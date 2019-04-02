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Великая украинская «Стена». Начались активные работы по укреплению украино-российской границы

2 Апреля 2019 210 0 Политика
Великая украинская «Стена». Начались активные работы по укреплению украино-российской границы

На второй день после официального расторжения Договора о дружбе с Россией пресс-служба МВД Украины сообщила, что на участке границы в Луганской области проводится установка заграждений и противотранспортных рвов.

Ранее глава пограничной службы Петр Цигикал заявил, что, в украинском бюджете на 2019 год на проект «Стена»  заложено 400 миллионов гривен ($14 млн), а поскольку в 2015–2017 годах было недофинансирование, то его реализацию продлили до 2021 года.

План мероприятий по реализации проекта "Стена", который предусматривал строительство мощных оборонительных сооружений на границе с Россией, правительство Украины утвердило в 2015 году. Проект стоимостью  4,1 миллиарда гривен (около $150 млн) был рассчитан на четыре года. Но затем вдвое было сокращено финансирование работ на 2015 и 2016 годы. До сих пор украинские правоохранители расследуют уголовное дело по факту хищения бюджетных средств, выделенных на реализацию проекта.

Глава международного комитета Государственной думы РФ Алексей Пушков заявлял, что смысл возведения "Стены" кроется в возбуждении ненависти к России и воровстве бюджетных денег.

В сообщении пресс-службы МВД Украины на странице в Facebook говорится, что  в настоящее время подрядные организации провели подготовительные работы для строительства рокадных дорог, проводится установка заграждений и противотранспортных рвов. Кроме того, проводятся работы по оборудованию системы видеонаблюдения и контроля, прокладки переходов через сложные или нестандартные участки местности, осуществляется доставка щебеночной продукции с железнодорожной станции к местам выполнения работ.

Официальный представитель МИД Мария Захарова пошутила над планами Киева активно укреплять российско-украинскую границу: "Решили за три недели успеть предотвратить массовый исход электората? Ведь народ в какой-то момент все поймет, начнет паковаться, а тут им МВД Украины новый пресс-релиз выпустит: "Громадяне, перемога ближе некуда, проект "Стена" завершен".

Второй тур президентских выборов на Украине, в котором будут участвовать Зеленский и Порошенко, состоится 21 апреля.

А пока что один за другим разгораются скандалы вокруг первого тура.

Юля Тимошенко, которая ранее приняла участие в предвыборной гонке, обвинила нынешнего главу Украины Петра Порошенко в фальсификации выборов. По ее словам, которые приводит  ТАСС, выборы на Украине оказались самым настоящим фарсом. Правда, Тимошенко не планирует оспаривать итоги голосования, поскольку она не верит в украинское правосудие.

Сотрудники украинской полиции зафиксировали около 2,7 тысячи сообщений о нарушениях избирательного законодательства в период с 31 марта по 2 апреля, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МВД. По итогу было заведено 71 уголовное дело и составлено 50 протоколов административного характера.

Несмотря на расторжение Украиной мирного договора, с российской стороны никаких оборонительных сооружений не возводят. Однако еще накануне президентских выборов на Украине, была усилена охрана крымского участка российско-украинской государственной границы.

Пересечь границу Украины не смогли ее собственные граждане по воле украинских же властей. Киев закрыл в России, где находятся более 2 миллионов украинцев, все избирательные участки. Граждане Украины могли проголосовать за президента своей  страны только на территории Украины , а также в Грузии, Казахстане и Финляндии.

Как отметил постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич, из-за закрытия участков в России, а также отказа от проведения выборов на неподконтрольной Киеву территории Донбасса, не смогли проголосовать 7-10 миллионов украинских граждан , что составляет от одной шестой до четверти населения страны. В России считают, что эти и другие нарушения, ставят под вопрос легитимность всего избирательного процесса и возможность признания итогов голосования.

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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