Губернаторов на кикбоксеров. Зачем Путин меняет глав регионов

За последние сутки стало известно об отставках четырех российских губернаторов: свои полномочия прекратили главы Челябинской и Мурманской областей, Алтайского края и Калмыкии. Не исключено, что в ближайшие дни станет известно об отставке еще двух-трех губернаторов.

Челябинская область

Во вторник, 19 марта, президент России Владимир Путин принял досрочную и добровольную отставку губернатора Челябинской области Бориса Дубровского, который руководил регионом с января 2014 года. На освободившийся пост Путин назначил временно исполняющего обязанности. Им стал первый замминистра энергетики России Алексей Текслер, уроженец Челябинска и «фигурант» обновленного состава резерва управленческих кадров, курируемого главой России.

О планах забрать чиновника Минэнерго «на другую работу», Путин сообщал еще во время встречи с финалистами конкурса «Лидеры России»: «Не знаю, слышали ли вы или нет, хочу забрать из министерства одного из ваших коллег, первого заместителя Текслера», – сказал президент.

Рабочая встреча с Текслером уже прошла, во время которой врио главы Челябинской области заявил о полной готовности возглавить регион. Со совей стороны Путин подчеркнул, что Текслер будет возглавлять «чрезвычайно важный промышленный регион». Аналитики сходятся во мнении, что Текслер – кандидатура братьев Ковальчуков, предпринимателей, которые близки к президенту и концентрируют в своих руках энергетические активы.

Мурманская область

После шестилетнего срока руководства заявление об отставке написала и губернатор Мурманской области Марина Ковтун. Как рассказали источники РБК, заявление об уходе марина Ковтун написала еще в понедельник, 18 марта. При этом, по их словам, с понедельника она находится в Москве, и уже была в Кремле.

«В данный момент я нахожусь в самолете и лечу в Мурманск из командировки. Все остальное я не комментирую. Смотрите, что будет у нас в региональных СМИ, – комментировала ситуацию Ковтун еще вчера, уточняя, что ​во вторник «новостей не будет».

Тем не менее, как отмечает РБК, за последние несколько лет у Ковтун были непростые отношения с «региональными элитами на разных уровнях». В числе прочего, как отмечает собеседник издания, «плохие отношения складывались у губернатора с бизнес-элитами в регионе, с силовиками, в частности с региональными управлениями ФСБ и прокуратуры, и даже с собственной командой». Ситуация усугубилась и слухи об отставке стали появляться после того, как против чиновников из ее окружения в 2017 году было возбуждено несколько уголовных дел.

Алтайский край

Глава Республики Алтай Александр Бердников подал заявление об отставке. Комментируя свое решение об отставке, он сообщил, что это связано с завершением губернаторского срока и переходом на новую работу. В своем Фейсбуке он написал: «Нам многое удалось сделать, но также велик груз нерешенных проблем, накопившихся за долгие годы. Для их решения требуются новые силы, новая энергия, новые современные подходы, новый руководитель республики».

Сегодня же стало известно, что отставку алтайского губернатора президент Путин принял. «Постановляю принять отставку главы Республики Алтай, председателя правительства Республики Алтай Бердникова по собственному желанию», – сообщает документ за подписью главы РФ, опубликованный на официальном сайте Кремля. Здесь же сообщается, что врио главы региона назначен Олег Хорохордин.

Калмыкия

В среду стало известно о четвертой отставке: Владимир Путин принял заявление от главы Калмыкии Алексея Орлова. Вместо него и.о. главы региона президент назначил Бату Хасикова.

К слову говоря, Хасиков – бывший кикбоксер, занимавший пост советника руководителя Федерального агентства по делам молодежи. В период с 2012 по 2014 года он представлял Калмыкию в Совете Федерации.

О том, что в эти дни по России пройдет волна губернаторских отставок, писали многие СМИ. Так, в публикации «Ведомостей» говорилось о том, что «времени остается очень мало – врио нужно зайти в регионы и готовиться к выборам». Комментируя ситуацию изданию, пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал, что глава государства на этой неделе будет заниматься «региональной проблематикой». Как сообщали собеседники газеты, в отставку могут уйти от трех до шести губернаторов.