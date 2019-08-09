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В России находят средства на тушение лесных пожаров, названа альтернатива и цена задержки Nord Stream 2 и другие новости

9 Августа 2019 478 0 События и факты
В России находят средства на тушение лесных пожаров, названа альтернатива и цена задержки Nord Stream 2 и другие новости

Правительство России выделит почти 6 млрд рублей на тушение лесных пожаров. Площадь пожаров в сибирских регионах сегодня превышает 1,5 млн гектаров. Наиболее сложная ситуация сложилась в Иркутской области, Красноярском крае и Якутии.

В России разрабатывают тяжелый аварийно-спасательный экраноплан «Спасатель» массой 500-700 тонн. Как сообщил ТАСС председатель совета директоров АО «Центральное конструкторское бюро по судам на подводных крыльях им. Р. Е. Алексеева» Георгий Анцев, новая машина способна брать на борт 200 тонн воды прямо из водоемов и поэтому  будет особенно эффективна при тушении лесных пожаров. По количеству сбрасываемой воды один рейс «Спасателя» равен пяти рейсам Ил-76 или 17 рейсам самолета типа Бе-200. Компания готова предложить новый экраноплан  МЧС и предлагает базировать его на Байкале и крупных реках Сибири.

США предлагает Европе альтернативу «Северному потоку-2». На встрече в Афинах министров энергетики Греции, Кипра и Израиля с помощником госсекретаря США по вопросам использования энергетических ресурсов Фрэнсис Фэннон европейским партнерам предложили «присмотреться» к трубопроводу EastMed (Eastern Mediterranean Project). Его собираются протянуть из Восточного Средиземноморья в Италию через территорию Греции. Было отмечено, что этот проект имеет большое значение для энергетической безопасности Евросоюза.

В €660 млн может обойтись для компании Nord Stream 2 AG задержка Данией согласования маршрута газопровода «Северный поток-2». Как сообщает РБК, расходы, связанные с отправкой заявки на согласование третьего варианта маршрута газопровода, уже составили более €100 млн., а дополнительная задержка в реализации проекта может привести к дальнейшим расходам в размере €560 млн  и потребует еще восемь месяцев на завершение проекта. На рассмотрении в Копенгагене сейчас находятся три заявки на различные маршруты. Последняя из них была направлена в апреле 2019 года и предполагает прокладку трубы в исключительной экономической зоне Дании, к югу от острова Борнхольм. В Датском энергетическом агентстве (DEA) заявляют, что сейчас третий вариант является наиболее приемлемым. Датчане уверяют, задержка не связана с политическими причинами, а вызвана опасениями за экологию Балтийского моря.

Американские банки передали конгрессу США данные о финансовом сотрудничестве  Дональда Трампа с российскими гражданами. Как передает ТАСС, Bank of America, Citigroup, JPMorgan Chase, Deutsche Bank, Morgan Stanley и Wells Fargo предоставили документы, касающиеся «россиян, которые могли вести дела с Трампом, его семьей или компаниями». Конкретные имена при этом не называются. The Wall Street Journal отмечает, что таким образом  политические оппоненты Трампа рассчитывают найти сведения о вложениях россиян в его бизнес, а также о незаконных сделках с участием его компаний.

Российские разведчики установили рекорд по подготовке радиостанции и выходу в связь на АрМИ-2019. Как  сообщают РИА Новости, они успешно выполнили все задания второго этапа конкурса «Отличники войсковой разведки» Армейских международных игр – 2019, который проходил в индийском городе Джейсалмер. Разведчик-радиотелефонист Даниил Курин и старший разведчик Николай Зайцев установили абсолютный рекорд соревнований, настроив израильскую радиостанцию VRC-950 и передав информацию всего за 30 секунд.

Предоставить российскому вину статус сельскохозяйственного продукта  предложил заместитель руководителя Роскачества Илья Лоевский. По его словам, вино признано натуральным сельскохозяйственный продуктом  во всем мире, и в России должно иметь такие же преференции, в том числе с точки зрения рекламы.

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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