В московском метро не будет зон, Молдавия отказывается от Приднестровья и другие новости среды

В Московском метро не будут вводить зональные тарифы на проезд, аналогичные тем, что есть в электричках и наземном транспорте, передает «Интерфакс». В настоящее время разрабатывается единая билетная система для всего общественного транспорта Москвы. Она будет позволять записывать и считывать зональные билеты.

Алексею Навальному придется удалить видео и его текстовую версию, посвященную расследованию Фондом борьбы с коррупцией (ФБК) деятельности крымского предприятия «Мясокомбинат «Дружба народов», а также опубликовать соответствующее опровержение, сообщает «Интерфакс». Речь идет о материалах, посвященных поставкам продовольствия для Росгвардии. Такое решение принял московский арбитражный суд по иску предприятия к оппозиционеру. В ФБК заявили, что это решение будет обжаловано.

Стоимость ценных бумаг компании Apple снова пошла вверх после падения, длившегося несколько месяцев. С 3 января, когда было зафиксировано максимальное падение, рост составил 22,6%. Сейчас рыночная стоимость компании составляет 821,7 млрд долларов. Рыночная стоимость других компаний-лидеров соответственно равна 817,4 млрд у Microsoft и 815,1 млрд у Amazon. Но до рекордных значений еще далеко. В октябре прошлого года стоимость Apple превышала 1,1 трлн долларов.

В Молдавии заявили, что приоритетной целью для страны является вступление в Евросоюз. Ради ее достижения Кишинев готов отказаться от реинтеграции Приднестровья, передает РИА Новости. Агентство напоминает, что Приднестровье фактически вышло из-под контроля Кишинева еще в 1992 году.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) собирается возбудить дело против нескольких трейдеров, подозревая их в сговоре на торгах нефтепродуктами. Это, по мнению ведомства, и приводило к постоянному росту розничных цен на бензин и дизельное топливо в прошлом году, сообщает ТАСС. Дело будет возбуждено в самое ближайшее время. Пока в нем фигурируют два участника, но ФАС не исключает, что их число может увеличиться.