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Пенсионная реформа

В Крыму страдают люди, гибнут животные. Что происходит в Армянске, и почему местные власти уверяют, что угрозы нет

5 Сентября 2018 378 0 Тренды События и факты
В Крыму страдают люди, гибнут животные. Что происходит в Армянске, и почему местные власти уверяют, что угрозы нет

В Армянске приостановили на две недели работу завода «Крымский титан», который специализируется на производстве диоксида титана. Причина – выброс загрязняющего вещества в атмосферу. Соответствующе решение было принято во время межведомственного совещания в Армянске, участником которого стал и глава Крыма Сергей Аксенов. Местные жители рассказывают о странном ржавом налете, который покрывает все вокруг. Причем, все чаще звучат жалобы на плохое самочувствие, вплоть до обмороков. Гибнет урожай. Страдают не только люди, но животные и птицы, о гибели которых все чаще звучат сообщения. И это при том, что местные власти уверяют: угрозы для жизни людей нет.

До обморока

Из-за выброса загрязняющих веществ 23-24 августа на крышах местных домов и листьях деревьев появился странный маслянистый налет желтого оттенка. Позднее, как заявит Роспотребнадзор, в пробах почвы не нашли никаких отклонений. Аналогичные результаты и с воздухом: концентрации загрязняющих веществ не превышают установленные гигиенические нормативы. По информации РИА Новости, согласно предварительной информации, выброс произошел из-за испарения содержимого кислотонакопителя, который использует завод «Крымский Титан» (филиал ООО «Титановые инвестиции»).

Желтый налет, как сообщают местные жители, покрыл даже автомобили, посуду и разные металлические предметы. Ситуация дошла до того, что с деревьев начала опадать листва. Но самое страшное, что все это отразилось на самочувствии людей. Люди рассказывают о том, что у детей появилась сыпь и началась рвота. Многие жалуются на першение и боль в горле. И это при том, что крымские власти говорят о том, что превышение нормы допустимой концентрации сернистого ангидрида удалось зафиксировать только 4 сентября.

По словам жительницы Нины, обстановка в Армянске очень тяжелая, люди чувствуют себя не очень хорошо, им трудно дышать, поэтому приходится носить маски. А кому-то вообще становится плохо до обморока. «Я живу в частном доме. Сегодня утром вышла просто в огород, я уже беру маску, наливаю туда воды, чтобы она была мокрая, потому что режет все, печет, – вот покрутилась, зашла домой. Жжение в горле, в бронхах, в желудке, печень сразу реагирует, горечь. Сегодня вообще плохо. Дети идут со школы, люди пишут – падают в обморок… О том, что у нас мрут птицы, мы уже молчим. Животные у людей гибнут, и то, что у нас с огородами творится – у нас просто все выжжено», – цитирует BFM женщину.

Оснований для режима ЧС нет?

Ситуацию прокомментировал и глава Крыма Сергей Аксенов. День назад, говоря о том, что происходит в Армянске, он заверил, что здоровью и жизни населения ничего не угрожает. Как следствие – оснований для введения режима ЧС нет. Но вместе с этим, по его словам, было решено вывезти из города всех детей и направить их в санатории.

«Это ночью в связи с перепадом ночной и дневной температуры впервые предельно допустимая концентрация сернистого ангидрида превысила норму. Мы провели с утра совещание, к нам прибыли рабочие группы из всех федеральных министерств и ведомств. В результате мной, по согласованию с руководство завода «Титан», принято решение на две недели остановить завод. При этом руководство завода обещает, что все сотрудники получат месячную заработную плату в полном объеме», – заявил Аксенов в разговоре с представителями СМИ. Он добавил, что решение о приостановке работы завода было принято в предупредительных целях. «Здоровью и жизни граждан ничего не угрожает», – заверил Аксенов.

Опасность есть!

В городе было решено открыть круглосуточную горячую линию и создать оперативный штаб. Кроме этого, в Армянск, как сообщают СМИ, прибыла руководитель Роспотребнадзора РФ Анна Попова. Согласно предварительной информации, выброс произошел из-за испарения содержимого кислотонакопителя завода «Титан».

Несмотря на то, что власти пытаются успокоить население, эксперты заявляют, что сернистый ангидрид – это серьезная угроза для здоровья людей. Такого мнения придерживается доктор химических наук, академик РАЕН Вадим Мальцев.

 «Сернистый ангидрид – это опасная штука и для здоровья, поскольку в легких сразу влага реагирует, образует сернистую кислоту, это сильная кислота, которая разъедает внутренние органы. А для металлических предметов это тоже очень опасно, для любого металла: для стали, для алюминия, для меди – сразу начинается кислотная коррозия, то есть образуются соли сернистой и серной кислот», – говорит Мальцев.

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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