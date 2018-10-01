«Валютный голод». Зачем Россия завозит миллиарды долларов и евро наличными

Российские банки в июле этого года завезли 2,1 млрд евро, а с начала года – 7,2 млрд. Это рекордные объемы с 2014 года. При этом долларов банки купили гораздо больше – 14 млрд с начала года, но в июле – 946 млн. По мнению зампреда ВЭБа Андрея Клепача, банки запасаются иностранной валютой на фоне угрозы новых санкций США, а евро может стать альтернативой при международных расчетах. Зачем банкам такие объемы евро и долларов? Как в случае санкций помогут миллиарды наличности? И являются ли относительно большие объемы евро в резервах страховкой от возможного запрета хождения доллара?





«В текущих условиях полная дедолларизация невозможна»

Алексей Коренев, аналитик ГК «ФИНАМ»: Кредитные учреждения действительно обеспокоены как возможным ужесточением западных санкций, так и напряжениями, нарастающими в самой финансовой системе. Завершается очередной «межкризисный» цикл и есть вполне обоснованные основания полагать, что в обозримом будущем и мировая финансовая система и экономика России могут столкнуться с определенными трудностями. В этой ситуации те из банков, кто обладает достаточными ресурсами и может себе это позволить, стараются сформировать определенную «подушку безопасности». Конечно, при таком подходе средства не используются с высоким уровнем эффективности, но, во-первых, риски потенциальных потерь в случае негативного развития ситуации куда выше, чем недополученная прибыль, во-вторых, средства аккумулируются в надежных валютах и в куда меньшей степени подвержены инфляционному давлению, чем если бы ресурсы создавались в рублях или финансовых инструментах, номинированных в рублях.

Безусловно, увеличивая долю евро в своих резервах, кредитные учреждения стараются учитывать риски, связанные с возможным введением ограничений на расчеты в долларах в ряде российских банков. Однако следует понимать, что в текущих экономических условиях полная дедолларизация невозможна в принципе. Во-первых, Россия все же достаточно сильно интегрирована в мировую экономику и полностью перейти на расчеты в иных валютах при всем желании не получится (даже с Китаем у нас 88% импорта и 73,6% экспорта оплачиваются долларами, а не евро, рублями или юанями). Во-вторых, значительная доля оборудования на российских предприятиях импортная, в некоторых отраслях доля импортного оборудования доходит до 100%, как, например, в мясопереработке. (Да даже в нефтегазовой отрасти на зарубежное оборудование приходится более 70%!) Это оборудование, равно как комплектующие и определенная часть сырья закупается и обслуживается за валюту. В том числе – и за доллары. Тем не менее, в определенной степени снизить долларовую зависимость можно, постепенно переводя часть двусторонних контрактов с третьими странами на расчеты в национальных валютах.

Тема стара как мир, равно как и рекомендации. Оптимальный вариант – мультивалютная корзина, в которой бы присутствовали и рубли, и доллары, и евро. Какую-то долю можно отдать под японскую йену или швейцарский франк. А вот от вложений в китайский юань мы бы пока предостерегли – до тех пор, пока сохраняются риски дальнейшей эскалации торговых войн между Вашингтоном и Пекином и, соответственно, опасность заметной девальвации китайской валюты.

«Если закупить валюту при слабом рубле можно заранее, то странно бы было этим не воспользоваться»

Алексей Антонов, аналитик «Алор Брокер»: Ситуация в текущих условиях вполне объяснимая. Банки запасаются валютной ликвидностью по двум основным причинам:

– готовятся к реализации сценария санкций, где системно значимые банки могут быть ограничены в валютных операциях вплоть до невозможности более проводить какие-либо платежи за пределами России,

– а также за счет того, что в результате отмены обязательной репатриации валютной выручки компаниями-экспортерами банки могут не дополучать привычного еще в прошлом году валютного потока, который также поддерживал их ликвидность.

Таким образом, это заранее спланированная подготовка к самому худшему, что может начать прогрессировать уже в следующем месяце. Важно также отметить, что другого сценария, вероятно, быть и не могло, поскольку ЦБ не раз подчеркивал, что пересматривать требования к банкам и смягчать политику регулирования в исключительном порядке для пострадавших от санкций Центробанк не собирается. Безусловно, банки имеют право на адаптацию, но если закупить валюту при слабом рубле можно заранее, то странно бы было этим не воспользоваться.

Конечно, эти средства и евро, и доллары не будут лежать мертвым грузом, большая их часть понадобится на проведение ряда банковских операций, в том числе они необходимы для того, чтобы рассчитаться с вкладчиками, которые по вполне объективным причинам могут захотеть забрать валютные вклады в той валюте, в которой счета и открывались. Согласно российскому законодательству, держатель средств вправе закрыть и получить деньги на руки именно в той валюте, в которой открывался счет, если иное не предусмотрено пунктами договора.

В целом реакция общества на риски от санкций уже началась: уже в августе держатели валютных депозитов забрали из банков сумму в размере 1,5 млрд долларов, при этом 1,2 млрд долларов – со счетов в Сбербанке.

