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ВАЗовская классика под запретом. Неэкологичным автомобилям запретят въезд в Москву и в Питер?

29 Января 2019 219 0 Экономика
ВАЗовская классика под запретом. Неэкологичным автомобилям запретят въезд в Москву и в Питер?

Власти Москвы решили стать первым регионом, на территории которого будет реализована законодательная норма о запрете въезда неэкологичных автомобилей в определенные районы города. Градоначальник Сергей Собянин открыто поддержал инициативу Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ). Следующим регионом, который попытается внедрить «экологичную норму», станет Санкт-Петербург. При этом, как стало известно, в срок до 4 марта кабмин поручил представить «дорожную карту» подобных ограничений в двух городах. О каких именно районах будет идти речь, пока не сообщается.

Наследие Лужкова

«Правительство Москвы готово оказать содействие в решении вопроса по введению в городе зон с ограничением въезда транспортных средств низких экологических классов…» — цитирует «Коммерсант» письмо мэра Москвы Сергея Собянина в адрес СПЧ, выразившего также признательность совету за экологическую инициативу. Ранее, как сообщалось, президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос об ограничении движения по Москве и Санкт-Петербургу для машин с низким экологическим классом.

Как пишет издание, собственно идея об экологических зонах для транспорта в российской столице обсуждается уже порядка десяти лет. Соответствующий закон был подготовлен еще правительством Юрия Лужкова, однако его так и не приняли. Тем не менее, в июле прошлого года в Правила дорожного движения были введены знаки, которые ограничивают движение автомобилей «низкого экологического класса», и уже 30 декабря в силу вступил закон, который позволяет регионам пользоваться данными знаками. При этом, согласно информации, предоставленной агентством «Автостат», к началу 2018 года только около трети российского автопарка оборудована двигателями классом менее «Евро-2».

Москва решила стать первым российским регионом, чье руководство публично заявило о планах использовать новую норму. Вице-мэр Максим Ликсутов стал ответственным за проработку и реализацию этого направления. При этом ничего не известно о районах, где эти ограничения могут быть введены.

Кто под ударом?

Новость о запрете на въезд вызвала массу дискуссий среди автовладельцев, и для этого есть все основания. Эксперты утверждают, что поводы для беспокойств есть не только у владельцев «ВАЗовской» классики, но и у обладателей более дорогих машин.

Дело в том, что запрет на производство и ввоз на территорию России автомобилей классом ниже «Евро-4» был введен только в 2013 году. И поэтому инициатива московских властей в первую очередь бьет по тем россиянам, кто владеет транспортными средствами отечественного автопрома либо очень подержанными иномарками. Около двух лет назад доля таких авто составляла 40% автопарка Москвы. Согласно оценкам экспертов, примерно один миллион столичных водителей в один миг станут «нежеланными участниками движения».

При этом, как выясняется, введение эко-ограничений может задеть и владельцев дорогостоящих автомобилей. Экологическим стандартам в этом плане не отвечают ретро-авто, а также ряд моделей брендов Mercedes, Hummer, Porsche или даже суперкары, которые были произведены в девяностых либо в первой половине двухтысячных.

А вот в Совете по правам человека не скрывают своей «радости». Как заявил глава совета Михаил Федотов, и дышать станет легче, и с пробками попроще. Он заявил, что в Москве проводились исследования, в которых также принимали участие члены комиссии СПЧ по экологическим правам, по итогам которых выяснилось, что в российской столице автотранспорт играет большую роль «в загрязнении воздушного бассейна». Поэтому, как отмечает Федотов, необходимо иметь в виду, что «чем больше пробок, тем больше загрязнений воздуха».

Экологи довольны

Довольны инициативой Федотова и экологи, заявляющие, что именно автомобильный транспорт является главной причиной загрязнения воздуха в больших российских городах. Приводится в телеграм-канале «зеленых» и статистика: если в той же Москве ограничить движение автомобилей с экологическим классом ниже «Евро-3», то ежегодное снижение выбросов составит 105 тыс. тонн, что в двадцать раз больше, чем, например, во всей Липецкой области вместе с НЛМК за четыре года реализации Майского указа Президента. Кроме этого, как отмечается, в целом из 42 млн автомобилей, которые имеют российскую регистрацию на 1 января 2018 года, на долю машин с классом «Евро 0» – «Евро-2» приходилось 43%.

При этом стоит отметить и тот факт, что Михаил Федотов пытается защитить интересы «всех сторон»: с одной стороны – права владельце машин, на которых стоят устаревшие двигатели, с другой – миллионы россиян, которые задыхаются «от соединений диоксида серы и других тяжелых металлов».

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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