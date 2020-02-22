Винтокрылый «Терминатор». Легендарный МИ-8 получит усиленное вооружение для спецназа

На Улан-Удэнском авиационном заводе холдинга «Вертолеты России» разработали новую версию вертолета Ми-8АМТШ-ВН2 и уже провели закупку 10 оборонных комплексов для оснащения новых машин. Модифицированный вертолет будет иметь усиленное вооружение, расширенные опции и возможности.

Контракт на "Терминаторов"

Контракт на поставку десяти вертолетов для спецназа и Сил специальных операций ВС РФ в базовой версии Ми-8АМТШ-ВН в специальном исполнении Министерство обороны подписало с «Вертолетами России» летом прошлого года в ходе форума «Армия».

Созданный с учетом всестороннего анализа опыта применения российской вертолетной техники в боевых действиях, Ми-8АМТШ-ВН по своим характеристикам приближается к перспективной технике для аэромобильных подразделений ВДВ «нового типа».

Из-за внушительного арсенала и габаритов современная модификация легендарного многоцелевого вертолета Ми-8 с индексом АМТШ получила неофициальное название «Терминатор».

Технический облик «Терминатора» сформирован с учетом опыта боевого применения вертолетов, в том числе в Сирии. От базовой модели вертолет отличается защитным бронированием и меньшей площадью остекления носа кабины.

Тактико-технические характеристики

Кабина экипажа и основные агрегаты вертолета защищены броней из титанового сплава. Борта и пол грузовой кабины закрыты съемной облегченной кевларовой броней.

По бортам транспортного отсека имеются бойницы с креплением для личного оружия, чтобы десантники могли вести огонь во время полета.

Боевая машина комплектуется двумя газотурбинными двигателями мощностью по 2000 лошадиных сил каждый с модернизированной трансмиссией, улучшенными высотно-климатическими характеристиками и новой несущей системой. Это дает возможность развивать максимальную скорость до 250 км/час.

Полная заправка топливом позволяет Ми-8АМТШ преодолевать на крейсерской скорости 230 км/час расстояние в 715 километров. Статический потолок винтокрылой машины составляет около 4 тысяч метров, а практический – 6 тысяч метров.

В боевом вертолете, оснащенном новым пилотажно-навигационным оборудованием, улучшены средства поражения, обнаружения и распознавания цели. Обновленный комплекс оборудования включает в себя инфракрасную аппаратуру, метеорадар и спутниковую навигацию. Для полетов в ночное время и плохую погоду экипаж обеспечивается очками ночного видения.

Для защиты от зенитных ракет с тепловым наведением «Терминатор» комплектуется экранно-выхлопными устройствами, снижающими заметность, а также системой отстрела тепловых ловушек.

Устанавливаемый на борту комплекс обороны «ЛСЗ-8ВН» способен распознавать пуск ракет по вертолету, постановку помех и выброс ложных целей.

Вооружен до зубов

Ми-8АМТШ-ВН вооружен двумя курсовыми пулеметами калибра 12,7 мм на спецподвеске и общим боекомплектом, размещенными в носовой и кормовой установках.

"Терминатор" - универсальный боец. Его борт оборудован четырьмя точками подвески для установки различных типов вооружения.

На каждой из подвесок машина может нести до четырех ПТУР «Штурм-В» или «Атака» для уничтожения бронетехники и танков противника;

для уничтожения бронетехники и танков противника; На точки подвески может быть установлено по блоку НАР с двадцатью ракетами С-8 калибром 80 мм для борьбы с пехотой и легкой техникой противника;

калибром 80 мм для борьбы с пехотой и легкой техникой противника; На своих подвесках Ми-8АМТШ может нести четыре авиабомбы массой 250 кг или две массой 500 кг;

массой 250 кг или две массой 500 кг; Для защиты от низколетящих самолетов и вертолетов противника на каждую подвеску можно устанавливать по две ракеты «Игла-В».

В качестве пушечного вооружения на подвески вертолетов могут устанавливаться контейнеры со спаренной 23-миллиметровой пушкой «ГШ-23» с боекомплектом 500 снарядов.

Топливные баки вертолета комплектуются специальной системой, которая при пулевом пробитии заполняет образовавшиеся отверстия пенополиуретаном, что позволяет избежать потерь топлива.

Спецназовский «Терминатор» предназначен для выполнения широкого круга задач - от транспортно-десантного до огневого обеспечения.

Он способен перевозить до 36 десантников или 4 тонн груза на расстояние более 1000 километров.

Экипаж машины боевой

Экипаж Ми-8АМТШ состоит из командира, второго пилота, который осуществляет управление всем имеющимся вооружением, и борттехника, в чьи задачи входит ведение огня из пулеметной установки, защищающей заднюю полусферу вертолета.

Для обеспечения дополнительной защиты члены экипажа снабжаются специальными бронежилетами.

При повреждении винтокрылой машины на высоте более ста метров экипаж эвакуируется через люки при помощи парашютов.

В случае потери управляемости вертолета на высоте меньше ста метров выживаемость экипажа обеспечивается благодаря специальной форме шасси, поглощающей большую часть удара, а также особой конструкции кресел, которая способна компенсировать оставшуюся энергию удара от столкновения с землей.

Надежный, простой, неприхотливый «Терминатор» незаменим в полевых условиях.

Его можно хранить без ангаров, эксплуатировать при значительно низких и высоких температурах. Винтокрылая крепость будет верно служить как российским Вооруженным Силам, так и, что вполне вероятно, экспортироваться за рубеж.

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