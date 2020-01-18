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Включить голову. Почему осознанность – главное лекарство при конфликте?

18 Января 2020 337 0 Бизнес и психология
Включить голову. Почему осознанность – главное лекарство при конфликте?

Конфликты – это неизбежное следствие коммуникации между людьми, которые отнюдь не являются копиями друг друга. И поэтому конструктивное поведение в конфликтных ситуациях - один из важнейших навыков, который определяет, насколько успешной и комфортной будет жизнь человека.

Реакции на конфликт

Сколь бы миролюбивыми нас ни воспитывали, сколь бы терпеливыми людьми мы себя ни считали – конфликты неизбежно присутствуют в нашей жизни, являются неотъемлемой ее частью.

Это естественно, поскольку все мы разные: по-разному усваиваем информацию, по-разному смотрим на мир, по-разному выражаем свои мысли. Слова, которые для одних нейтральны – для других оскорбительны.

Конфликт всегда начинается с возникновения противоречия: кто-то недоволен нашими действиями, мнением, возможно, даже внешним видом.

Первая и естественная реакция на это – гнев, поскольку мы всегда воспринимаем конфликт как попытку принизить нашу значимость. Нас хотят обидеть, унизить, сделать больно, нарушить границы – следовательно, мы должны защищаться.

И здесь автоматически могут возникнуть два варианта реакции. Если мы по каким-то признакам «считываем», что противодействие для нас опасно, то «глотаем» обиду, отходим в сторону и делаем вид, будто все в порядке. Если опасности нет - проявляем встречную агрессию. И в первом, и во втором случае на мнимом мире или открытом скандале конфликт не завершается. Напротив, ничего не решая в самой сути проблемы, пассивная или активная агрессия явно или скрыто продолжает нарастать.

К объективно существующей ситуации добавляется эмоциональная составляющая, «переход на личности». Акценты существенно смещаются - с самой ситуации и изначального повода на реакцию конфликтующих, их поведение, их позицию в конфликте и ожидание нарастания опасности… Результат может быть самым печальным - прекращение дружбы или партнерства, проблемы на работе, ухудшение отношений с людьми.

Разум и эмоции

Возможно ли другое развитие событий? Да, разумеется.

Прежде всего, необходимо включить осознанность своих действий и реакций.

К сожалению, абсолютное большинство наших реакций проходит мимо нашего разума – мы просто делаем выбор автоматически, не зная, почему. Так вот, при конфликте в первую очередь необходимо, что называется, «включить голову» и понять, что прямо сейчас возможность осознанного выбора у вас есть.

Вы не обязаны делать вид, что ничего не происходит, даже если конфликт внушает вам ужас – точно так же, как не обязаны тратить силы на агрессию.

Вы находитесь в сложной ситуации, из которой хорошо бы выйти с наименьшими потерями. А для этого никак нельзя позволить, чтобы вас с головой захлестнули эмоции. Глубоко вдохните. Выдохните. И задайте себе вопрос – чего вы сейчас хотите?

Готовы ли вы заплатить в дальнейшем за то, что выплеснете свои эмоции прямо здесь и сейчас?

Этот метод очень хорошо работает в парах: во время конфликта приходится выбирать, чего ты хочешь – быть правым или быть счастливым. Вопрос автоматически переводит осмысление ситуации из тактической плоскости в стратегическую.

Та же постановка вопроса очень помогает и при конфликтах в социальной или бизнес-среде – чтобы сделать выбор, необходима пауза, во время которой можно удержать себя в руках и определить тот вариант поведения, который окажется наименее разрушительным и наиболее конструктивным.

С двух сторон

Конструктивным  может быть поведение, которое основывается на понимании очевидной истины: другой человек – не ваша копия.

Обычно в порыве эмоций мы начисто упускаем это из вида. А ведь мы не знаем наверняка, что сподвигло нашего собеседника на замечание, которое показалось нам обидным. Весьма возможно, что он совершенно не собирался сделать больно – он лишь констатировал какой-то факт, который для него не имеет ни малейшей эмоциональной окрашенности.

Но для нас эти слова стали катализатором, вызвавшим в памяти болезненные ситуации – и вот мы уже в режиме «бей, беги, застынь».

То есть причина конфликта, как и наша реакция на него, не в другом человеке – а в нас самих.

И хорошо бы эту причину осознать, укротить бурю эмоций и объяснить собеседнику, который не только не является нашей копией, но и не способен наши читать мысли, что его слова кажутся неприятными и обидными. Если рядом с вами воспитанный человек – конфликт будет исчерпан, не начавшись.

Проговаривать события со своей точки зрения, объяснять другому, как вы видите конфликтную ситуацию – исключительно полезно.

Еще более полезно проговорить какой вам видится позиция вашего визави, сопровождая это просьбой  с просьбой уточнить и поправить. Например, с помощью вопроса «Я правильно понимаю, что ты сейчас имеешь ввиду?».

Описание ситуации с двух сторон уже является основой для поиска конструктивного решения.

Говорите  об этом

И даже если в этот момент конфликт все еще в активной фазе, а вы оба далеки от его погашения – такой разговор дает неплохие возможности для «включения логики». Эмоции отходят на задний план, что не позволяет скатываться на уровень инстинктивной самозащиты – ведь на вас, возможно, никто и не нападает.

Говорите честно. Говорите то, что вы чувствуете, не прячась за формулировки типа «некоторые люди думают, что».

Прямое описание того, как вы видите ситуацию, и ваших эмоций, с этим связанных, порой оказываются огромным сюрпризом для противоположной стороны. А для вас сюрпризом может оказаться готовность «противника» пойти на компромисс ради того, чтобы сохранить ваше хорошее отношение, доверие или способность эффективно работать в команде.

 

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Наталия Красовская
Наталия Красовская

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