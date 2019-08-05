Россия удвоила ФБН,китайская Huawei вдвое увеличила долю на российском рынке и другие новости

Лесные пожары на площади 303 тыс. гектаров ликвидировала за сутки группировка военной авиации Минобороны РФ на территории Красноярского края и Иркутской области. Как сообщает ИА REGNUM, со ссылкой на пресс-службу министерства, самолеты и вертолеты в течение дня произвели 61 вылет, сбросили 650 тонн воды на территории 303 тысяч гектаров.

Ущерб от 7,6 тысячи лесных пожаров, которые произошли в России в первой половине 2019 года, составил 2,4 млрд рублей. По данным Счетной палаты РФ, которые приводит INTERFAX, за три последних года количество пожаров увеличилось на 12% больше, а их площадь – в 3,2 раза. За три года ущерб от пожаров составил 68,9 млрд рублей. Только в прошлом году случилось 11,4 тысячи пожаров, охвативших в общей сложности 8,5 млн га. Основными причинами пожаров аудиторы СП РФ называют нехватку финансирования, отсутствие техники для тушения, кадровый голод подразделений наземной и авиационной охраны в регионах, а также низкое качество тех противопожарных мероприятий, которые проводят арендаторы участков.

Китайская компания Huawei вдвое увеличила свою выручку в России (с 61,7 млрд до 132,3 млрд руб) за прошлый год и в 2,4 раза – чистую прибыль российской «дочки» Huawei Technologies Co. В 2018 году объем российского рынка смартфонов достиг рекордного значения в $7,56 млрд (474 млрд руб) - было продано более 30 млн устройств. При этом доля Huawei на рынке увеличилась с 11 до 20% Китайская компания в России заняла второе место, обогнала американскую Apple. Первое мест по продажам смартфонов в России по-прежнему принадлежит южнокорейской Samsung.

Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) года увеличился вдвое за июль 2019 года. Как сообщает ТАСС со ссылкой на материалы Минфина РФ, в фонде находится 7,867 трлн рублей (эквивалентно $124,137 млрд), так что его объем составляет теперь 7,2% ВВП.В июле 2019 года в ФНБ, согласны бюджетному правилу, поступили дополнительные нефтегазовые доходы за 2018 год на сумму $30,206 млрд, €25,7 42 млрд и £5,064 млрд.

Рекордную сумму на автокредиты - 152 млрд рублей – выдали банки россиянам во втором квартале 2019 . Как пишет РИА Новости со ссылкой на исследование бюро кредитных историй «Эквифакс», этот показатель больше на 25% в сравнении с данными за первый квартал 2019-го. Предыдущий рекорд в 150,3 млрд рублей был установлен в четвертом квартале 2018 года. По числу оформленных автокредитов российские банки тоже установили рекорд. Во втором квартале 2019 года их было выдано 202,5 тыс. против 197,1 тыс. кредитов в четвертом квартале 2018 года. Правда, средний размер автокредита (750,8 тыс. рублей) бы меньше прошлогоднего максимума (762,6 тыс. рублей).