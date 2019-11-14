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В тесноте да не в обиде? В России вдвое вырос спрос на малогабаритные квартиры

14 Ноября 2019 137 0 Общество
В тесноте да не в обиде? В России вдвое вырос спрос на малогабаритные квартиры

В последние пять лет россияне все чаще стали приобретать малогабаритные квартиры. Размер жилья в новостройках сегодня даже меньше, чем в «хрущевках», где средняя площадь однокомнатных квартир традиционно составляет примерно 35 кв. м. Современное законодательство не ограничивает девелоперов в возможности адаптировать площадь жилья под скромные возможности покупателей. Так что тренд на продажи малогабариток будет только расти на фоне снижения реальных доходов населения.

Тенденции уменьшения

Как пишут «Известия» со ссылкой на данные аналитиков, если в 2014 году на рынке малогабаритного жилья предлагалось 122,6 тыс. кв. м, то сегодня эта цифра вдвое  больше -  246,9 тыс. кв. м.

Как выяснили эксперты аналитического центра «Мир квартир», в нынешних новостройках размер 0,7% студий составляет 10–20 кв. м, метраж еще 6,5% составляет 20-30 кв. м. На вторичном рынке жилья цифра немного отличается: 1,9% и 6,8% соответственно.

Комментируя ситуацию, управляющий директор «Авито Недвижимость» Ивана Дубровина отмечает, что за один год средняя площадь студий в новостройках по России сократилась на 7%.

Меньше хрущевок

В Москве в новостройках массового сегмента на сегодняшний день площадь 0,8% квартир не превышает  20 кв. м, еще у 5% — 30 кв. м. Об этом в разговоре с «Известиями» сообщили представители риэлторской компании «Метриум». В общей сложности, как рассказал руководитель аналитического центра ЦИАН Алексей Попов, объем предложения малогабариток (площадью 16–28 кв. м) в российской столице в течение двух лет вырос с 8% до 12%.

Примечательно, что современные малогабаритные квартиры серьезно уступают по площади тем самым «хрущевкам», что  активно сносятся в Москве по программе реновации. Как рассказал старший научный сотрудник Музея Москвы Денис Ромодин, в среднем речь идет о площади 30,08 кв. м. А, если учитывать санузел и балкон, то это около 35 кв. м. Вместе с этим, как на старте программы реновации отмечалось несколько раз, планировка квартир, где площадь кухни составляет 5 кв. м «морально устарела». По информации риэлторов, сегодня средняя стоимость на 1 кв. м в московских хрущевках составляет 120–135 тыс. рублей.

Что говорят эксперты

Тенденция на спрос малогабаритного жилья в новостройках будет расти, уверены эксперты. В частности, как объясняют эксперты,  подобные квартиры будут закладывать не только в проектах точечной застройки, но и в жилых комплексах около метро и транспортно-пересадочных узлов.

По словам экспертов, это объясняется массовой миграцией населения в крупные города из-за которого создается повышенный спрос на жилье. При этом доходы  населения растут медленнее, чем  цены на квартиры. Вместе с этим стоит отметить, что сегодня законодательно девелоперы не ограничены в адаптации своих предложений жилья под скромные возможности покупателей. Однако, как поясняет член комитета по транспорту и строительству Госдумы Дмитрий Ионин, это не значит, что нужно «строить и продавать людям шестиметровые конуры» и нужно  внести ряд изменений в нормативы о минимальной площади жилого помещения.

А вот депутат ГД РФ Александр Якубовский считает, что  вопрос  минимального количества квадратных метров жилья не стоит решать ограничениями в законодательном порядке. «Наша задача — путем реализации нацпроектов, совершенствования мер поддержки молодых семей стимулировать людей к покупке квартир больших площадей. Тогда этот вопрос будет снят», –– заключил парламентарий.

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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