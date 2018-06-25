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ИЗМИР

Вбросы, слухи и убийства. Как в Турции выбирали президента

25 Июня 2018 292 0 Тренды Политика
Вбросы, слухи и убийства. Как в Турции выбирали президента

В Турции состоялись досрочные президентские и парламентские выборы. Глава Высшей избирательной комиссии (ЦИК) Турции Сади Гювен выступил с заявлением о том, что нынешний глава республики Реджеп Тайип Эрдоган набрал большинство голосов на выборах президента. По информации Гювена, на данный момент было обработано примерно 97,7% бюллетеней, а оставшиеся бюллетени уже не смогут оказать никакого влияния на окончательные итоги выборов. Таким образом, глава ЦИК Турции признал, что Эрдоган победил на выборах главы страны.

Выборы в Турции проходили после того, как в силу вступили поправки в Конституцию страны, внесенные по итогам референдума, который прошел весной 2017 года. Главный маневр этих поправок – усиление власти главы государства, который также должен возглавить правительство. Кроме этого, президент расширяет свои полномочия и в сфере судебной власти. 

Сам себя объявил

По словам главы ЦИК, во время досрочных парламентских выборов 10%-ный барьер смогли преодолеть пять партий, и теперь их представители будут заседать в высшем законодательном органе страны. Речь идет о Партии справедливости и развития, Партии националистического движения, Народно-республиканской партии, а также Партии демократии народов и «Хорошей партии».

О своей победе сам Эрдоган объявил еще вечером 24 июня, когда было подсчитано 96% бюллетеней. Однако оппозиционные силы отказались признавать его победу до тех пор, пока не будут подсчитаны и обработаны 100% бюллетеней. Один из главных конкурентов действующего президента Мухаррем Индже выступил с заявлением, что о результаты из крупнейших турецких городов, которые традиционно оказывают поддержку оппозиционным силам, еще не пришли. Поэтому, как считает Индже, второй тур еще возможен.

Спасибо Аллаху

Тем не менее, Эрдоган, уверенный в своей неоспоримой победе, уже выступил с обращением к своим сторонникам в Анкаре. Глава страны выразил благодарность всем, кто его поддержал, а также Аллаху. После чего он дал обещание – Турцию ждут «годы процветания».

Обратился Эрдоган к своим сторонникам с балкона штаб-квартиры правящей Партии справедливости и развития (партия набрала большинство голосов). В своей речи он пафосно заявил, что победителями на этих выборах стали все граждане 81-миллионной Турецкой республики. «Победителями выборов 24 июня стали Турция, турецкая нация, мученики нашей религии и все угнетенные в мире... Я славлю Аллаха в этот день», – заявил Эрдоган. Подчеркнув, что Турция – это «одна нация, один флаг, одна родина, одно государство».

Особенные слова благодарности Эрдоган направил в адрес ультраправой Партии националистического движения, которая поддержала его наравне с возглавляемой им Партией справедливости и развития. По словам турецкого лидера, он планирует продолжать бороться с террористическими группировками, в числе которых – Рабочая партия Курдистана и FETO (оппозиционное движение, главой которого является проповедник Фетхуллах Гюлен).

Оппозиция

По словам Эрдогана, турецкая оппозиция и попытка государственного переворота нашли поддержку в США. «Вы все были здесь во время попытки госпереворота 15 июля, выступив против тех, кто пытался взорвать штаб-квартиру. Наша страна, наш флаг, наша любовь, свобода и честь спаслись из лап переворота. И куда они все убежали? В Америку! Теперь я смотрю на нее, на выборы в Америке, оттуда вся оппозиция получила свои голоса», – заявил Эрдоган.

Что касается выборов, то, по предварительным подсчетам, сам Эрдоган набрал немного больше 52% голосов. Его главный соперник, который представляет народную партию, Мухаррем Индже – 31%. Если говорить о «партийных итогах», то эрдогановская Партия справедливости и развития пока что набрала 42,49%. Таким образом, ее результат оказался худшим, в сравнении с 2015 годом (тогда партия набрала 49,5% голосов). А вот в сумме коалиция «Альянс народа», в которую вместе с ПСР вошли националисты из ПНД, смогла набрать 53,62% голосов.

Как уже было сказано ранее, оппозиционеры не признают итоги выборов. По их словам, во время голосования происходила подтасовка данных и массовые вбросы. Именно поэтому необходим второй тур. Кроме этого, как сообщали СМИ, в день голосования было задержано 10 иностранных наблюдателей, которым предъявили обвинения в попытке «оказать влияние на ход выборов». В числе задержанных – члены французской коммунистической партии. Более того, в Копале (город на востоке Турции) в ходе выборов были застрелены три представителя оппозиционной Хорошей партии. Кто это сделал, пока выяснить не удалось.

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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