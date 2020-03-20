Вернуться к жизни. Что такое синдром эмоционального выгорания и как с ним справиться?

На фоне высоких нагрузок на психику и организм зачастую наблюдаются сложности в появлении эмоций, возникает ощущение постоянной усталости, пропадают цели и желания, а в поведении утрачивается легкость и спонтанность. Человек постепенно погружается в состояние легкой «замороженности». Такое состояние принято называть эмоциональным выгоранием.

В последнее время в социальной жизни общества произошли изменения, которые способствуют более обширному распространению синдрома эмоционального выгорания.

Среди наиболее значимых факторов можно назвать следующие.

Тенденция к «ускорению». В крупных и небольших городах изменился ритм жизни. Горизонт как личного, так и корпоративного планирования сильно сократился, стало больше неопределенности. Многозадачность. Она стала важной «компетенцией» и нормой жизни. Это переход к матричной/проектной системе управления, которая предполагает участие в двух и более проектах одновременно, подчинение нескольким руководителям, которое добавляет сотрудникам тревожности. Это постоянное отвлечение на социальные сети, гаджеты, которое приводит к расфокусировке внимания. Культ успешности в обществе. Быть бедным или неудачником - стыдно. Нужно декларировать успех, держать «фасад», аккуратно «заколотив дверку» внутреннего мира. Сокращение социального контейнера. Личное общение и посиделки с друзьями заменяются отслеживанием «лучшей версии» друг друга в социальных сетях. Люди стали не только меньше встречаться, но даже меньше разговаривать по телефону. Стало нормой даже друзьям писать в мессенджере и только по делу. При личных встречах стало принято «держать лицо», говорить только о «позитиве».

Эта тенденция в обществе постоянно усиливается.

Практически не стало «контейнера», который раньше возникал во время дружеских встреч. Больше нет возможностей искренне поделиться своими сомнениями и тревогами, понять, что волнует других, примерить их заботы на себя, почувствовать, что ты не один со своими проблемами, понять, что у других так же.

С возрастающим внутренним напряжением каждый вынужден справляться самостоятельно.

Таким образом, социальных предпосылок к эмоциональному выгоранию стало больше. К внутренним добавляются локальные внешние факторы такие как стресс, перегрузки, конфликты на работе и в семье и прочее.

В результате внешнее давление на психику возрастает и увеличивается внутреннее напряжение.

Однако внешние факторы лишь создают дополнительное давление и перетягивают на себя «одеяло». А приводят же человека к состоянию бесчувственности (эмоциональному выгоранию) его внутренние «сценарии» и «конфликты», на «прикрытие» которых у психики просто больше не хватает ресурса.

Таким образом, изменение внешних условий (например, длительный отпуск), решают проблему только временно. При возвращении «в строй» снова происходит «откат».

Если нагрузка и внешние факторы постоянны, то справиться с эмоциональным выгоранием можно, лишь изменив внутренние «сценарии» и установки.

Такая работа очень и очень не проста. Сначала придется понять суть внутреннего «конфликта», который чаще всего не осознаваем или тщательно забыты ситуации, способствовавшие его появлению.

Среди наиболее распространенных типов внутренних конфликтов при эмоциональном выгорании следует выделить следующие.

Ощущение работы как сверхценности. У человека имеется внутренняя установка «без работы я никто». Единственная приемлемая социальная роль – это должность, профессиональный статус, принадлежность к компании и т.п. Стремление всем доказать «я успешен». Внутренняя установка «меня нет – есть результат моего труда». Чем больше результат, тем больше мое «Я» - вот теперь меня наконец-то узнают, и я получу любовь. Гиперответственность. Установка «я должен делать все вовремя и правильно». Обычно в ее тени скрывается страх позора за неудачу. Перенятые от родителей сценарии. Установка «я должен много работать, отдохнуть на том свете успею» и тому подобные убеждения.

Внутренний сценарий, как правило, складывается в раннем возрасте, на основании того бессознательного решения, которое принял человек, будучи еще ребенком.

Детское решение было обусловлено необходимостью получать любовь/внимание родителей, а порой - просто выжить.

Когда такой сценарий осознается, клиент вспоминает ту детскую ситуацию, которая предшествовала появлению установки, и лишь потом начинает чувствовать - сначала злость, обиду и другие эмоции, принятые считать в социуме негативными. А уже после того как выражен «негатив», человек начинает ощущать более полную эмоциональную палитру и испытывать желания.

Безусловно, требуется время для работы над собой.

Но в итоге люди осознают, как их «детские» сценарии влияют на карьеру, личную жизнь, приводят к состоянию эмоционального выгорания.

И учатся изменять их, достигая гармонии на работе и в жизни.

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