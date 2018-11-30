В Москве прошёл V международный экономический форум финансового университета: Как попасть в пятерку

27 ноября 2018 года в Москве состоялось открытие V Международного форума Финансового университета при Правительстве РФ «Как попасть в пятерку».

В мероприятии приняли участие ведущие эксперты финансового сектора страны, видные политические деятели РФ, а также представители научного сообщества из Европейских стран.

В рамках Пленарного заседания участники Форума обсудили проблематику развития экономики России, сложности, существующие на сегодняшний день в различных секторах экономики.