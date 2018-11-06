Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
06 НОЯ, 12:30 МСК
USD (ЦБ)    65,9912
EUR (ЦБ)    74,9906

06 НОЯ, 12:30 МСК
USD (ЦБ)    65,9912
EUR (ЦБ)    74,9906

«Вас не просили рожать». Как уральская чиновница пыталась научить жизни местную молодежь

6 Ноября 2018 337 0 Политика
«Вас не просили рожать». Как уральская чиновница пыталась научить жизни местную молодежь

Государство «ничего не должно» молодежи и оно никого «не просило рожать». Такими заявлениями запомнится директор департамента молодежной политики Свердловской области и олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Ольга Глацких. Своими мыслями о государстве и месте в нем молодежи она поделились на круглом столе с молодежными объединениями Кировограда. За свою откровенность Глацких, по одной информации, попросили написать просьбу об увольнении по собственному желанию, по другой – отстранили от занимаемой должности на время служебной проверки.

Государство ничего не должно

Мероприятие с участием молодежи и представителей власти проходило в администрации муниципалитета. Ключевой темой стало создание и развитие площадок, которые помогут молодому поколению раскрывать и развивать свои таланты. В ходе дискуссии речь зашла о том, что финансирования на такие площадки не хватает. После этого все и услышали заявление 29-летней чиновницы, которая занимает свой пост с 2016 года.

Директор департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких прямо заявила молодежному сообществу, что государство не просило их родителей рожать. Соответствующее видео было обнародовано на YouTube-канале местного телеканала «ЭХО-ТВ 24».

«На сегодняшний день получилось так, что в молодежи, в подрастающем поколении, складывается почему-то такое понимание о том, что нам государство все должно. Нет, вам государство вообще в принципе ничего не должно», – заявила чиновница.

По ее словам, молодежи должны их родители, потому что они их родили.

«Государство их не просило вас рожать, то есть, если мы будем идти от истоков. Все знают свои права, но все забыли про свои обязанности», – произнесла Глацких, обратившись к молодежи.

Однако чиновница показала полное незнание «истоков» государства и «принципов» его организации: современное государство всем обязано гражданам, поскольку граждане составляют это государство, платят государству налоги, владеют общим правом на все полезные ископаемые и природные богатства, а более того, имеют право и волю выбирать государственную власть по своему усмотрению.

Тем не менее в российских реалиях Глацких ошиблась несильно. Хотя ошиблось в главном – российские власти стимулируют рождаемость и призывают выйти на стабильное воспроизводство населения, которое в стране убывает.

«Бедные» чиновники

Вместе с этим она решила рассказать о том, что все чиновники и государственные, муниципальные служащие имеют маленькие зарплаты.

«Если государство вкладывается проектами, мероприятиями, вы думаете, легко организовать мероприятие и это дешево стоит? Поверьте, это недешево! И ресурсы, и человеческие ресурсы… А зарплаты, коллеги не дадут соврать, трехкопеечные у всех чиновников и у всех государственных и муниципальных служащих», – сказала Глацких.

Впрочем, она сделала это зря – журналисты сразу раскопали доход чиновницы за рошлый год, который составил не образные «три копейки», а 1,5 млн руб. Таким образом еще раз подчеркивается имущественное расслоение и презрение верхов к низам.

Губернатор обещал разобраться

По словам губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, поведение и высказывание подчиненной были некорректными.

«Нам предстоит обсудить этот эпизод с Ольгой Глацких, я хочу понять, имела ли место ошибка, оговорка, или же речь идет о продуманной позиции. По итогам этого разговора и изучения полной записи будут делаться оргвыводы. Пока, как губернатор, хочу выразить сожаление по поводу этого высказывания своей подчиненной», – отметил глава региона. Он подчеркнул, что государство «имеет обязательства перед своими гражданами и будет их выполнять».

Позднее сама Ольга Глацких принесла извинения за свои слова. Чиновница отметила, что ее слова были вырваны из контекста, и все нападки на нее – это «клевета».

«Суть в том была, что семья и родители являются залогом хорошего развития молодежи и государство – лишь помощник в этом вопросе», – отметила Глацких.

Биомасса

Член президиума Генсовета «Единой России», депутат Госдумы Алена Аршинова убеждена, что заявление Глацких о значимости государства для подрастающего поколения говорит о некомпетентности чиновницы, а также о том, что она не понимает государственную политику. Аршинова считает, что областные власти отреагирует на грубые просчеты своих подчиненных, и не будут допускать их далее.

А вот член Совета Федерации Алексей Пушков отметил, что с такими директорами департаментов молодежной политики, как в Свердловской области, в России «вообще рожать перестанут».

