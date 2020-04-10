Ваше и наше. Как выстроить границы в отношениях?

Самоизоляция, в которой вынуждены находиться сегодня многие люди, показала, что одна из основных проблем в межличностных отношениях – это неумение выстраивать и отстаивать собственные границы, особенно там, где пары вынуждены проживать совместно со старшим поколением. Попробуем разобраться, почему так происходит и что же с этим делать.

Патриархат и детоцентризм

Корни нашей неспособности отстаивать свои границы и уважать чужие лежат в нашей культуре, которая, с одной стороны, имеет патриархальные черты, а с другой – детоцентрична.

В патриархальном обществе идеалом считается многопоколенная большая семью, которая живет одним домом и внутри которой существует некая иерархия: младшие подчиняются старшим.

Детоцентризм означает, что рождение ребенка является ключевым событием в жизни любой семьи. В него непрерывно вкладывают – эмоционально и материально, а другие интересы семьи отходят на второй план.

Больше всего страдают матери – именно от них ожидают отказа от развития и карьеры, от собственной жизни, во имя детей.При таком отношении ребенок становятся центром жизни, а все достижения женщины измеряются тем, насколько она хорошая мать в глазах общества. Как результат – ни мать, ни ребенок не понимают, что они отдельные друг от друга, самостоятельные личности.

Сын или дочь становятся частью родителя. Провести границы, отделить себя от ребенка мать не может.

Потеряв собственную жизнь, вложив в ребенка все свои ресурсы, женщина начинает жить его проблемами и его жизнью. Такова традиция нашего общества, которая передается из поколения в поколение.

Матери и дети

В большинстве случаев в России в рассказе матери о жизни ребенка вы услышите вечное «мы»: «Мы пошли в первый класс, мы сдаем экзамены, мы поступаем в институт».

То есть даже в речи матери границы между нею и детьми не прослеживаются. С годами проблема становится только сильнее и имеет две стороны.

В нашей культуре нормально помогать детям, даже будучи на пенсии. Молодые семьи воспринимают такую помощь родителей абсолютно как само собой разумеющееся. Даже в солидном возрасте мать не может позаботится сама о своих нуждах. С одной стороны она вкладывает все свои ресурсы в детей, а с другой стороны, контролирует их жизнь.

Цена за это весьма высока: ни родители, ни дети не воспринимают друг друга как отдельно живущих, самостоятельных людей.

Родители говорят – мы вам помогаем, а вы будете делать то, что мы сказали.

Личные планы? Не, не слышали – у нас в планах ремонт и поездка на дачу.

Дети говорят – мы родили малыша, занимайтесь с ним.

Личные планы? С чего бы это, вы же сами хотели внуков! Увы, но дети в наших семьях часто рождаются не потому, что этого хотели папа и мама, а потому, что этого хотели бабушка с дедушкой.

О какой же самостоятельности тут может идти речь?

Ответственность за себя, за свою жизнь и отношения при таком воспитании отсутствует напрочь.

Ровно та же схема отношений копируется в паре: вместо «я» возникает исключительно «мы». Это неплохо. Это приятно. Но если из этого «мы» нет выхода, если нет никаких ситуаций, в которых должно существовать «я плюс я» - супруги перестают развиваться как личности, растворяясь в отношениях. Чаще всего это происходит с женщинами.

Потом рождается ребенок – и вот она, самовоспроизводящаяся система стертых границ.

Границы на замке

Что же делать, если мы все же обнаружили эту проблему и хотим научиться выстраивать и отстаивать свои границы?

Самая сложная ситуация – это если молодежь живет вместе с родителями. Необходимость постоянно находиться в одном доме, невозможность уединиться ведет к сильнейшему напряжению, негативно сказывается на психическом и физическом здоровье.

Здесь происходит противодействие биологической и социальной программ.

Социальная строится, исходя из системы патриархального общества: многопоколенная большая семья, которую стараются сохранить и приумножить. Биологическая же программа настаивает на отделении молодняка.

