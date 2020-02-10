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«Ваш счет закрывают». Стал известен новый способ мошенничества с деньгами россиян
10 Февраля 2020 272 0 Экономика
Эксперты рассказали о новой схеме мошенничества с кредитными картами россиян. Клиентам банков звонят и сообщают о закрытии счета. При этом людям предлагают спасти деньги. Главной целью мошенников по-прежнему остаются личные данные клиентов для последующего хищения средств.
Необычный звонок
- О новом способе воздействия на владельцев счетов «Известиям» рассказал директор Банковского института ГУ-ВШЭ Василий Солодков, который на своем же примере столкнулся с мошенниками. По его словам, звонивший с городского телефона представился сотрудником ВТБ, назвав себя по имени и отчеству.
- «Он сказал, что от моего имени получено заявление на закрытие счета, и спросил, в какое время и в каком отделении банка мне удобно получить деньги. Я понял, что это «развод» и прервал разговор. Потом я пытался дозвониться по этому телефону, но номер был неактивен», – рассказал Солодков.
- Как пишет издание, обычно обратная связь не представляется возможной при использовании виртуальной АТС, которыми, как правило, пользуются отделы продаж всевозможных компаний для рекламы своих услуг.
- По словам собеседника «Известий», этот звонок оказался необычным, так как представители «колл-центров» обычно «информируют» о подозрительной трансакции, однако в этот раз они явно намекали на необходимость физического присутствия клиента. При этом, не исключено, что людей специально выманивают в определенное отделение с целью грабежа.
Комментарий ЦБ РФ
- Однако в Банке России заверяют: о новой схеме общения обзвонщиков в регуляторе уже знают, и никаких физических контактов она не подразумевает. Как рассказал замдиректора департамента ЦБ по информационной безопасности Артем Сычев, суть схемы в получении возможности вывести деньги со счета.
- «Когда клиент сообщает, что никакого заявления не писал, его просят уточнить персональные данные, чтобы перевести деньги на «безопасный» счет, – отметил эксперт.
- О новом методе социальной инженерии «Известиям» рассказали представители и других банков. Однако и они сообщили, что ни о каком физическом воздействии речь не идет. Суть в том, что злоумышленники просто модифицируют свою тактику, меняя скрипт общения с клиентом.
Как себя обезопасить
- Чтобы деньги не были похищены со счета или карты, никогда не нужно сообщать третьим лицам коды для подтверждения операций из смс-сообщений либо реквизиты своей карты, а также ССV-код и срок действия карты, рассказала директор Центра развития продуктов и сервисов для зарплатных клиентов ПСБ Екатерина Матвеева.
- «В случае, если клиент получил подозрительный звонок, ему не стоит продолжать разговор, а следует перезвонить в банк. При этом нужно использовать номера, указанные на официальном сайте, в мобильном приложении или на оборотной стороне банковской карты», – объяснила эксперт. Она отметила, что если клиент ожидает перевода денежных средств на карту, то не стоит отправлять кому-либо фотоснимок банковской карты.
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