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В России будут предотвращать поджоги лесов, для Беларуси увеличат тариф на транзит нефти и другие новости

7 Августа 2019 367 0 События и факты
В России будут предотвращать поджоги лесов, для Беларуси увеличат тариф на транзит нефти и другие новости

Генпрокуратура РФ выявила факты намеренного поджога лесов в Иркутской области. РИА Новости цитирует заявление официального представителя ведомства Александра Куренного о том, что пожарами «прикрывали» незаконные рубки. Ранее прокурор главного управления по надзору за исполнением законов в сфере охраны окружающей среды Роман Федосов сообщил СМИ, что региональные власти искажали статистику по лесным пожарам, предоставляя недостоверные сведения о фактах возгораний, о расстояниях до населенных пунктов, о времени ликвидации пожаров. По его мнению, именно из-за этого федеральные структуры не успевали адекватно реагировать на ситуацию. Прокуроры потребовали от госструктур «более серьезно контролировать» места законных рубок и не допускать незаконных.

Премьер-министр России поручил подготовить программу ремонта и реконструкции мостов в регионах, в первую очередь тех, которые пострадали в результате стихийных бедствий. Как сообщает ТАСС, программу будут составлять на основании сведений  от региональных властей, а ремонтировать мостовые переходы - в ходе реализации нацпроекта  «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В первой половине 2019 года в регионах были определены участки, которые необходимо привести в нормативное состояние, а все проекты согласованы с «Росавтодором».  Дмитрий Медведев  подчеркнул, что к 2024 году все центры экономического роста в стране должны быть связаны скоростными транспортными коммуникациями, чтобы люди, товары и услуги могли беспрепятственно перемещаться между регионами.

Украина задолжала СНГ более 300 миллионов рублей. В МИД России пояснили, что Украина де-юре остаётся полноценным государством — участником СНГ, но де-факто перестала выплачивать взносы ещё в 2014 году. Так что сегодня сумма не перечисленных денежных средств превысила 300 миллионов рублей. Кроме того, Киев вышел из ряда соглашений, подписанных в рамках СНГ.

Белоруссия добилась увеличения на 3,7% тарифов на транзит российской нефти. Ранее белорусская сторона направила компании Транснефть» письмо с предложением с 1 августа повысить тариф на 21,7%. Вчера было опубликовано заявление концерна «Белнефтехим» о согласовании Москвой и Минском повышения тарифа на транзит нефти по нефтепроводу «Дружба». В нем говорится, что российская и белорусская стороны договорились на первом этапе повысить тарифы на 3,7% и вернуться к этому вопросу зимой. По итогам работы за 2019 год будет проведен анализ ситуации с прокачкой нефти по белорусской части трубопровода, определены  объемы транспортировки и дальнейшие изменения тарифов.

В России разрабатывают собственную марку броневой стали. Как сообщает ТАСС, в «Военно-промышленной компании» (ВПК)  планируют получить собственную сталь, которая  будет  стоить вдвое  дешевле шведских аналогов, а также свою бронекерамику. Гендиректор ВПК Александр Красовицкий сообщил, что для создания бронестали компания будет сотрудничать с российскими металлургами. На сегодняшний день «Военно-промышленная компания» производит бронетехнику на колесных шасси - бронеавтомобили "Тигр", "Медведь" и "Атлет", бронетранспортеры семейства БТР-80 и БТР-82 и машины на их базе, перспективную колесную платформу "Бумеранг".

Около 800 новых самолетов для региональных линий понадобится российским авиакомпаниям в ближайшие 20 лет. «Известия» приводят эти расчеты госкорпорации «Ростех», а также данные Росавиации о том, что в ближайшие 10 лет нужно заменить новыми машинами около 130 старых «Яков» и «Анов». Сейчас в стране растет спрос со стороны пассажиров на региональные перевозки, а  также разрабатываются самолеты Ил-114-300 и «Байкал». Запуск серийного производства этих  самолетов запланирован на конец 2022 года.

В полтора раза выросла в России преступность в сфере высоких технологий в первом полугодии 2019 года. РИА Новости приводит статистику Генпрокуратуры, согласно которой правоохранительные органы зарегистрировали 117 640 преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий или в сфере компьютерной информации – это на 46,8 % больше, чем за аналогичный период  прошлого года. Общий рост преступности составил всего 1,9%  - в первой  половине 2019-го в стране зарегистрировано чуть более миллиона преступлений. Рост преступности отмечен в 55 регионах, снижение - в остальных 30. Общий ущерб от преступности составил 303,7 миллиарда рублей - на 6,7 % меньше, чем за первую половину 2018-го.

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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