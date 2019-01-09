«Ветераны вернулись на родину». Зачем Лаос передал России тридцать танков Т-34

Лаос вернул России тридцать танков Т-34, которые в недавнем прошлом состояли на вооружении лаосской армии. Отмечается, что это произошло в рамках военно-технического сотрудничества между странами. Сами танки, как заверяют в министерстве, полностью исправны. Взамен лаосцы получат скидку на другие модели российских танков – Т-72Б1, именуемые «Белыми орлами».

Назад домой

Тридцать гусеничных машин Т-34 прибыли в Россию, преодолев много миль по морю из Юго-Восточной Азии. Все танки, как сообщают в Министерстве обороны РФ, находятся в исправном состоянии. Ранее эта бронетехника состояла на вооружении армии Лаоса. Как сообщается, танки прибыли в Россию в рамках военно-технического сотрудничества между странами.

Соответствующие договоренности о возвращении танков были достигнуты во время визита министра обороны РФ Сергея Шойгу в Лаос.

«Техника морским путем уже преодолела более 4500 тыс. км и прибыла во Владивосток. Далее железнодорожным транспортом она будет доставлена в Московскую область, в город Наро-Фоминск», – проинформировало российское министерство.

«Нормальные отношения»

Подобный шаг, как заявил зампредседателя комитета Государственной думы по обороне и безопасности Юрий Швыткин, – это «совершенно нормальные взаимоотношения между странами». По словам депутата, сотрудничество Лаоса и России всегда являлось достаточно конструктивным.

«Т-34 для России – символ победы в Великой Отечественной войне над фашистской Германией. Очень примечательно, что 30 танков появятся у нас в стране», – подчеркнул Швыткин, добавив, что взаимоотношения между странами в военно-технической сфере будет продолжаться.

Для музеев и парадов

Т-34, как отмечают эксперты, считается лучшим танком своего времени и рекордсменом по многим достижениям, которые вряд ли можно будет превзойти. В том числе речь идет и о массовости выпуска: во времена с 1940 по 1946 год было изготовлено порядка 58 тыс. экземпляров. Тем не менее, через семьдесят лет после окончания Второй мировой войны, действующих танков остались практически единицы.

Что касается дальнейшего использования переданных танков из Лаоса, то они будут использоваться на парадах Победы в российских регионах. Кроме этого, часть бронетехники будет направлена в музей для обновления экспозиций. Также танки планируется использовать во время съемок исторических фильмов.

Спасибо «биатлону»

Как рассказал военный обозреватель «КП», полковник в отставке Виктор Баранец, в 2017 году военные Лаоса стали участниками соревнований по танковому биатлону, которые проходили в подмосковном Алабине. Однако ни одной из призовых мест им не удалось завоевать, поскольку бронетанковые войска республики представлены только 50 боевыми машинами.

«Все машины были «советскими ветеранами», многим из которых перевалило за 50, а некоторым и за 70 лет. 30 из них – наши легендарные Т-34, а остальные – Т-55 и Т-76. Но при этом все машины были на ходу», – отметил Баранец.

В итоге Россия предоставила Лаосу для участия в соревнованиях свои Т-72Б3. От этих машин лаосцы были в полном восторге, и как следствие – стали задумываться о том, чтобы обновить свои бронетанковые войска. Однако Лаос – государство бедное, поэтому танки, каждый из которых стоит порядка трех миллионов долларов, они бы «не потянули».

Россия предложила купить другие машины: бюджетные, но «не слишком уступающие» танки Т-72Б1 «Белый орел». На тот момент несколько десятков экземпляров как раз проходили модернизацию на одном из российских оборонных заводов, у лаосских офицеров была возможность съездить на завод, чтобы лично «опробовать» «орлов» на местном полигоне. В конечном итоге, танки им понравились и «стороны ударили по рукам»: Лаос передает России 30 Т-34, а взамен получает скидку на Т-72Б1.