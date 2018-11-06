«Вас не просили рожать». Как уральская чиновница пыталась научить жизни местную молодежь

Государство «ничего не должно» молодежи и оно никого «не просило рожать». Такими заявлениями запомнится директор департамента молодежной политики Свердловской области и олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Ольга Глацких. Своими мыслями о государстве и месте в нем молодежи она поделились на круглом столе с молодежными объединениями Кировограда. За свою откровенность Глацких, по одной информации, попросили написать просьбу об увольнении по собственному желанию, по другой – отстранили от занимаемой должности на время служебной проверки.

Государство ничего не должно

Мероприятие с участием молодежи и представителей власти проходило в администрации муниципалитета. Ключевой темой стало создание и развитие площадок, которые помогут молодому поколению раскрывать и развивать свои таланты. В ходе дискуссии речь зашла о том, что финансирования на такие площадки не хватает. После этого все и услышали заявление 29-летней чиновницы, которая занимает свой пост с 2016 года.

Директор департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких прямо заявила молодежному сообществу, что государство не просило их родителей рожать. Соответствующее видео было обнародовано на YouTube-канале местного телеканала «ЭХО-ТВ 24».

«На сегодняшний день получилось так, что в молодежи, в подрастающем поколении, складывается почему-то такое понимание о том, что нам государство все должно. Нет, вам государство вообще в принципе ничего не должно», – заявила чиновница.

По ее словам, молодежи должны их родители, потому что они их родили.

«Государство их не просило вас рожать, то есть, если мы будем идти от истоков. Все знают свои права, но все забыли про свои обязанности», – произнесла Глацких, обратившись к молодежи.

Однако чиновница показала полное незнание «истоков» государства и «принципов» его организации: современное государство всем обязано гражданам, поскольку граждане составляют это государство, платят государству налоги, владеют общим правом на все полезные ископаемые и природные богатства, а более того, имеют право и волю выбирать государственную власть по своему усмотрению.

Тем не менее в российских реалиях Глацких ошиблась несильно. Хотя ошиблось в главном – российские власти стимулируют рождаемость и призывают выйти на стабильное воспроизводство населения, которое в стране убывает.

«Бедные» чиновники

Вместе с этим она решила рассказать о том, что все чиновники и государственные, муниципальные служащие имеют маленькие зарплаты.

«Если государство вкладывается проектами, мероприятиями, вы думаете, легко организовать мероприятие и это дешево стоит? Поверьте, это недешево! И ресурсы, и человеческие ресурсы… А зарплаты, коллеги не дадут соврать, трехкопеечные у всех чиновников и у всех государственных и муниципальных служащих», – сказала Глацких.

Впрочем, она сделала это зря – журналисты сразу раскопали доход чиновницы за рошлый год, который составил не образные «три копейки», а 1,5 млн руб. Таким образом еще раз подчеркивается имущественное расслоение и презрение верхов к низам.

Губернатор обещал разобраться

По словам губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, поведение и высказывание подчиненной были некорректными.

«Нам предстоит обсудить этот эпизод с Ольгой Глацких, я хочу понять, имела ли место ошибка, оговорка, или же речь идет о продуманной позиции. По итогам этого разговора и изучения полной записи будут делаться оргвыводы. Пока, как губернатор, хочу выразить сожаление по поводу этого высказывания своей подчиненной», – отметил глава региона. Он подчеркнул, что государство «имеет обязательства перед своими гражданами и будет их выполнять».

Позднее сама Ольга Глацких принесла извинения за свои слова. Чиновница отметила, что ее слова были вырваны из контекста, и все нападки на нее – это «клевета».

«Суть в том была, что семья и родители являются залогом хорошего развития молодежи и государство – лишь помощник в этом вопросе», – отметила Глацких.

Биомасса

Член президиума Генсовета «Единой России», депутат Госдумы Алена Аршинова убеждена, что заявление Глацких о значимости государства для подрастающего поколения говорит о некомпетентности чиновницы, а также о том, что она не понимает государственную политику. Аршинова считает, что областные власти отреагирует на грубые просчеты своих подчиненных, и не будут допускать их далее.

А вот член Совета Федерации Алексей Пушков отметил, что с такими директорами департаментов молодежной политики, как в Свердловской области, в России «вообще рожать перестанут».

Если чиновники комментировали этот инцидент сухим официальным языком, то более красочно суть проблемы выразил солист группы «Ленинград» Сергей Шнуров. В своем инстаграме он опубликовал стих, в котором отразил отношение к ситуации. Чиновницу он называет «вещей Ольгой» и «выражает благодарность» ее за прямоту в своем высказывании: