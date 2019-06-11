В России добыли больше золота и ввели меньше жилья, треть россиян видят Донбасс свободным и другие новости

За независимость юго-востока Украины высказались 29% участников опроса, опросу, проведенного в России «Левада – центром». При этом 27% опрошенных считают, что Донбасс должен войти в состав России, а 17% участников опроса высказались за то, чтобы регион оставался частью Украины, но получил большую автономию. И, наконец, как сообщает «Интерфакс», 14% респондентов считают, что Донбасс должен оставаться частью Украины на тех же условиях, что были до 2014 года.

Снижение реальных доходов россиян связано с ростом потребительского кредитования и сокращением теневого сектора экономики, заявил первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов. Счетная Палата считает, что реальные доходы населения в этом году продолжат падать. Причиной ведомство Алексея Кудрина считает отсутствие у властей планов монетарной социальной поддержки граждан, передает «ТАСС». А вот Минэкономразвития РФ ожидает роста реальных доходов россиян в этом году на 1%.

Российский рынок акций вновь обновил исторический максимум. Вчера индекс Мосбиржи вырос до рекордных 2746,8 пункта. Предыдущий рекорд был поставлен неделю назад, когда индекс доходил до 2743,81 пункта. В этот раз больше всего подорожали акции «Русгидро» (+3,37%), ВТБ (+1,15%), ФСК ЕЭС (+1,17%) и «Лукойла» (0,9%), а также самой Московской биржи (1,64%). Кроме того, вчера был последний день, когда желающие попасть в реестр и получить дивиденды могли купить акции Сбербанка.

Производство золота в России выросло на 11%. В январе-апреле 2019 года было произведено 78,29 тонны, сообщил Минфин со ссылкой на данные о поставках сырья на российские аффинажные заводы. Это на 11% больше, чем в январе-апреле 2018 года.

В России на 3% снизились объемы жилищного строительства. За первые четыре месяца 2019 года в стране ввели 19,6 миллиона кв. м. жилой недвижимости. Это на 3% меньше, чем январе-апреле 2019 года. Ввод жилья в эксплуатацию снизился в 40 и 85 российских регионов, причем более всего в Петербурге (на 61%), в Дагестане (на 47%), в Томской области (на 45%), Коми (на 42%) и Самарской области (на 34%).В качестве причины этого спада эксперты называют переход на проектное финансирование и новую схему работы с эскроу-счетами.