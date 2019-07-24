«Винный гид России». Как власти будут повышать доверие россиян к отечественным винам?

Второе ежегодное исследование российских вин, которое проводится под эгидой Роскачества, Минпромторга и Минсельхоза РФ, стартовало на одном их крупнейших винодельческих предприятий Краснодарского края. Как ожидается, в этот раз оно будет намного более масштабным. Если в 2018 году в исследовании участвовало 320 наименований вин, произведенных в России из российского винограда, то в этом году экспертам предстоит оценить порядка 600 наименований. Одновременно в Минсельхозе ищут новые способы рекламы и продвижения российских вин.

Энциклопедия винной индустрии

В конце 2018 года три федеральный внедомства запустили масштабный проект по исследованию российских вин, результаты которого легли в основу «Винного гида России». Речь идет о регулярно обновляемом Национальном каталоге качественных вин, произведённых из отечественного сырья. Такие «навигаторы» для потребителей уже давно существуют во всех «винодельческих» странах мира.

В прошлом году в России эксперты проанализировали 320 вин, ценовая категория которых варьировалась от 250 до 1000 рублей. В текущем году, как рассказал статс-секретарь, замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов, масштаб будет существенно увеличен. В два раза - с 26 до 50 - вырастет число винодельческих предприятий, которые будут изучены.

Специалистам предстоит побывать на винодельнях Краснодарского края, Крыма, Севастополя, а также Ростовской области, Дагестана. Планируется продегустировать порядка 1500 наименований вина, и только самые лучшие 600 станут фигурантами итогового исследования.

Вина для исследования будут закуплены в восьми регионах в каждом федерального округе и проверены на соответствие ГОСТу 32051-2013 «Продукция винодельческая».. Испытания пройдут по правилам, зафиксированным в регламентах Всемирной организации винограда и вина (МОВВ/OIV).

Винные эксперты уже приступили к оценке качества винзаводов. Так, как сообщает сайт Роскачества, они уже приехали на один из крупнейших винодельческих хозяйств Краснодарского края. Как рассказал руководитель системы мониторинга Максим Протасов, принять участие в разработке «Винного гида» по-прежнему приглашают лучших российских и зарубежных экспертов. «… Это энциклопедия национальной винной индустрии, и он становится всеобъемлющим, национальным и отражается на культуре потребления вина, а значит, его необходимо продолжать», - убежден Протасов.

«Говорящие» этикетки

Тем временем в Минсельхозе в ближайший месяц обещали представить предложения о том, как могли бы выглядеть этикетки вин, которые были произведены из российского винограда и виноматериалов. Об этом в разговоре с представителями СМИ проинформировала заместитель министра сельского хозяйства РФ Оксана Лут.

Она сообщила, что есть предложения о проработке визуального ряда, с помощью которого можно будет отличать вина, произведенные из выращенного в России винограда и те, которые были произведены из импортного материала. «Сейчас потребителю действительно достаточно сложно отличить такую продукцию, когда он смотрит на этикетку», - отметила Лут.

Позднее замминистра пояснила, что вариант надписей в данный момент прорабатывается с представителями отрасли. «В течение месяца мы должны подготовить предложения по формулировкам того, что должно быть написано на этикетке», - уточнила чиновница. И привела весьма показательный пример: когда производитель находится в не крымском регионе, но разливает крымское вино, используя при этом частично крымский, частично импортный виноматериал. Этот факт на этикетке это не отражается. «Это не значит, что такое вино плохое, но потребитель должен понимать, за что он платит», - резюмировала Лут.

Реклама вина

Замминистра рассказала еще об одном важном моменте, связанном с рекламой вина. Точнее, изменениями, которые могут быть внесены в законодательство: «Наше предложение об изменении в закон «О рекламе» разработано исходя из того, что вино — алкогольная продукция, и она не должна затрагивать определённые категории населения. Поэтому сейчас у нас достаточно разумное предложение: это возможность рекламы только на билбордах, то есть на рекламных конструкциях вдоль дорог общего пользования, которые могут быть размещены в радиусе 200 км от соответствующей винодельни, где производится вино защищённого наименования места происхождения».

При этом, как пояснила Лут, существует ряд ограничений. Например, билборды не должны размещаться ближе пяти километров от аэропортов и одного километра от гостиниц, а также торговых центров. А так как большая часть винодельческих хозяйств расположена в южной части России, то и акцент, вероятно, будет смещен в эти регионы.