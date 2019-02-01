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«Верну долг. Давайте дружить, Ваш Гуайдо». Зачем новый президент Венесуэлы ищет расположения России

1 Февраля 2019 371 0 Политика
«Верну долг. Давайте дружить, Ваш Гуайдо». Зачем новый президент Венесуэлы ищет расположения России

Спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо, который ранее самовольно объявил себя президентом, в одном из интервью заявил, что смена власти будет полезной для главных торговых партнеров страны – России и Китая. Оппозиционер усиленно старается завоевать доверие двух стран, которых многие западные СМИ называют «адвокатами режима Мадуро». При этом свои «пять копеек» вставляет и Вашингтон, требуя, чтобы Москва и Пекин не покупали венесуэльские нефть и золото. Однако сделки между странами продолжаются.

Обещания для Москвы

Самопровозглашенный глава Венесуэлы Хуан Гуайдо заявил о пользе смены власти в стране для России в интервью агентству Reuters. Лидер оппозиционеров убежден, что перемены в руководстве Венесуэлы только сыграют «на руку» ее крупнейшим зарубежным кредиторам – Китаю и России.

«Россию и Китай больше всего устраивает стабильность в стране и смена правительства», – заметил Гуайдо. Он заявил также, что уже пытался наладить связь с Москвой и Пекином. В частности, он направил послания в Россию и Китай, в которых дал обещание, что после смены власти Каракас со всей «ответственностью» отнесется к своим долговым обязательствам перед кредиторами и владельцами государственных бумаг.

Что касается действующего президента страны, то Гуаидо убежден: Николас Мадуро не только «не защищает интересы Венесуэлы», но и иностранные инвестиции, и по этой причине он невыгоден как партнер для Москвы.

Что произошло

23 января на фоне массовых протестных митингов лидер оппозиционеров Хуан Гуайдо объявил себя и.о. президента Венесуэлы (двумя днями раньше Верховный суд страны лишил его должности спикера парламента). В этот де день его президентство поспешили признать США. Их примеру последовали страны Группы Лимы (кроме Мексики), а также Организация американских государств и другие страны. Действующий глава государства Николас Мадуро заявил, что случившееся – это попытка устроить государственный переворот, в который вмешиваются США. Через несколько часов он объявил о разрыве дипломатических отношений с Вашингтоном.

Позднее о поддержке Гуайдо заявили страны ЕС, в их числе: Великобритания, Германия, Испания, Нидерланды и Франция. Европейские оппоненты заявили, что открыто признают оппозиционера врио президента, если Мадуро не объявит о проведении выборов в течение восьмидневный срок. А вот поддержали Мадуро Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор и Турция.

После того, как были введены санкции против PDVSA (венесуэльская государственная нефтегазовая компания), США решили передать Гуайдо контроль над частью активов Венесуэлы в американских банках.

Завоевать доверие

Доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве РФ Геворг Мирзаян убежден: временный лидер Венесуэлы Хуан Гуайдо очень старается завоевать доверие России и Китая и убедить их не сомневаться в реализации контрактов с Каракасом.

«Он пытается перетянуть на свою сторону Россию и Китай как главных адвокатов режима Мадуро, потому что понятно, что падение этого режима – вопрос времени, и лучше, по мнению Гуайдо, заняться этим заранее. Конечно, он пытается развеять российско-китайские опасения о том, что в случае его прихода всем важнейшим контрактам Москвы и Пекина в Венесуэле придет конец», – резюмировал эксперт в разговоре с RT.

По его словам, лидер оппозиционеров пытается убедить Москву и Пекин в том, что их интересы не пострадают, если Мадуро уйдет. Однако, как подчеркнул Гуайдо, это произойдет в том случае, если Россия и Китай окажут ему поддержку.

Но сделки продолжаются

Тем временем страны продолжают покупать у Каракаса золото и нефть. Вашингтон на фоне политического кризиса в Венесуэле обратился к участникам сделок с требованием не принимать в них участие. Один из высокопоставленных чиновников США, комментируя ситуацию, заявил: «В Венесуэле наблюдаются попытки в последнюю минуту разворовать принадлежащие стране активы». И в этой ситуации он просит, в частности Россию, «не совершать сделок с президентом Николасом Мадуро по нефти и золоту».

При этом несколько дней назад представители парламента Венесуэлы заявили, что Центробанк Венесуэлы планировал вывезти из страны в Россию около двадцати тонн золота и обменять его на евро в ОАЭ. Со своей стороны в Москве эту информацию категорически опровергли. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина лично прокомментировала сообщения, которые появились с подачи Reuters  и могли быть переданы агентству ЦРУ с подачи сенатора Арашукова, который тоже собирался вылететь на постоянное место жительство в ОАЭ, чтобы избежать правосудия, и искал контакты в среде американских разведчиков. По словам Набиуллиной, планы Мадуро о хранении венесуэльского золота в России не соответствуют действительности.

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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