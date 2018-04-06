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«В России олигархов нет». Против кого США хотят ввести санкции, и при чем тут Абрамович, Прохоров и Вексельберг?

6 Апреля 2018 85 0 Тренды Экономика
«В России олигархов нет». Против кого США хотят ввести санкции, и при чем тут Абрамович, Прохоров и Вексельберг?

Во время допросов по делу о вмешательстве России в выборы США американские следователи поговорили минимум с двумя российскими олигархами. Ряд источников сообщает и о трех представителях бизнеса. В любом случае, конкретных имен пока не называют, но, как удалось выяснить СМИ, в марте этого года в Нью-Йорке посадку совершали самолеты Романа Абрамовича, Виктора Вексельберга и Михаила Прохорова.

Допросы есть, конкретики нет

О приземлении трех самолетов в Нью-Йорке сообщил РБК. С помощью данных, полученных на ресурсе Flightradar (сервис, который отслеживает движение воздушных судов), удалось выяснить, что самолеты принадлежат российским миллиардерам: Роману Абрамовичу, Виктору Вексельбергу и Михаилу Прохорову.

Допрос двух российских олигархов проводила команда спецпрокурора США Роберта Мюллера, которая занимается делом о «вмешательстве России в выборы в США», которые состоялись в 2016 году. По информации CNN, один из них был допрошен после того, как частный самолет совершил посадку в одном из аэропортов Нью-Йорка, тогда у бизнесмена досмотрели электронные устройства. Допрос второго прошел во время его поездки в США. Вместе с этим, как отмечает СМИ, до сих пор непонятно, проводился ли в отношении него обыск или какие-либо другие следственные действия.

Самолеты есть, комментариев нет

Согласно данным, которые показал Flightradar24, 12 и 16 марта в Нью-Йорке приземлялся Boeing 767-300ER (номер P4-MES). По информации Forbes, он является собственностью российского миллиардера Романа Абрамовича. Еще один самолет, который был в Нью-Йорке 20 и 21 марта (Airbus A319, номер M-RBUS) – собственность Михаила Прохорова.

У третьего борта, о котором идет речь (Airbus A319-115 (CJ), номер P4-MIS), с 6 по 11 марта было зафиксировано несколько перелетов по США: маршрут «Бостон – Нью-Йорк – Вашингтон – Нью-Йорк». Согласно данным private-jet-fan.com (ресурс, который собирает информацию о частных самолетах), владельцем этого самолета является Виктор Вексельберг.

РБК попытались получить комментарии сторон. Представитель Романа Абрамовича решил отказаться от комментариев. Однако собеседник, близкий к олигарху, рассказал, что в США Абрамовича никто не допрашивал. Еще один источник, близкий уже к Прохорову, сообщил, что и этого бизнесмена никто не допрашивал, и вообще, он, по его словам, никак не относится к расследованию спецпрокуратуры США. Что касается представителей Вексельберга, то на запросы РБК они пока не ответили. От комментариев пока отказывается и представитель американской спецпрокуратуры.

Обвинения есть, олигархов нет

В этот четверг в США выступили с заявлением о том, что планируют ввести санкции против ряда российских олигархов. В Кремле, как сообщается, уже знают об этом, о чем заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Однако официальный представитель Кремля выразил большое сомнение в том, что в России есть так называемые «олигархи». Выражая отношение к происходящему, Песков заявил: «Фразу «российские олигархи» считаем неуместной. Давно прошло то время, когда в России были олигархи. В России нет олигархов».

Напомним также, что вышеупомянутые Абрамович, Прохоров и Вексельберг являются фигурантами так называемого «кремлевского списка», который 30 января был опубликован Минфином США. В общей сложности, в этот перечень внесли 210 человек. Это представители российского бизнеса, члены российского правительства и даже его глава Дмитрий Медведев. Также в нем фигурируют главы некоторых государственных корпораций. Как заявит позднее министр финансов США Стивен Мнучин, против них также могут быть введены новые санкции.

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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