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В свободное плавание. Почему две трети россиян готовы уйти во фриланс с постоянной работы?

28 Ноября 2019 31 0 Исследования
В свободное плавание. Почему две трети россиян готовы уйти во фриланс с постоянной работы?

Около трети граждан России уже подрабатывают «на удаленке», а 72% не исключают возможности полного перехода на работу без официального оформления в штат предприятия или организации. Таковы данные исследования НПФ Сбербанка и сервиса «Работа.ру». Исследователи отмечают, что россияне готовы «уйти в свободное плавание», даже отчетливо осознавая все риски, связанные с работой фрилансера.

Следуя мировому тренду

Большая часть экономически активных жителей России (72%)  в возрасте старше 18 лет могли бы отказаться от официальной работы в штате организаций и перейти на фриланс. Об этом говорят итоги опроса, который провели аналитики НПФ Сбербанка и сервиса «Работа.ру», которые приводит РБК.

Вместе с этим, как сообщается, 27% опрошенных считают, что шаг за пределы офиса или производства может статьдля них «очень вероятным».

Таких россиян, кто полностью исключает для себя формат фриланса, оказалось всего восемь процентов.

Комментируя итоги опроса, директор НПФ Сбербанка Александр Зарецкий отметил, что такие настроения наших соотечественников вполне отвечают общемировой тенденции:

«В современной экономике формы занятости становятся все более гибкими. По прогнозам, через 10–20 лет до 60% трудоспособного населения в мире будут работать на фрилансе».

Замглавы «Работа.ру» Александра Ветеркова полагает, что расширению возможностей, которые дает удаленная работа, включая фриланс, способствует цифровизация бизнес-процессов , а также меры, которые  делают более доступным «быстрый интернет» для российской глубинки.

Понимая все риски

Как показало исследование, уже сегодня около трети граждан России подрабатывают либо вообще имеют полноценную работу, которая позволяет их причислить к самозанятым.

В частности, как говорится в сообщении Сбербанка, уже каждый шестой (17%) зарабатывает именно таким образом порядка сорока тысяч рублей в месяц.

Заработок еще 9% фрилансеров составляет 30–40 тыс. руб., 13% — 20–30 тыс. руб., 21% — 10 тыс. руб., но  все же 40% пока зарабатывают меньше 10 тыс. руб.

Вместе с этим, как отмечают авторы исследования, большая часть тех, кто думает о фрилансе, понимают, что такой формат заработка несет определенные риски.

В частности, главными угрозами фрилансеры считают финансовую нестабильность — 68%, вероятность отсутствия пенсионных отчислений (32%), а также отсутствие возможности получить ипотеку или потребительский кредит (23%). Еще 20% участников опроса считают, что переход на фриланс может привести к сокращению их дохода. А 11% считают, что отсутствие специально оборудованного рабочего места – это попросту неудобно.
 

Говоря о рисках, Александр Зарецкий отметил важность того, чтобы самозанятые не выходили за рамки социальной системы, и у них была возможность подумать о доходах в старости. «Для этого негосударственные пенсионные фонды должны предложить им простые и удобные финансовые инструменты, предполагающие инвестиционный доход выше инфляции и юридическую защиту накоплений», — считает  представитель Сбербанка.
 

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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