Конфликт двух хозяек на кухне – как раз результат действия этой программы: молодые претендуют на социальные роли, занимаемые старшими.

Очевидно, что эти вещи несовместимы. Что делать? Следовать биологической программе, разделяя пространство.

Если нет возможности жить отдельно – то надо жестко разделить пространство психологическое.

Ваша территория должна быть неприкосновенна. Следует сразу оговорить, что никто не может войти в вашу комнату без предупреждения, не обозначив своего присутствия. То же самое должны делать вы. Пространства должны быть закрыты друг о друга.

Ресурсы тоже должны быть разделены: надо как минимум завести разные полки в холодильнике. Казалось бы – живем вместе, вкладываемся в бюджет… Но здесь главное - демонстрация того, что у вас есть свои пищевые привычки, свой режим питания и предпочтения, и они отличны от тех, что есть у родительской семьи.

Это ваше, это наше

Если вы живете с родителями, неизбежно встает вопрос двух хозяек у одной плиты. Осознавайте тот факт, что старшая здесь – та, чья это территория.

То есть если вы живете в доме родителей, уважайте границы матери или свекрови. Что-то взять или сделать можно, только демонстрируя такое уважение. Если же, наоборот, к вам приехала мать мужа или ваша собственная – покажите, что вы готовы предоставить свою территорию, но только на своих условиях, поскольку главная здесь именно вы.

Это ваше, это наше – и оно не пересекается.

На стадии постройки таких границ возникает масса конфликтов, к которым надо быть готовым. Покажите, что вы отказываетесь обсуждать эти проблемы в тонах скандала, с криками, слезами и плачем. Уходите, давая понять, что будете говорить только тогда, когда все успокоятся.

Это, мягко говоря, нелегко – но ситуация должна развиваться неуклонно, граница должна выстраиваться шаг за шагом. Обязательно принимайте участие в оплате за квартиру – это показывает, что вы самостоятельны. Не делая этого, вы подаете сигнал: мы дети, мы ничего не можем, мы нуждаемся в заботе и соответственно к нам не нужно относится, как ко взрослым.

Границы всегда идут рука об руку с ответственностью. Если вы не берете ее на себя – не требуйте того, чтобы вас уважали.

Пограничные столбы

Очень важно исследование собственных границ. Надо четко понимать, где они пролегают, чтобы не создавать проблему на пустом месте и не воспринимать как атаку буквально любое слово и дело.

Следует точно понять, что для вас принципиально. Это сложный процесс, который схож с воспитанием детей: ключевое правило гласит, что запретов должно быть мало, но они должны быть жесткими, охранять жизнь и здоровье ребенка.Тут тот же принцип.

Определите ключевые маркеры и точки, которые вы четко ощущаете как пограничные столбы.

Если в вашу комнату вошли без стука, например, – это безусловное нарушение вашей приватности и границ, на эту тему действительно необходимо объясниться. Если свекровь позвала вашего супруга пить чай вечером и не позвала вас – возможно, им нужно время, чтобы побыть вместе, и это их собственные интересы и границы, которые не стоит нарушать. Лучше уделить время себе.

В конечном итоге, хотя построение границ и будет сопровождаться множеством сложных моментов, это разделение сделает вас счастливее.

Пусть первое время ваши эмоции говорят обратное. Природа, давая нам эмоции, не подписывалась под тем, что делает это для нашего счастья.Все, что ее интересует - это выживание вида, которое зачастую достигается экономией энергии, способностью «плыть по течению». Но это отнюдь не приводит к счастью.

Если вы четко представляете, чего требует ваше тело и разум, можете это прочитать, опознать и удовлетворить – тогда вы живете в согласии с собой.

Изучайте собственные границы. Изучайте границы своего партнера. Учитесь совмещать свои границы с границами других, договариваясь и находя компромисс.

Это большая и трудная работа. И, тем не менее, именно она позволит вам стать счастливее, поскольку в этом случае вы будете полноценно проживать собственную, а не чью-то чужую жизнь.

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