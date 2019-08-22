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Вкалывают роботы – счастлив человек? Как россияне относятся к развитию робототехники в стране?

22 Августа 2019 162 0 Исследования
Вкалывают роботы – счастлив человек? Как россияне относятся к развитию робототехники в стране?

Сегодня состоялся запуск космического корабля «Союз МС-14», который доставил на МКС робота-андроида Skybot F-850 (FEDOR). ,Накануне этого события ВЦИОМ провел опрос, посвященный развитию отечественной робототехники. Это исследование показало: 80% россиян считают, что роботы помогают укреплять позиции России в сфере освоения космоса. При этом наши соотечественники понимают, что на Земле сегодня существует ряд сфер, в которых без роботов не обойтись, и не опасаются, что роботы станут конкурентами людей на рынке труда.

Кому это нужно?

Как показал опрос, большинство россиян (96%) обозначили сферы, нуждающиеся в развитии робототехники. 80% респондентов поддерживают утверждение о том, что благодаря развитию отечественной робототехники страна укрепит свои позиции в освоении космоса. И 49% участников опроса убеждены, что именно в космосе нужно применять роботов.

44% опрошенных граждан думают, что робототехнику следует использовать для   развития опасных промышленных производств. Чаще других об этом говорят жители Москвы и Санкт-Петербурга (49%), а также городов-миллионников (53%) и крупных городов, где численность населения варьируется от 500 до 950 тыс. чел. (53%).

Среди сфер, которым  так же необходима роботизация,  россияне назвали следующие: ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций (39%), медицинская диагностика и манипуляции (34%) и сельское хозяйство (27%). Меньше остальных, считают участники  опроса, в роботах нуждаются сферы управление общественным транспортом (7%), досуга и развлечений (4%), а также образования (3%).

Вместе с этим около половины опрошенных не считают, что скоро роботы будут заменять людей в разных направлениях (51%). Больше других эту точку зрения поддерживают женщины (57%) и люди в возрасте от 35 до 44 лет (55%) и старше 60 лет (59%). Противоположной точки зрения придерживаются 47% россиян – как правило, это мужчины (55%) и те, кому от 18 до 24 лет (70%) и от 25 до 34 лет (56%).

Обезопасить сельское хозяйство и нефтянку

О том, что сельскому хозяйству, медицине, банковской, химической и нефтегазовой промышленности нужны роботы, рассказала исполнительный директор Национальной ассоциации участников рынка робототехники Алиса Конюховская. В разговоре с РИА Новости в ходе Всемирной конференции робототехники в Пекине она также отметила, что роботы нужны в военной сфере и даже в PR-кампаниях.

Роботы могут стать отличным способом решения ряда вопросов сельскохозяйственных предприятий. «Все знают о существовании проблем, когда комбайнеры или трактористы могут не выйти в важный момент сбора урожая, что влечет многомиллионные издержки из-за человеческого фактора», - пояснила эксперт.

Конюховская также отметила, что применение  роботов востребовано в условиях Крайнего Севера, с сфере, где идут работы по разработке и добыче полезных ископаемых. Часто этот процесс оказывается крайне сложным и рискованным. Поэтому лучше, чтобы этим занимались роботы, а не люди. Вместе с этим есть очень важный момент: для организации таких работ необходимы кадры с образованием и квалификацией. Нужны профессионалы, которые будут управлять роботами, понимать каким образом и куда их внедрять.

 

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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