Если чиновники комментировали этот инцидент сухим официальным языком, то более красочно суть проблемы выразил солист группы «Ленинград» Сергей Шнуров. В своем инстаграме он опубликовал стих, в котором отразил отношение к ситуации. Чиновницу он называет «вещей Ольгой» и «выражает благодарность» ее за прямоту в своем высказывании:

«…То пот течет или блестит слеза ли? 
Миг откровения не будет долгим. 
Ну, наконец-то, все, как есть сказали, 
За прямоту спасибо вещей Ольге. 
Нам государство не должно и точка. 
Мы биомасса, человеческая слизь. 
Мы все, я, ты, мой сын и ваша дочка, 
Мы ни к чему вообще-то родились…»

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

«Пятый элемент». Новый проект Илона Маска и почему эти илоны не приживаются в России

«Пятый элемент». Новый проект Илона Маска и почему эти илоны не приживаются в России
Наука и технологии 3

«Не все самозанятые обрадуются налогу». Почему власти озаботились теневой занятостью при высоких ценах на нефть

«Не все самозанятые обрадуются налогу». Почему власти озаботились теневой занятостью при высоких ценах на нефть
Интервью и комментарии 1

Что такое умный дом и когда дома в России «поумнеют»

Что такое умный дом и когда дома в России «поумнеют»
Новые возможности 1

История доступной ипотеки в России. Закончится ли бум в 2018 году?

История доступной ипотеки в России. Закончится ли бум в 2018 году?
Экономика

Узнай, страна

ТОП-10 достижений недели: из каких регионов страна ведет наступление на мировом рынке технологий?

ТОП-10 достижений недели: из каких регионов страна ведет наступление на мировом рынке технологий?

Построенный в Приморье первый танкер класса "Афрамакс" доставил нефть в Европу через льды Арктики

Построенный в Приморье первый танкер класса

В Курской области прошел IX Гражданский форум

В Курской области прошел IX Гражданский форум

В Курской области подвели итоги «Контрольной закупки»

В Курской области подвели итоги «Контрольной закупки»

Новости СМИ

Новости дня

12:26 Россия и Китай заключили контракты на поставку оружия Россия и Китай заключили контракты на поставку оружия
Россия и Китай представили макет совместного самолета, госрегулирования цен на бензин не будет и другие новости вторника
Россия и Китай представили макет совместного самолета, госрегулирования цен на бензин не будет и другие новости вторника
11:52 Скандальную свердловскую чиновницу отстранили от должности Скандальную свердловскую чиновницу отстранили от должности
11:23 В Татарстане задержан главарь группировки «Хизб ут-Тахрир» В Татарстане задержан главарь группировки «Хизб ут-Тахрир»
10:50 Госдеп требует, чтобы напавшие с кислотой на Екатерину Гандзюк были наказаны Госдеп требует, чтобы напавшие с кислотой на Екатерину Гандзюк были наказаны
10:01 Макгрегор посмеялся над Мейвезером и его соперником Макгрегор посмеялся над Мейвезером и его соперником
09:29 Военные России используют уязвимость беспилотников США Военные России используют уязвимость беспилотников США
Лекарства подорожают на 10%, крах мировой экономики наступит в 2020 году и другие новости пятницы
Лекарства подорожают на 10%, крах мировой экономики наступит в 2020 году и другие новости пятницы
09:07 Фейсбук заблокировал десятки аккаунтов Фейсбук заблокировал десятки аккаунтов

Узнай, страна!

02 НОЯ, 23:33 ТОП-10 достижений недели: из каких регионов страна ведет наступление на мировом рынке технологий? ТОП-10 достижений недели: из каких регионов страна ведет наступление на мировом рынке технологий?
Правительство зафиксировало цены на топливо, блокировку контента в интернете признали неэффективной и другие новости четверга
Правительство зафиксировало цены на топливо, блокировку контента в интернете признали неэффективной и другие новости четверга
02 НОЯ, 17:11 Построенный в Приморье первый танкер класса "Афрамакс" доставил нефть в Европу через льды Арктики Построенный в Приморье первый танкер класса "Афрамакс" доставил нефть в Европу через льды Арктики
02 НОЯ, 16:47 В Курской области прошел IX Гражданский форум В Курской области прошел IX Гражданский форум
02 НОЯ, 15:40 В Орле проходит Всероссийская конференция к 200-летию со дня рождения Ивана Тургенева В Орле проходит Всероссийская конференция к 200-летию со дня рождения Ивана Тургенева
02 НОЯ, 14:56 В Белгородской области открыли обновленное производство добавок в корма сельхозживотных В Белгородской области открыли обновленное производство добавок в корма сельхозживотных
02 НОЯ, 12:48 Омские предприниматели обсудили вопросы экспорта со странами Азиатско-Тихоокеанского региона Омские предприниматели обсудили вопросы экспорта со странами Азиатско-Тихоокеанского региона
Россия продала Индии С-400 за рубли, руководство «Яндекс» пытается сохранить контроль над компанией и другие новости среды
Россия продала Индии С-400 за рубли, руководство «Яндекс» пытается сохранить контроль над компанией и другие новости среды
01 НОЯ, 11:16 На Тамбовщине запущена программа «Краткосрочное наставничество» На Тамбовщине запущена программа «Краткосрочное наставничество»
31 ОКТ, 08:11 ЕАО получит более 13 млн рублей на поддержку семейного воспитания детей-инвалидов ЕАО получит более 13 млн рублей на поддержку семейного воспитания детей-инвалидов

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
МЭЛТОР - мастер электронных торгов
IQ'BUZZ - профессиональный инструмент мониторинга социальных медиа в СМИ
Капитал страны
ВКонтакте Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter