В России не осталось нобелевских лауреатов, Маск отправил корабль к МКС и другие новости понедельника

Умер академик Жорес Алферов. Он был последним лауреатом Нобелевской премии по физике, проживавшим в России. Его открытия легли в основу создания современных средств мобильной связи. Он был лауреатом Ленинской и Государственной премий СССР, полным кавалером ордена «За заслуги перед отечеством». Свою научную работу сочетал с активной общественной деятельностью, являясь депутатом Государственной Думы с 1995 года по настоящее время, был действительным членом множества иностранных научных академий и истинным патриотом России, отстаивая интересы отечественной науки, передает «Интерфакс».

Частный космический корабль компании SpaceX Илона Маска Dragon-2 успешно пристыковался к Международной Космической Станции (МКС). Пока без космонавтов на борту. Илон Маск предполагает использовать «Dragon-2» и для туристических полетов вокруг Луны, сообщают информационные агентства. На орбиту корабль доставила ракета-носитель Маска Falcon-9. Грузовой вариант корабля Dragon уже перевозил грузы для МКС. Новая версия будет предназначена именно для пилотируемых полетов. Контракт между NASA и SpaceX на разработку пилотируемого космического корабля был заключен еще в 2014 году и составляет 2,6 млрд долларов. NASA назвала эту стыковку началом новой эпохи космических полетов.

40 млрд долларов намерена вложить в течение трех лет немецкая автомобильная индустрия в создание доступных потребителям по цене электромобилей, передает РБК. Крупнейшие немецкие автоконцерны – Volkswagen, Daimler и BMW намерены представить на рынок около ста моделей такого рода автомобилей.

42% россиян, имеющих автомобили, тратят на бензин больше 4 тыс. руб. в месяц. 20,6% – от 3 до 4 тыс. руб. 17,2% – от 2 до 3 тыс. руб. В среднем россияне проезжают более 20 километров в день, сообщает «РИА Новости».

США и Китай близки к заключению торгового соглашения, передает The Wall Street Journal. Пекин снизить пошлины на американские автомобили, химическую и сельскохозяйственную продукцию. Вашингтон, в свою очередь, готов снять подавляющее большинство ограничений на китайский экспорт.

Крупнейший в России угольный конвейер построят на Сахалине. Его протяженность составит 28 километров. Это позволит увеличить объем транспортировки угля от месторождения в порт Шахтерск с нынешних 7,5 млн тон в год до 20 млн. Объем инвестиций составит 7,8 млрд руб., сообщает «Интерфакс».