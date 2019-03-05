В России растет число безработных и размер пенсий, назван лучший автомобиль прошлого года и другие новости вторника

Число официально зарегистрированных безработных в России (данные по 79 регионам) увеличилось за последнюю февральскую неделю на 1,9% и составило 797,6 тыс. человек. Такая тенденция сохраняется третью неделю подряд, отмечает «Интерфакс». Минтруд считает, что это связано с увеличением пособия по безработице. В Минтруде также отмечают, что число вакансий в службах занятости составляет 1,5 млн единиц.

Россия, вслед за США, выходит из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Указ об этом подписал вчера Владимир Путин, сообщает ТАСС. При этом президент неоднократно говорил, что размещение соответствующих вооружений на границах с Европой произойдет только в том случае, если США начнут размещение своих ракет в этом регионе. Тонкость состоит в том, что такого рода ракеты не могут долететь до США. А вот из Европы в Россию – легко. То есть Европа оказывается заложницей возможного конфликта.

Размер пенсий (с поправкой на инфляцию) в России растет. В январе этого года он увеличился на 0,8% по сравнению с тем же периодом прошлого года, сообщает Росстат. Средняя пенсия по стране составила 14102 рубля, что на 5,8% выше того, что было в прошлом году за этот же период.

54,6% от заявленных в эксплуатацию в 2018 году жилых помещений сдали застройщики Москвы в прошлом году. В 2017 году этот показатель составил 62,5%. Тем не менее, правительство Москвы не прогнозирует падение объемов строительства, сообщает «Интерфакс».

«Северный поток-2» под угрозой из-за вступающей в силу газовой директивы ЕС. Она утверждает, что оператором газопровода должна выступать независимая от «Газпрома» компания. Кроме того, 50% мощностей «трубы» должно быть предоставлено независимым поставщикам, а их на сегодняшний день нет. Расчеты показывают, что наполовину заполненный газопровод сделает весь проект нерентабельным на долгие годы. Правда, Германия добилась смягчения этих условий. Согласно внесенным и принятым поправкам в итоговый документ, исключения из утвержденных правил для «Северного потока-2» будет принимать не ЕС, а страна, в которой газопровод входит на европейскую территорию. То есть сама Германия, передает ТАСС.

Китай планирует уже в следующем году направить на Марс свою миссию, пишет «Газета.ru». Спускаемый аппарат доставит на поверхность красной планеты марсоход, который возьмет пробы грунта. Одновременно в Китае начались эксперименты по моделированию пребывания людей на Марсе.

На Женевском автосалоне назван лучший автомобиль прошлого года в Европе. Им стал английский электрокар Jaguar I Pace, передает РИА Новости. Этот кроссовер обладает двумя двигателями суммарной мощностью в 400 лошадиных сил и способен преодолеть 470 километров без подзарядки батарей.