Резервы в евро при этом можно действительно назвать подготовкой к периоду неопределенности – не известно пока, как будет происходить дедолорризация в российской экономике. Очевидно, что полный отказ от доллара это миф, но переход на расчеты в евро имеет место быть по некоторым торговым коммуникациям, как с ЕС, так и в целом в мировой торговле. Поэтому, видимо, банки не стали ждать конкретных изменений, а начали наращивать количество евро.

Существует множество вариантов как грамотно и эффективно управлять собственными накоплениями. Если говорить о более выгодных – то, очевидно, что депозит это не то, что принесет ощутимый доход. Речь скорее должна идти о комбинированном подходе: приобретении акций и облигаций, ИИС – в первом случае если доверить деньги грамотному управляющему. На фоне таких сильных потрясений для рынков заработать можно было бы очень хорошо, между тем эти способы, конечно, подходят далеко не всем. Наиболее консервативный подход – депозит, в текущих условиях не самый плохой вариант. Ставки по рублевым и валютным вкладам банки сейчас повысили. На фоне ожидаемой политики ЦБ они могут быть повышены до конца этого года еще. Поэтому такой вариант тоже можно рассмотреть. В результате высокого риска санкций и выпадения ведущих банков из системы международных расчетов, конечно, в приоритете сейчас будут рублевые депозиты.

«Для запрета или ограничения иностранной валюты в нашей стране нет никаких предпосылок»

Дмитрий Лукашов, аналитик IFC Markets: Я полагаю, что закупка иностранной наличности является определенным видом страховки на случай ужесточения западных антироссийских санкций. В настоящее время объем депозитов в иностранной валюте, в пересчете на рубли, составляет 5,54 трлн рублей у физических лиц и 7,11 трлн рублей у юридических лиц. За счет аккумулирования наличности банки способны своевременно обслуживать эти обязательства перед вкладчиками.

По моему мнению, кредитные организации не имеют особых неудобств в связи с увеличением иностранной наличности, так как она является составной частью их активов. Нормативные требования ЦБ РФ выполняются, и банки могут осуществлять операции репо и прочие сделки с Центральным банком.

Я не ожидаю какого-либо запрета или ограничения на обращение наличной иностранной валюты в нашей стране. Для этого нет никаких причин и предпосылок. С экономической точки зрения сейчас это нецелесообразно, у правительства есть более важные дела и рычаги управления.

Вопрос, так в чем же хранить сбережения, является традиционным. Я бы дал на него такой же традиционный ответ. Наиболее надежным способом сохранения сбережений для обычных граждан является корзина банковских депозитов в различных валютах. Там могут быть депозиты в российских рублях, долларах, евро, в каких-то других предлагаемых банками валютах и, возможно, золотые счета. Квалифицированные инвесторы могут вкладываться в разнообразные акции и облигации.

«Внутренний рынок испытывает серьезный валютный голод»

Сергей Звенигородский, начальник отдела розничных продаж УК «СОЛИД Менеджмент»: Для функционирования за границей, а также выплаты кредитных обязательств банкам требуется поддержание определенного уровня валютной ликвидности на своих счетах. Учитывая ситуацию с санкциями по финансовому сектору, можно отметить рвение банков в наполнении собственных валютных фондов. Если ограничения приведут к приостановке обслуживания зарубежных сделок и получения валюты в финансовой сфере, то банки России останутся со своей «подушкой безопасности» до конца этого года, после чего ситуация примет более благоприятный исход. Конечно, эти деньги по большей части уже ушли на оплату кредитов и обеспечение деятельности за рубежом (обслуживание и закупки), но имеющиеся резервы идут с существенной прибылью на внутренние программы. Внутренний рынок испытывает серьезный валютный голод, поэтому заработок на валютных резервах будет очень хорошим (увидим по отчетности банков уже в следующем квартале).

Смена долей в бивалютной корзине в пользу евро обусловлена объективными причинами – доллар становится все более волатильным (инфляция до 3%), политическое давление растет, а товарооборот в этой валюте постепенно уменьшается, хотя эквивалент и используется. В то же время, еврозона проявляет признаки большей самостоятельности, а евро ослабляется в преддверии Брексит. Единственный конкурент на данный момент доллару – евро, поскольку только он может принять на себя международные расчеты глобального масштаба, поэтому его выбор очевиден. При переходе на него полностью Россия будет менять место хранения ЗВР, а также основные финансовые потоки, но полностью уйти от доллара в международных расчетах (без помощи США) мы не сможем, поэтому часть ликвидности в долларах останется в любом случае.

Что касается издержек, то здесь можно говорить о небольших потерях, поскольку доходность в долларах была крайне невелика, в евро она выше на 2-3%, но изменение инфраструктуры заставит потратиться банковский сектор на переналадку систем и десятки миллионов долларов в моменте будут идти в расходы.

