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В России резко вырастут цены на жилье. Когда ждать подорожания и почему оно произойдет?

6 Февраля 2020 266 0 Экономика
В России резко вырастут цены на жилье. Когда ждать подорожания и почему оно произойдет?

В течение двух лет стоимость жилья в России может существенно вырасти. Такой прогноз дали не экономисты, но российские сенаторы. По мнению представителей Совета Федерации, жилая недвижимость подорожает из-за высоких ставок по кредитам для застройщиков и жестких требований к капиталу компаний. Девелоперы подтверждают слова сенаторов – рост цен составит от 20 до 25% от сегодняшнего уровня, пишут «Известия».

Рост цен неизбежен

  • Россияне столкнуться с ростом цен на жилье уже летом 2021 года. Так считает зампред комитета Совфеда по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Лисовский, который среди прочего работал над законом о долевом строительстве.
  • Именно к лету 2021 года закончатся стройки с использование эскроу-счетов. При наличии эскроу-счетов банки предоставляли застройщикам кредиты по 11-14%. Таким образом компании имели бесплатный доступ к средствам дольщиков, которые делали строительство дешевле. Но теперь у них этой возможности не будет.
  • Застройщики должны будут иметь на своих счетах денежные суммы в размере 30-40% от стоимости проекта. Само по себе это условие может увеличить затраты компаний на 8%. Также удорожают строительство операции, которые проходят через банк – из-за банковских задержек на три-четыре недели конечная цена для застройщиков вырастает еще на несколько процентов.
  • В общей сложности прямые издержки застройщика в дополнение к основным затратам оцениваются в 23%. Ровно на эту сумму и произойдет подорожание жилья.
  • Вместе с тем сенатор ожидает монополизации рынка. Многие средние и мелкие строители покидают рынок, не находя возможности работать в текущих условиях. Это приведет к тому, что крупные застройщики будут поднимать цены в отсутствие конкуренции.
  • Тенденция к росту цен заметна уже сейчас: в Москве жилье за последний год подорожало на 13%, а в «новой Москве» – на 9-12%.

Никакой драмы?

  • В правительстве тем временем не намерены драматизировать ситуацию. Вице-премьер Марат Хуснуллин пояснил, что перед началом реформы действительно были разговоры о том, что рост цен и монополизации рынка неминуемы. Но этого не произошло, и во многом благодаря современным технологиям и отлаженной работе Единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС).
  • «Никаких массовых проблем нет. Те, что возникают, решаем оперативно. Например, проработали с банками вопрос по кредитованию небольших проектов. С точки зрения затрат на выдачу кредита банку все равно, кредитовать большой объем стройки или маленький», – заявил Хуснуллин. Он отметил, что существует сумма постоянных расходов. Но отдача выше, когда в работе большой проект.
  • Впрочем, сенатор Лисовский не согласен с Хуснуллиным. Он сомневается, что у застройщиков нет проблем из-за новой системы расчета. В качестве примера он назвал Курганскую область, в которой сегодня нет крупных застройщиков, а вот небольшие не могут получить кредит по эскроу-счетам в банке. Причина одна – они не в состоянии выполнить все требования.

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Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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