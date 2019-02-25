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В России хотят ввести электронные водительские документы. Есть ли в этом смысл?

25 Февраля 2019 522 0 Новые возможности
В России хотят ввести электронные водительские документы. Есть ли в этом смысл?

В России планируют ввести электронные документы для владельцев авто, которые позволят не носить с собой водительское удостоверение и свидетельство о регистрации авто. Документы нового образца, как рассказал начальник ГИБДД Михаил Черников, могут появиться уже в 2020 году. По его словам, нововведение поможет в борьбе с поддельными документами и инцидентами, когда одни права могут использовать внешне похожие водители.

В чем смысл

Уже в 2020 году в России могут появиться водительские электронные права. Об этом в интервью РИА Новости сообщил начальник ГИБДД Михаил Черников. Он отметил, что через год владельцы авто смогут не носить с собой водительское удостоверение, а также свидетельство о регистрации автомобиля.

«Когда не было электронных баз данных, водительское удостоверение было подтверждением, что человек имеет право управления транспортным средством. А сейчас это подтверждение можно реализовывать с помощью информационных систем», – сказал Черников.

Как считает начальник ГИБДД, благодаря нововведению, можно будет эффективно бороться с поддельными документами, а также с инцидентами, когда одними правами пользуются разные, но внешне похожие водители.

СМИ также напоминает, что в декабре 2018 года правительственный источник рассказал о том, что в МВД планируют отказаться от идеи вшивать чипы в водительские права и свидетельства о регистрации транспортных средств. Победила идея оцифровки документов.

Как будет проходить процесс

Как рассказали в МВД, водителям не нужно будет менять права после того, как в России будут введены электронные удостоверения. «Для водителей ничего не изменится, водительские удостоверения, которые у них есть, будут действительны», – говорится в сообщении министерства. При этом, как отмечается, нормативно ввод таких документов пока что не закреплен, однако технически в ГИБДД к этому готовы.

Как считает глава Федерации автовладельцев России (ФАР) Сергей Канаев, польза от документов нового формата есть. «Для ГИБДД это практически тотальное отслеживание любых регистрационных документов. Невозможно будет их подделать, так как все будет заноситься в базу. Для водителей – просто удобно, не нужно ничего доставать», – заявил эксперт.

Проблема

Однако не все воспринимают идею с электронными правами столь оптимистично. Так, по мнению автомобильного эксперта Игоря Моржаретто, с 2020 года запустить систему с электронными автомобильными правами по всей стране вряд ли получится. В разговоре с «Известиями» он отметил, что главная проблема, которая помешает этим планам ГИБДД – это неустойчивый мобильный интернет на территории нашей страны.

«Ввести по всей стране нереально, потому что система требует устойчивого интернета. Инспектор может проверить наличие и отсутствие водительских прав только в том случае, если у него во всех местах работает планшет и есть доступ к сети и к базе», – отметил Моржаретто.

По словам эксперта, без нормального доступа к интернету система начинает превращаться в «чистейшей воды фикцию». «А у нас, извините, даже на трассе от Москвы до Питера есть довольно большие участки, где нет не то что интернета, даже телефонной связи», – подвел итог эксперт.

Однако в целом Моржаретто поддерживает идею введения электронных автомобильных прав. При этом, как он считает, на данном этапе вполне реально уточнить Правила дорожного движения и отметить, что возможен и такой вариант использования водительских прав.

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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