало 2019 года агитационная кампания Зеленского оставляет желать лучшего. Нет наружной рекламы, отсутствует агрессивная раскрутка на YouTube. Положительный фактор этого – нет неприязни у избирателей из-за обилия информации о кандидате.

Почему Зеленский может проиграть

Главная задача кандидата – изменить восприятие о себе у населения. Это процесс начался с выходом сериала «Слуга народа», в котором Зеленский уже попробовал роль президента Украины. Но это имеет отрицательную сторону для кандидата – избиратели все еще воспринимают его как актера, а не политика. Нужны реальные действия – открытое выступление против коррупции, критика действующей власти, благотворительность.

Команда

У Зеленского в команде нет опытных политиков, общественных деятелей. Политтехнологи со стороны могут помочь в продвижении. Но помимо яркого кандидата нужны знания и опыт взаимодействия с другими политическими силами Украины. Для «фундамента» нужны реальные политики.

Созданная в 2017 году партия «Слуга народа» – это лишь официальная регистрация бренда. В ее состав входит команда студии «Квартал-95» и несколько сотен граждан. Воспринимать ее как действующую политическую силу нельзя. По данным социологического опроса, проведенного в конце 2018-го, за партию на парламентских выборах 2019 года готовы проголосовать лишь 9% населения.

Сетки голосов

Особенность каждой предвыборной кампании на Украине – использование сетки голосов. Это технология многоступенчатой «покупки голосов» избирателей. Политтехнологи, политические партии или отдельные политики с помощью агитаторов предлагают продать свой голос. Это делается на конкретных избирательных участках.

В зависимости от явки избирателей влияние «сетки» на результаты может быть 5-15%. Чем выше явка, тем меньше объем продажных голосов. Но из-за нестабильного финансового положения в стране их количество в последние годы сильно увеличилось.

Использование Зеленским подобных технологий может подорвать доверие, снизит популярность среди избирателей. Теоретически его команда может купить голоса у третьих лиц. Но в случае афиширования этого рейтинг кандидата в определенных областях и регионах может сильно упасть.

Черный пиар

На любую публичную личность есть компромат – реальный или надуманный. В случае с Владимиром Зеленским сформировать негативный образ будет легко. Достаточно сделать несколько сюжетов на телевидение или YouTube о его двуличности. Этого будет достаточно, чтобы снизить рейтинг.

Что могут использовать в качестве «черного» пиара:

Высмеивание россиян, жителей Донецкой и Луганской областей.

Работа в России – съемки и прокат фильмов, сериалов, дружба со знаменитыми личностями из РФ.

Зависимость от олигарха Коломойского.

Актер прожил 5 лет в Москве.

Насколько агрессивно будет работать эта кампания, зависит от рейтингов Зеленского и его высказываний, действий. Пока наблюдается негативная реакция в официальных информационных источниках, принадлежащих прямо или косвенно действующей власти.

Выводы

Станет ли Владимир Зеленский шестым президентом Украины? Скорее всего – нет. Он может пройти во второй тур выборов, но шансы на победу в настоящее время низки. Причина – отсутствие политического опыта, команды, активной партии.

Но эти выборы могут стать первым шагом для шоумена в политической карьере. Правильная критика действующей власти, формирование образа «народного» политика и настойчивость дадут шансы на победу в следующей предвыборной гонке.