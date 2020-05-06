В три этапа. Как Роспотребнадзор предложил Путину выйти из самоизоляции

Глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании у президента Владимира Путина по вопросам реализации мер по поддержке экономики и социальной сферы в условиях пандемии коронавируса предложила три этапа выхода России из режима самоизоляции. По ее словам при ослаблении ограничений будут учитываться уровень заболеваемости, число имеющихся коронавирусных коек и масштабы тестирования. Реальность расходится со словами чиновницы, показывает индекс самоизоляции Яндекса.

Режим продлить

Президент Владимир Путин в начале совещания отметил, что в регионах России ситуация с коронавирусом складывается по-разному. «Где-то жесткие, оправданные профилактические меры необходимо сохранить или даже дополнять», – подчеркнул Путин. Но оговорился, что в других регионах нужно «планировать определенное обоснованное их (мер) смягчение». В целом выход из ограничительных мер по борьбе с инфекцией должен быть аккуратным и медленным.

По словам Путина, общую координацию регионов должно осуществлять правительство. Но ни правительство, ни региональные власти не хотят брать на себя ответственность за снятие или продление ограничений. Снятие может ухудшить эпидемиологическую ситуацию, а продление – экономическое состояние.

Мэр Москвы Сергей Собянин сразу заявил, что после 12 мая режим самоизоляции в столице не будет ослаблен. Правительство разрешит работу строек и промышленных предприятий, но сфера услуг спровоцировать рост заболеваемости, поэтому она будет закрыта. При этом и.о. премьер-министра Андрей Белоусов отметил, что по мере запуска предприятий начнут проявляться разрывы в технологических цепочках из-за карантинных мер.

В свою очередь, Роспотребнадзор представил трехступенчатый план выхода из самоизоляции.

На первом этапе россиянам разрешат заниматься физкультурой и спортом в открытых пространствах, а также прогулки с детьми и работу объектов сферы торговли с соблюдением социальной дистанции.

и работу объектов сферы торговли с соблюдением социальной дистанции. На втором этапе будут сняты ограничения на прогулки с членами семьи, открыты объекты торговли с большими площадями , но с ограничением количества одновременных посетителей. Также будет предусмотрено работы образовательных организаций.

, но с ограничением количества одновременных посетителей. Также будет предусмотрено работы образовательных организаций. На третьем этапе будет разрешена работа мест отдыха населения – парки, скверы, гостиницы, предприятия общественного питания и т.д. с соблюдением социальной дистанции.

Оторванность этих рекомендаций от жизни отражает индекс самоизоляции Яндекса: в Москве на 6 апреля он составляет 2,6 (самый высокий уровень 5, самый низкий 0), в Санкт-Петербурге – 1,9, в Казани – 1,4, в Екатеринбурге – 1,5, в Краснодаре – 1,9.

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