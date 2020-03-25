В США выплатят гражданам более 1 тысячи долларов для борьбы с коронавирусом 599 0 Экономика

2 трлн долларов США потратят на преодоление последствий коронавируса, в том числе выплатят более 1 тыс. долларов каждому гражданину с доходами до 75 тыс. долларов и еще по 500 долларов на каждого ребенка в семье. В итоге средняя американская семья получит порядка 4 тыс. долларов. Остальные средства пойдут на помощь малому и среднему бизнесу. Вложения в экономику уже сравнивают с вливаниями «времен войны».