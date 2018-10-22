В США кровью молодых будут омолаживать стариков, каждый третий европеоид столкнется с деменцией и другие новости науки

Американские ученые приготовились к массовому омоложению стариков с помощью крови молодых людей. Исследователи планируют открыть клинику, где всем желающим за очень большие деньги будут проводить эти процедуры. Пока эффективность метода проверена только на лабораторных мышах. Подходит ли это людям? Большой вопрос. Многие ученые сомневаются. А вот в чем нет сомнений, так это в том, что желающие омолодиться найдутся.

Роботы будут использованы в Токийском метро. Они будут задействованы на шести станциях городской подземки. Начиная с ноября, в течение трех месяцев они будут помогать пассажирам, информируя о маршрутах, расположении выходов, медпунктов, отделений полиции. О том, что они будут водить поезда, пока не сообщается. Но, думается, это тоже не за горами.

Ученые Медицинского центра Университета Эразмуса в Роттердаме (Нидерланды) пришли к выводу, что у каждой второй женщины и каждого третьего мужчины европеоидной расы разовьется деменция, болезнь Паркинсона или инсульт. Однако различные меры профилактики могут уменьшить риск неврологических и сердечнососудистых заболеваний более чем на 50%. Специалисты выяснили, что перед развитием этих заболеваний у пациентов часто наблюдалось высокое кровяное давление, фибрилляция предсердий, высокий уровень холестерина и диабет второго типа. У женщин был выше риск развития деменции, чем у мужчин, однако последние были склонны к инсульту в более молодом возрасте.

Российские ученые приступили к работам по созданию квантового компьютера. Квантовый компьютер – вычислительное устройство, использующее в своей работе квантовомеханические эффекты. Считается, что квантовые компьютеры будут иметь колоссальные преимущества перед традиционными ЭВМ с точки зрения расчета сложных систем и декодирования сколь угодно сложных шифров.

Ученые Университета Нового Южного Уэльса (Австралия) выяснили, что значительную долю случаев рака кишечника можно избежать с помощью здорового образа жизни. Ежегодно выявляется около 600 тыс. новых случаев этого заболевания, риск его развития, как и многих других форм рака, повышается с возрастом. По словам исследователей, основными причинами рака кишечника является курение, избыточный вес и ожирение, а также чрезмерное употребление алкоголя. Наиболее уязвимыми являются мужчины, у которых связь между ожирением и раком прочнее, чем у женщин.