В Москву летит «боевой ястреб» США. О чем Джон Болтон будет говорить с Путиным

Сегодня в Москву прилетает советник президента США Дональда Трампа Джон Болтон. Главная цель приезда «боевого ястреба», как его называют в политических кругах, связана с подготовкой встречи между президентами США и России, которая вероятно, может состояться в середине июля. У Трампа есть своя заинтересованность во встрече с Путиным, которая может состояться перед выборами в Конгресс США. Однако успех двусторонних переговоров во многом зависит от того, с чем Болтон вернется в Вашингтон.

Спецпосланник Трампа

В рамках подготовки встречи Путина и Трампа советник президента США Джон Болтон проведет встречу с главой российского МИДа Сергеем Лавровым. Примет Болтона и президент Владимир Путин, который, по словам его пресс-секретаря, намерен поговорить о «печальных отношениях» между двумя странами. Таким образом, чиновник Белого дома выступит в роли спецпосланника Трампа. Аналогичная ситуация была, когда Путин принимал госсекретаря США Джона Керри и 94-летнего Генри Киссинджера, который консультировал зятя Трампа Джареда Кушнера.

По словам Пескова, темы, которые Болтон планирует затронуть во время встречи в Москве, связаны с вопросами международной безопасности, разоружения, а также региональных проблем и традиционные вопросы двусторонних отношений.

Примечательно, что, как правило, подготовкой встреч президентов США и России, занимается Госдеп. В этот раз выполнение этой задачи поручили именно Джону Болтону, «боевому ястребу», который является более опытным чиновником, чем недавно назначенный глава Госдепа Майк Помпео. Но, учитывая административную неразбериху президентства Трампа, в этом нет ничего особого. «Боевым ястребом» Болтона прозвали за его жесткие и порой весьма агрессивные подходы по отношению к тем, кого США считают врагами.

Куда «ястреб» полетит дальше

На России европейская поездка «ястреба» не заканчивается. Далее Болтон посетит Италию и Великобританию, где он планирует «сверить часы» с европейскими партнерами и «привести их в чувства». Тлеканал NBC так рассказывает о евротуре американского чиновника: «Остановки Болтона в Великобритании и Италии могут быть направлены на то, чтобы успокоить нервных европейцев о намерениях Трампа провести встречу с Путиным».

О так называемом распределении ролей по странам рассказывает и глава Центра глобальных интересов в Вашингтоне Николай Злобин. По его словам, если Помпео сегодня отдали вопросы, связанные с КНДР, то Болтон всецело отвечает за европейское направление. «Оба политика относятся к ближнему кругу президента США, у которого мало собственных людей. При этом Болтон – это «ухо президента», – отмечает эксперт.

Болтон хорошо знаком с Россией. Здесь он неоднократно бывал, будучи замгоссекретаря США еще при администрации Джорджа Буша-младшего. В этот период он отвечал за вопросы контроля над вооружениями, поэтому вполне логично, что данной тематикой он владеет. Российские дипломаты тоже знают Болтона, что, вероятно, может облегчить переговорный процесс, несмотря на кричащее в СМИ определение «ястреба». При этом все понимают, что он – жесткий чиновник. «Он настроен антироссийски, но при этом реалистично», – отмечает Злобин.

О чем будут говорить Лавров и Болтон

Вместе с этим, как заявил помощник госсекретаря США Уэсс Митчелл, проведение встречи между Путиным и Трампом всецело зависит от Москвы. Комментируя поездку советника Трампа в Россию, представитель американского Госдепа заявил: «Что касается контактов Болтона, я называю это дипломатией. Приведет ли это к улучшению отношений или хотя бы встрече, зависит от россиян».

О том, какие именно темы могут быть затронуты в «подготовительной встрече» Болтона и Лаврова, рассказал главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев. Вероятно, это будет традиционный круг вопросов: стратегическое вооружение, Сирия, Иран, а также Украина, Корея и двусторонние отношения. «Весь набор известен. Эти обсуждения идут постоянно. А вот что касается результативности, если будет какой-то прогресс, допустим, в Сирии, тогда они скажут, что Сирию обсуждали. А если никакого прогресса в отношении, допустим, Ирана не будет, то нечего об этом и объявлять», – заключил аналитик.

Вместе с этим, как предполагает эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер, дата предстоящей встречи с президентом России хорошо вписывается в график Трампа: «Натовские партнеры Соединенных Штатов предпочли бы, чтобы сначала прошла встреча в формате НАТО, а только потом Трамп встречался с Путиным, но это зависит уже от возможностей и договоренностей сторон. Предположить, что Трамп еще раз приедет в Европу, конечно, очень сложно, поэтому она будет в районе 15 июля, когда уже намечен его визит в Европу. И другого времени здесь просто нет, другое время и не обсуждается».

Ранее сообщалось, что встреча может пройти 15 июля в Вене либо 17 июля в Хельсинки.