В национальном этапе Prix D’excellence победили девелоперские проекты из разных регионов России

В Торгово-промышленной палате России подвели итоги национального этапа всемирного архитектурно-строительного конкурса «Prix d’Exellence Awards» и вручили награды победителям.

Конкурс реализованных девелоперских проектов в области жилой и коммерческой недвижимости, который проводится с 1992 года, среди специалистов считается своего рода «Оскаром» в сфере недвижимости.

В национальном этапе всероссийском конкурсе «Лучший реализованный девелоперский проект на российском рынке недвижимости» принимали участие порядка 45 объектов 8 номинациях. Организаторы отмечают, что по итогам 2018 года в России было введено огромное количество объектов недвижимости, и это говорит о том, что в стране на сегодняшний день сформирован устойчивый спрос на жилье.

«Мы рассматривали каждый проект и обсуждали каждый объект. И не только на конкурсе, но и в окружающей городской среде увидели как Москва и другие мегаполисы преображаются новыми объектами», отметил вице-президент Союза архитекторов России Вячеслав Осипов.

В жюри конкурса выразили уверенность, что российские проекты будут становиться все лучше и лучше, и заявили, что надеются на новые победы уже на всемирном этапе Prix D’excellence Awards.

В число победителей национального этапа вошли компании из разных субъектов РФ. Своими впечатлениями они поделились в эксклюзивных интервью «Капиталу страны».

«Это сложный комплексный проект, аналогов которого нет в России Мы работали над ним 8 сложных лет. Мы очень гордимся нашим проектом и очень благодарна жюри за то он победил в этом конкурсе», отметила Мария Карлоссон, главный архитектор Сколковского института науки и технологий.

Наша компания принимала участие в этом конкурсе впервые Для нас это было крайне интересно. И этот диплом именно в номинации «Жилищное высотное строительство» является очень важной для нас наградой, тем более в год 55 летнего юбилея нашей компании. Нас это стимулирует покорять новые вершины и решать новые задачи в ближайшее время», подчеркнула Елена Талипова, представитель «Тюменской домостроительной компании».