Если говорить о сбережениях граждан, то сейчас рынок находится около своей исторической вершины, что всегда приводит к быстрой и сильной коррекции вниз. Такое движение возникает из-за кризиса в каких-либо отраслях и усугубляет положение на территории всего мира, поэтому для тех, кто вкладывается в банки или «хайп», приближается очень сложное время – можно потерять и не получить желаемую доходность по накоплениям. Что касается тех, кто вкладывается в валюту, валютные инструменты (акции и облигации компаний России за рубежом или иностранных компаний), то для них открываются возможности заработать много и быстро, как в апреле или августе этого года. В то же время, доллар и евро стоят существенно дороже своих справедливых значений, поэтому вложение непосредственно в них не даст более 20%, а вот отечественные активы после падения дадут доходность выше любых валют. Что касается непосредственного выбора способа инвестирования, то здесь подойдет покупка валютных облигаций или паевых фондов с валютной и отечественной долями бумаг. Прямая покупка валюты также подойдет для тех, кто не готов изучать что-то кроме депозитов, поэтому можно ориентироваться не на самый оптимальный вообще, но самый эффективный инструмент для этой категории граждан.

«Логичнее аккумулировать наличную валюту, и именно доллары»

Александр Шустов, генеральный директор МФО «Мани Фанни»: Почему банки стали закупать евро, вопрос дискуссионный, думаю, отчасти это связано с возможным запретом на расчеты в долларах из-за грядущих санкций, отчасти – с переориентации внешнеэкономических связей с США на европейские страны. Если госбанки получат запрет на расчеты в долларах, то это будет иметь большое влияние на курс наличных долларов, который может взлететь на 10-20%, поэтому, с точки зрения банков, логичнее было бы аккумулировать именно наличную валюту, а не безналичную, и именно доллары. Полагаю, тем не менее, что запрет не будет реализован: это слишком агрессивная мера со стороны США, эквивалентная перекрытию источников водоснабжения для осажденной армии. Осажденные в таких случаях обычно теряют страх, действуют настолько жестко, что никто в развитии конфликта в таком ключе не заинтересован. Валюта, которую аккумулируют банки, конечно, не лежит мертвым грузом: она используется в качестве залога, выдается в кредит по межбанку, используется для обеспечения внешнеторговых операций компаний-клиентов данного банка. Тот факт, что Сургутнефтегаз согласовывает допсоглашения к контрактам в долларах, которые позволяют в случае необходимости перейти на расчеты в евро, говорит о том, что вероятность такого сценария есть, и у физлиц, хранящих доллары на вкладах в госбанках, есть вероятность столкнуться с принудительной конверацией в рубли, по курсу, отличающемуся от рыночного. Для граждан самая лучшая стратегия – формировать из сбережений бивалютную или мультивалютную корзину, причем покупать валюту в несколько подходов, например, раз в месяц в течение года. Тогда вы получите некий средневзвешенный курс, а разнонаправленная динамика курсов валюту позволит сохранить ценность портфеля.

«Среднему классу лучше хранить сбережения в двух валютах, беднякам – в товарах»

Дмитрий Журавлев, директор Института региональных проблем: Банки завозят наличную валюту, потому что безналичная валюта, лежащая на иностранных счетах, может быть заморожена в ходе очередного пакета санкций.

Кроме того, они боятся, что в результате санкций их доступ к иностранной валюте вообще будет затруднен. В результате спрос на валюту превысит предложение, и валюта подорожает, а рубль подешевеет, вот и запасаются валютой. Если приток валюты будет остановлен, запасов надолго не хватит (7-14 млрд – это для экономики мизер). Но думается, что эта опасность нам не грозит: пока энергоносители покупают – валюта будет. Проблема в том, что нужно обезопасить те резервы банков, которые сегодня находятся в рублях. И, конечно, если американцы смогут помешать нам расплачиваться на международном рынке в долларах, нужно иметь средство расчета – вот и копим евро. Хотя как они смогут реально это сделать, непонятно, ограничивая хождение «русских» долларов, они бьют не столько по России, сколько по доллару.

Евро в резервах – это действительно страховка от санкций. Переход на евро принципиальных издержек не принесет, так как основным покупателем нашего основного экспортного товара нефти и газа является Европа. Конечно, сосредоточение на одной валюте ослабит устойчивость нашей финансовой системы. Но пока нам это не грозит: долларов у нас больше, чем евро.

Но я бы не переоценивал роль евро как альтернативы доллара. Основной локомотив системы евро это Германия, а значительную часть золотовалютных резервов Германии составляют доллары, а другую часть – золото, находящееся в американских хранилищах. Так что фактическим обеспечением евро являются доллары – евро это тень доллара и от доллара зависимая.

Если можно было бы доверять собственной валюте, надо было бы хранить сбережение в ней. Но весь постсоветский опыт не дает возможности появиться такому доверию. Неизвестно какой еще «черный вторник» нам правительство организует, чтобы решить свои бюджетные проблемы. Поэтому среднему классу лучше хранить сбережения в двух валютах, беднякам же лучше в товарах. Риски по доллару есть, но есть и риски по евро. Мы не способны контролировать курс ни одной, ни второй валюты. Сегодня Америка настроена к нам хуже, чем Европа, но завтра может оказаться на оборот.