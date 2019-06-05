ВБ признал рекордным рост экономики России, названы самые грязные регионы страны и другие новости

На 2,3% выросла экономика России в прошлом году, говорится в докладе Всемирного банка (ВБ). Это рекордный показатель за последние шесть лет. В этом году, по оценкам экспертов ВБ, российская экономика вырастет на 1,2%, сообщает «РИА Новости».

Владимир Путин потребовал избавиться от такого «позорного явления», как «обманутые дольщики». С 1 июля этого года все средства дольщиков будут зачисляться на специальные банковские счета. При этом застройщик не сможет их получить до передачи квартир покупателям. Строительство будет осуществляться на банковские кредиты, сообщает «ТАСС». Президент подчеркнул, что эти изменения не должны навредить строительной отрасли. Строительный бизнес является очень важным сектором экономики, одним из локомотивов развития и обеспечения темпов роста страны, отметил он.

1,1 миллиарда евро потратит РЖД на покупку новых поездов «Сапсан» и их обслуживание в течение 30 лет, пишет «Коммерсантъ». Всего будет приобретено 13 составов по 10 вагонов в каждом. Поезда будут поставлены в 2022 – 2023 годах. Они предназначаются для работы на трассах Москва – Петербург и Москва – Нижний Новгород.

Самыми «грязными» регионами России признаны Красноярский край, Оренбургская, Нижегородская, Иркутская, Челябинская и Свердловская области, пишет «РИА Новости». Одной из главных причин такого положения дел эксперты называют проблему утилизации мусора. Самыми чистыми регионами оказались Тамбовская область, Алтайский край, республика Алтай и Белгородская область.

Лучшим вузом России признан МГУ. Следом за ним расположились ФИЗТЕХ и МИФИ, сообщает «РИА Новости».

Самый дешевый для россиян заграничный отдых в этом году будет в Турции, Венгрии и Латвии, а также в Болгарии, пишет «РИА Новости». Самые дорогие направления – Сейшелы, Швейцария, Доминикана, Сингапур и Мексика.

Более 120 миллиардов рублей «Роснефть» направит на выплату дивидендов своим акционерам, сообщает «Интерфакс». Стало известно, сколько получат независимые члены совета директоров: Герхард Шредер – 600 тысяч долларов, Маттиас Варниг - 580 тысяч, Айван Глазенберг - 530 тысяч, Ханс-Йорг Рудлоффу - 580 тысяч. А вот вознаграждение Олега Вьюгина снизили до 560 тысяч долларов. При этом членам совета директоров «Роснефти», являющимися государственными служащими - Андрею Белоусову, Александру Новаку, и Игорю Сечину - вознаграждение не положено.