«Ваш счет закрывают». Стал известен новый способ мошенничества с деньгами россиян 272 0 Экономика

Эксперты рассказали о новой схеме мошенничества с кредитными картами россиян. Клиентам банков звонят и сообщают о закрытии счета. При этом людям предлагают спасти деньги. Главной целью мошенников по-прежнему остаются личные данные клиентов для последующего хищения средств.