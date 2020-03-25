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В США выплатят гражданам более 1 тысячи долларов для борьбы с коронавирусом

25 Марта 2020 599 0 Экономика
В США выплатят гражданам более 1 тысячи долларов для борьбы с коронавирусом

2 трлн долларов США потратят на преодоление последствий коронавируса, в том числе выплатят более 1 тыс. долларов каждому гражданину с доходами до 75 тыс. долларов и еще по 500 долларов на каждого ребенка в семье. В итоге средняя американская семья получит порядка 4 тыс. долларов. Остальные средства пойдут на помощь малому и среднему бизнесу. Вложения в экономику уже сравнивают с вливаниями «времен войны».

Сделка века

  • Президенту Дональду Трампу удалось договориться с Сенатом США о пакете помощи для американской экономики. На стимулирование должны быть выделены рекордные 2 трлн долларов, пишет The New York Times. Причем, средства не будут поделены между крупным бизнесом, близким к государству, а направятся на прямые выплаты семьям с низким и средним уровнем дохода, на пособия, отдельным компаниям и даже штатам, которые наиболее пострадают от коронавируса.
  • Сенаторы от демократической партии США дважды срывали принятие пакета помощи. Они добивались права надзора за расходованием средств в объеме 500 млрд долларов – денег, которые должны пойти предприятиям. Демократы считали, что непрозрачность позволила бы выдавать средства близким к власти компаниям.
  • Трамп рассчитывает, что вложение 2 трлн долларов обернется отдачей экономики на 4 трлн долларов. Поскольку экономика столкнулась с сокращением спроса, власти считают правильным стимулировать платежеспособный спрос.
  • После переговоров лидер республиканского большинства Сената Митч Макконнелл заявил, что решение о 2 млрд, по сути, стало характерным для военного времени уровнем инвестиций в экономику. «Величайшая нация на земле победит коронавирус и вернет себе будущее», – подчеркнул он.

Какую помощь окажут американцам

  • Граждане США с доходом до 75 тыс. долларов в месяц смогут рассчитывать на единовременную выплату 1,2 тыс. долларов на человека и по 500 долларов на каждого ребенка. Выплаты будут оформлены в виде чеков.
  • Также будут увеличены пособия по безработице для тех, кто временно лишится работы – в течение 4-х месяцев будет сохранена прежняя заработная плата. Кроме этого власти гарантируют выплату пособий тем, кому урежут зарплату.
  • За счет антикризисного фонда США профинансируют компании, которые окажутся на грани закрытия, чтобы не допустить увольнения сотрудников и сокращения рабочих мест.
  • Крупные и малые предприятия, потерявшие клиентов, тоже получат средства на продолжение деятельности.
  • Власти штатов и округов получат 150 млрд долларов, 130 млрд дополнительно пойдут больницам.
  • Отдельно оговаривается, что компании членов семьи Дональда Трампа не смогут получить финансовую и какую-либо другую поддержку. То же самое касается всех высокопоставленных чиновников. Все компании, которым поможет государство, должны будут отказаться от выкупа собственных акций на время пользования государственными деньгами и в течение года после.

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Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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