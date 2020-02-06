В России резко вырастут цены на жилье. Когда ждать подорожания и почему оно произойдет? 266 0 Экономика

В течение двух лет стоимость жилья в России может существенно вырасти. Такой прогноз дали не экономисты, но российские сенаторы. По мнению представителей Совета Федерации, жилая недвижимость подорожает из-за высоких ставок по кредитам для застройщиков и жестких требований к капиталу компаний. Девелоперы подтверждают слова сенаторов – рост цен составит от 20 до 25% от сегодняшнего уровня, пишут «Известия».