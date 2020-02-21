Великое разнообразие. Ученые США смогли определить только пятую часть обитателей морских глубин

Многие глубоководные существа кажутся странными или необычными. Но новое исследование специалистов NOAA показывает, что мы едва знаем, насколько их много. Эпический проект США по картированию морского дна вокруг тихоокеанских островов помог определить таинственность океанских глубин.

Девятьсот часов глубоководной видеозаписи многое показали о том, как мало мы понимаем бездонный океан. Исследователи, изучающие материал, снятый вокруг тихоокеанских островов, таких как Гавайи, пришли к выводу, что они распознают только примерно пятую часть существ, пойманных на записях.

Исследование, представленное на научной конференции в Сан-Диего, штат Калифорния, на этой неделе, дает ясное представление о том, насколько загадочным на самом деле является глубокое море.

«Осталось многое открыть», - говорит биолог Рэнди Ротян из Бостонского университета в штате Массачусетс, соавтор работы.

Это часто цитируемое (и очень верное) утверждение, что у нас есть лучшие карты Луны, чем дна океана. Но определить, насколько загадочным является глубокое море, сложно.

Большинство предыдущих исследований, говорит Ротян, были сосредоточены на обнаружении новых видов или обследовании небольших территорий, и трудно собрать обширную статистику глубоководной жизни из множества небольших исследований, проведенных с использованием различных методологий.

Новый отчет основан на данных проекта CAPSTONE, эпической кампании, проводимой Национальной администрацией США по океану и атмосфере (NOAA) по изучению морского дна вокруг островов западной и центральной части Тихого океана. В период с 2015 по 2017 годы ученые исследовали 597 230 квадратных километров, документально зафиксировав площадь, превышающую Калифорнию, хотя она по-прежнему составляет менее половины общего Тихого океана. Роботы-дайверы посещали места обитания, начиная от почти пустынных абиссальных равнин и заканчивая пышными гидротермальными жерлами, и ловили на камеру более 347 000 глубоководных существ - от крошечных червяков до акул размером с пикапы.

Группа экспертов пришла к выводу, что на уровне видов можно идентифицировать менее 20 процентов обнаруженных существ. Иногда это объясняется тем, что фотографии были слишком зернистыми или виды были слишком малы, чтобы их можно было определить без микроскопа, говорит Ротян. Но большинство было просто неизвестно.

Кейси Кэнтвелл, физик из NOAA в Мэриленде и член проектной команды, говорит, что это первый случай, когда кто-то пытался использовать такой массив данных для количественного определения количества неизвестных видов в глубоком море. Полученные результаты помогают уточнить оценки глубоководного биоразнообразия и численности. В будущем данные могут помочь найти особенно разнообразные или уникальные места для будущих исследований или усилий по сохранению видов.

«Понимание разнообразия системы очень важно», - говорит Джим Барри, старший научный сотрудник Калифорнийского исследовательского института аквариумов Монтерея, который не принимал участия в исследовании. «Мы так мало знаем о некоторых аспектах глубокого океана, в нашем понимании просто огромная дыра».

Это особенно важно, отмечает он, поскольку усилия по добыче глубоководных вод приближаются к реальности .

Проект CAPSTONE пролил некоторый свет на странных существ, обитающих на морском дне. Некоторые животные, считающиеся падальщиками, были пойманы на охоте; например, была замечена каридеанская креветка, вылавливающая рыбу-дракона, и была замечена хрупкая звезда, схватившая кальмара. Редкая морская звезда, невиданная с начала 20-го века, наконец была запечатлена на камеру. И странная маленькая желатиновая, полупрозрачная рыба, ранее собранная траулерами, была впервые обнаружена в ее естественной среде обитания.

В исследовании также подчеркивается, что глубоководные места обитания, которые выглядят одинаково для человеческого глаза, могут принимать совершенно разные виды жизни.

«Я был удивлен этим», - говорит Барри.

Например, вертикальный утес в тысячах метров ниже подземной подводной горы привлекает совершенно других видов, чем вертикальный утес в тысячах метров ниже острова.

«Есть некоторые странные закономерности, которые мы пока не можем объяснить», - говорит руководитель исследования и аспирант Бостонского университета по морской экологии Брайан Кеннеди. «Места, которые мы считали взаимозаменяемыми, могут таковыми и не быть».

Эти результаты могут повлиять на идеи о том, какие глубоководные районы должны быть защищены, пишет журнал Hakai.

Хотя проект CAPSTONE набрал внушительный объем данных, он также подчеркивает, что еще предстоит сделать, говорят авторы. Более 86 процентов тихоокеанских островов остаются не нанесенными на карту, а 99 процентов еще предстоит сфотографировать.

«Это было одно из крупнейших подводных исследований, проведенных правительством США, - говорит Кеннеди, - и оно едва касается поверхности мирового океана».

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