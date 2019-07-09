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«Вернуть энергетики». ЕЭК пытается оспорить запрет России на тонизирующую алкогольную продукцию

9 Июля 2019 462 0 Экономика
«Вернуть энергетики». ЕЭК пытается оспорить запрет России на тонизирующую алкогольную продукцию

Представители Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) выступили с инициативой о возобновлении в России производства и продажи слабоалкогольных тонизирующих напитков. По их мнению, закон, запрещающий оборот этих напитков – это барьер, препятствующий торговле в странах ЕАЭС. Эта идея встретила категорическое несогласие со стороны депутатов Госдумы и Минэкономразвития. А в Минфине и вовсе заявили, что российский закон не противоречит нормам ЕАЭС. Напомним также, что ранее в обосновании введения запрета на алкогольные энергетики говорилось о том, что напитки этой категории отрицательно сказываются на здоровье.

Тот самый запрет

В СМИ появилась информация о том, что в Россию пытаются обязать вернуть производство и продажу слабоалкогольных тонизирующих напитков, которые в просторечии называются «энергетиками». Соответствующий вопрос планируется обсудить в ходе заседания коллегии Евразийской экономической комиссии.

Напомним, что запрет на эти напитки в России был введен 1 января 2018 года. Исключением стало производство «энергетиков»  для экспортных поставок. Обосновывая тогда введение этой меры, власти говорили о том, что употребление алкоголя в сочетании с энергетическими добавками  самым отрицательным способом сказывается на здоровье людей.

Однако члены ЕЭК заявили, что подобный закон – это барьер, который препятствует торговле на рынке ЕАЭС. Имеется в виду договор от 2014 года, в котором речь идет о том, что продукция, отвечающая техрегламентам союза, «без дополнительных ограничений выпускается в обращение на территории стран ЕАЭС». То есть, суть в том, что алкогольные энергетики подпадают под действие данных техрегламентов, что исключает применение в их отношении национального законодательства.

«Народосбережение»

В разговоре с «Москвой 24» зампредседателя комитета Государственной думы по охране здоровья Николай Говорин прокомментировал идею о возвращении в Россию производства и продажи слабоалкогольных тонизирующих напитков. По его словам, отмена запрета будет «не полезной и неправильной». Депутат также напомнил, что сегодня в России приоритетом является «народосбережение».
«В этом плане любые меры, направленные на повышение алкоголизации населения, не полезны. И они находятся не в русле концепции алкогольной политики страны... В июне президент подписал указ «О стратегии развития здравоохранения в РФ» до 2025 года, где одним из пунктов значится снижение потребления алкоголя до восьми литров на человека», – подчеркнул депутат.

Говорин также отметил, что алкоголь, который содержится в так называемых энергетиках, «более коварный». Как минимум, по причине того, что подобные напитки употребляют в больших объемах, а это увеличивает риски формирования алкогольной зависимости. «У нас и так рынок завален алкогольной продукцией. В этой ситуации снижение потребления алкоголя среди населения – это снижение алкогольной угрозы для страны», - резюмирует Говорин.

Антисоциальный характер

Представители российского Минфина  утверждают, что введение запрета на  алкогольные «энергетики» в России не противоречит нормам ЕАЭС. Ведомство также напомнило, что этой весной  вопрос о продаже таких напитков обсуждался с участием всех государств – членов союза.

О правомерности российских ограничений заявляет и исполнительный директор Совета по общественному здоровью и проблемам демографии Виктор Зыков. Аналогичной точки зрения придерживаются и в Минэкономразвития. В разговоре с ТАСС представитель министерства отметил, что выступает против возобновления производства и оборота данных напитков.

«Российская Федерация не поддерживает принятие решения коллегии ЕЭК по данному вопросу. Более того считаем, что такое решение будет носить явно выраженный антисоциальный характер и повлечет репутационные риски для ЕЭК», - подчеркнул представитель Минэкономразвития.

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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